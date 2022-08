Il est temps pour la police d’enlever les nickers, les cambrioleurs rient jusqu’à eBay

SE FAIRE cambrioler – faire saccager la maison où vous vous sentiez autrefois en sécurité – est quelque chose dont vous ne vous remettez pas rapidement.

Je me souviens quand ça m’est arrivé.

Depuis 2019, 46% des zones ont eu tous les cas de cambriolage marqués comme non résolus Crédit : Getty

Le flic Andy Cooke a admis que la confiance dans le système de justice pénale s’effondre car les délinquants sont «rarement arrêtés et punis» Crédit : PA

Au milieu de la nuit, j’ai entendu un intrus en bas et j’ai passé un appel chuchoté au 999.

Puis, après avoir rampé à mi-chemin dans les escaliers, j’ai vu un homme, tout en noir, qui s’était guidé dans ma salle à manger à l’aide de la lumière de mon réfrigérateur ouvert, et qui filait avec mon ordinateur portable.

En quelques minutes, la police et leurs chiens sont arrivés.

Deux agents attentionnés ont pris une tasse de thé, m’ont rassuré que ce n’était pas personnel car il y avait une vague de cambriolages dans la région et m’ont expliqué tout ce que je devais savoir sur le fait d’être victime d’un cambriolage.

Des semaines plus tard, ils sont entrés en contact pour dire qu’ils l’avaient attrapé.

C’était un tel soulagement parce que j’avais eu peur qu’il revienne.

Il connaissait l’agencement de ma maison et aurait sûrement réalisé que je devais remplacer mon vieil ordinateur portable abîmé par un nouveau brillant.

Je sais maintenant à quel point j’ai eu de la chance, car c’était il y a 20 ans, lorsque la police s’est donné la peine d’enquêter correctement sur les cambriolages.

Mais cette semaine, il a été révélé qu’ils ne le faisaient plus.

Les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur montrent que seulement 3,7% des cambriolages de maisons entraînent l’inculpation d’un suspect.

Les trois quarts des cambriolages ne sont même pas assistés par la police.

Depuis 2019, 46% des zones ont eu tous les cas de cambriolage marqués comme non résolus.

Et sans CCTV ni ADN, les dossiers peuvent souvent être clos en quelques heures.

Ainsi, les cambrioleurs n’ont pas besoin d’avoir peur des flics.

Ils n’ont absolument aucune force de dissuasion et rient jusqu’à eBay.

Dans son premier rapport depuis qu’il est devenu inspecteur en chef de la police, Andy Cooke a admis que la confiance dans le système de justice pénale s’effondre car les délinquants sont «rarement arrêtés et punis».

Mais pourquoi exactement PC Plod ne prend-il pas la peine de s’occuper des pauvres vieux chéris et des familles terrifiées dont les maisons ont été perquisitionnées ?

Il ne peut pas être blâmé sur le financement.

Ils ont obtenu 17 milliards de livres sterling de subventions gouvernementales cette année – le plus élevé depuis plus d’une décennie.

Les effectifs augmentent et le ministère de l’Intérieur a déjà recruté près de 14 000 sur un objectif de 20 000.

Arrestations ridicules

Cooke dit que c’est en partie dû à un ensemble « très jeune » d’officiers inexpérimentés, expliquant que 31 % ont moins de cinq ans de service.

On pourrait penser que si vous êtes un bobby intelligent et passionné qui a toujours voulu rejoindre la police, vous apprendrez rapidement les bases. Mais apparemment non.

Cooke admet que les agents ne font pas ces bases, telles que la collecte de preuves CCTV, la conduite d’enquêtes de maison en maison, la fourniture de conseils de prévention du crime et la tenue des victimes informées.

Il a dit que ce n’était “pas ce que le public attend et mérite”. Trop juste ce n’est pas le cas.

En plus de revenir à l’essentiel, la police doit établir des priorités.

Au cours des derniers mois, la police a ouvert un dossier « d’incident haineux » après qu’un garçon de 11 ans a été traité de « shorty » dans la rue.

Dans un autre cas, un marchand d’antiquités d’Essex a reçu un avertissement pour avoir vendu un livre sur l’émission télévisée The Black And White Minstrel Show.

Cela vous fait vous demander combien d’arrestations ridicules ont lieu alors que les cambrioleurs vivent la grande vie.

Cooke a déjà mis certaines forces dans des mesures spéciales, dont The Met.

L’année dernière, cette force a abandonné près de 40% des enquêtes sur les cambriolages domestiques dans les 24 heures.

Il doit continuer à être le bras armé de la loi et obtenir des forces pour détecter plus de crimes et enfermer plus de criminels.

S’il ne le fait pas, les cambrioleurs continueront à courir autour de jeunes flics incapables de faire les bases.

Lightning fait toujours l’affaire en tant que Gladiator

LA PLUPART des femmes d’environ 50 ans s’inquiètent d’un peu de propagation d’âge moyen.

Mais pas l’ancien Gladiator Lightning, alias Kim Betts.

L’ancienne Gladiator Lightning, alias Kim Betts, a montré qu’elle l’avait toujours à 50 ans Crédit : INSTAGRAM

Cette semaine, elle a enfilé le célèbre justaucorps qu’elle portait dans l’émission télévisée il y a 30 ans pour montrer qu’elle est toujours dans un état incroyable grâce à son dévouement à l’alimentation et à la forme physique.

Et si vous examinez la photo – comme je l’ai fait – vous verrez qu’elle tire sur le costume pour le garder serré autour de sa taille – parce qu’il est maintenant trop GRAND pour elle.

Que cela soit une leçon pour nous tous. Pas de pizza et de vin pour moi ce soir !

Cap’n facile sur les yeux

QUE diable est-il arrivé au capitaine Birdseye ?

Je me souviens de lui dans les publicités pour les bâtonnets de poisson quand j’étais enfant et il était un croisement entre votre grand-père et le Père Noël.

Le nouveau Captain Birdseye s’est déshabillé pour promouvoir sa nouvelle gamme de maillots de bain Crédit : Joe Pepler/PinPep

Mais maintenant, il y a un nouveau capitaine de la mer qui s’est déshabillé pour promouvoir sa nouvelle gamme de maillots de bain, et il est un délice.

C’est un beau mec en caleçon – tout poilu à la poitrine, les yeux embués et légèrement sexy.

Ou est-ce juste un signe de mon âge ?

Fantôme résident

LE patron d’un pub hanté dit que son fantôme résident a poussé un verre de pinte d’une table – et il a la vidéo pour le prouver.

Scott Dawson dit que le pub Ring O ‘Bells à Cumbria est très effrayant et qu’il y a beaucoup d’activités étranges là-bas.

Scott Dawson dit que son fantôme résident a poussé un verre de pinte sur une table – et il a la vidéo pour le prouver Crédit : Kennedy News

C’est une façon de rebuter les parieurs !

Laissez l’application en paix

JE SUIS sûr que je ne suis pas le seul à être dans de nombreux groupes WhatsApp ennuyeux.

J’ai été entraînée dans tout, des garderies aux problèmes de planification locale.

Chaque ping et emoji est broyeur.

Eh bien maintenant, il y a de bonnes nouvelles pour nous tous.

WhatsApp change la façon dont vous quittez un groupe.

Vous n’aurez plus la honte de snober tout le monde.

Vous pouvez simplement partir sans qu’ils soient avertis de votre départ.

J’ai hâte de faire quelques sorties discrètes.

Chapeau à Zana

FÉLICITATIONS à House of Zana et à sa propriétaire Amber Kotrri.

La société de plusieurs milliards de livres Zara a envoyé ses avocats de poids lourds et lui a dit, en des termes non équivoques, d’abandonner le nom de sa boutique à Darlington, Co Durham, car cela déroutait ses clients.

Amber Kotrri, propriétaire de la maison de Zana 1 crédit

Ah bon? House of Zana et Zara ne se ressemblent absolument pas, à part un peu de “Za”.

Beaucoup de gens auraient été terrifiés par la société internationale et auraient reculé, mais la courageuse Amber a collé ses talons de boutique et est allée au tribunal.

Elle a expliqué comment elle avait nommé sa boutique Zana parce que cela signifie fée en albanais, d’où est originaire son mari.

L’outsider a gagné.

Et tout en essayant de protéger son nom, Zara s’est révélée comme une grosse brute espagnole.

J’espère que House of Zana va de mieux en mieux.

Beaucoup de bon sens

THOMAS Les fans de Tank Engine dans une attraction touristique près de Winchester ont été avertis de ne pas qualifier The Fat Controller de gros.

Apparemment, c’est une “insulte” et on leur a dit de l’appeler par son vrai nom, Sir Topham Hatt.

Sir Topham Hatt alias The Fat Controller

Il y a quelques semaines, je suis allé à une journée avec Thomas sur le chemin de fer East Lancashire à Bury avec mon fils de trois ans.

L’un des moments forts a été rencontré sur la station par The Fat Controller.

Il était très amical, jovial et gros. Appeler un chat un chat.