Il est temps pour le gouvernement de comprendre qu’il y a plus dans la vie que la construction d’image: Anupam Kher sur les efforts de COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: Il est important de tenir le gouvernement responsable de ce qui se passe dans le pays à la suite de la deuxième vague COVID, a déclaré mercredi l’acteur Anupam Kher tout en affirmant que la critique publique envers les autorités est « valable dans de nombreux cas ».

L’acteur chevronné, souvent considéré comme proche du gouvernement dirigé par Narendra Modi, a ajouté qu’il était temps pour le gouvernement de comprendre qu’il y a plus dans la vie que la construction d’image.

Dans une interview accordée à NDTV, l’ancien président du FTII (Film and Television Institute of India) a également déclaré que si le gouvernement a «glissé» quelque part dans sa gestion de la crise sanitaire, il était erroné pour un autre parti politique d’utiliser les manquements à ses avantage.

Interrogé sur la question de savoir si les efforts du gouvernement auraient dû être davantage pour apporter des secours en ce moment que pour gérer leur propre image et leur propre perception, l’acteur lauréat d’un prix national a déclaré qu’il était important que le gouvernement se montre à la hauteur et fasse des choses pour les personnes qui ont élu. eux.

« Je pense que la critique est valable dans de nombreux cas … Seule une personne inhumaine ne sera pas affectée par les corps flottant (dans les rivières) », a déclaré Kher dans une référence aux dizaines de corps trouvés flottant dans le Gange et autres. rivières, ce qui laisse supposer qu’il s’agit de ceux de patients atteints de COVID-19.

« Mais pour qu’un autre parti politique l’utilise à son profit, je pense que ce n’est pas non plus juste. Je pense que nous devrions, en tant que peuple, nous mettre en colère. Il est important de tenir le gouvernement responsable de ce qui se passe. Quelque part, ils ont dérapé. Il est temps pour eux de comprendre qu’il y a peut-être bien plus dans la vie qu’une simple création d’image », a-t-il ajouté.

L’acteur né à Shimla a déclaré que les gens traversent une période difficile aujourd’hui après avoir profité « indûment de Mère Nature ».

« Il y a des problèmes, de la douleur, de la colère, de la frustration, c’est évident … Beaucoup de gens disent » Vous êtes toujours aussi optimiste « , mais je dis qu’il n’y a pas d’autre issue pour moi. Nos vies n’ont pas été faciles. juste que cette situation s’est produite au niveau mondial », a déclaré Kher.

Qualifiant la situation dans le pays de situation «de guerre», l’acteur a déclaré que les gens avaient le droit de se plaindre, de se mettre en colère et de se sentir impuissants, mais il ne devrait pas se retenir d’être compatissant envers ses concitoyens.

« Comment pouvez-vous consoler quelqu’un qui a perdu un membre de sa famille à cause d’un manque d’oxygène, d’installations médicales ou de lits? Vous ne pouvez pas. Mais cela n’arrête pas la vie … J’ai perdu un ami à cause de corona. travail. »

L’acteur a lancé le projet Heal India pour étendre son soutien aux nécessiteux au milieu de la pandémie. Il a collaboré avec le Dr Ash Tewari, urologie (président) à l’hôpital Mount Sinai de New York, et Baba Kalyani, directeur général de Bharat Forge Ltd.

Ensemble, ils ont envoyé du matériel médical, y compris des concentrateurs d’oxygène et des ventilateurs, dans divers hôpitaux de villes telles que Mumbai, Kanpur, Delhi, Pune et Ghazipur.

«J’aide l’humanité, les gens qui souffrent. Je m’aide moi-même en aidant les autres. C’est un processus naturel de compassion envers les autres. Les gens ont fait tout leur possible pour s’entraider en temps de guerre, d’inondations, de sécheresse, et les tremblements de terre. Ce n’est pas la première fois que les gens s’entraident », a-t-il ajouté.

Kher a déclaré qu’ils travaillaient également sur des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, qui est devenu un problème majeur au milieu de la pandémie et du verrouillage.