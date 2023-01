Il est temps pour la Fed de crier victoire sur l’inflation ? Pas encore

La baisse mensuelle de l’indice des prix à la consommation en décembre rapproche la Réserve fédérale de la lutte contre l’inflation, bien qu’il soit très peu probable qu’elle signale un assouplissement de la politique de sitôt.

Le principal indicateur d’inflation a baissé de 0,1 % pour le mois, conformément aux attentes du marché et a été la plus forte baisse depuis avril 2020.

Mais l’IPC pour tous les articles est toujours en avance de 6,5% sur ce qu’il était il y a un an, l’arc a été régulièrement plus bas – depuis son sommet à environ 9% de taux annuel en juin 2022 – au milieu d’une forte baisse des prix du gaz et de fortes augmentations des taux d’intérêt de la Fed .

La question est maintenant de savoir combien de preuves supplémentaires les décideurs politiques devront voir avant de lever le pied.

“S’ils font une prévision, ce qu’ils devraient faire, cela indique fortement que leurs augmentations de taux devraient bientôt prendre fin”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. “Il n’y a rien à ne pas aimer dans ce rapport. L’inflation va venir [down] ici.”

Dean Baker, économiste principal au Center for Economic and Policy Research, a été encore plus catégorique. Dans un tweet, Baker a insisté sur le fait qu’il était « temps pour la Fed de déclarer victoire et d’arrêter les hausses de taux ! Il a cité une baisse de trois mois de inflation des services moins les frais de logement preuve que l’inflation est en fuite.

Mais compte tenu de l’agressivité des banquiers centraux depuis le début des hausses de taux en mars 2022 et de la prudence avec laquelle ils ont considéré les points de données isolés comme faisant partie d’une tendance plus large, la probabilité de gagner semble désormais faible.

Après tout, l’inflation globale et l’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) – en hausse de 0,3 % sur le mois et de 5,7 % sur l’année – sont toujours bien en avance sur l’objectif de 2 % de la Fed. Le président Jerome Powell a déclaré récemment que la composante services moins logement de l’inflation est une considération clé, car les coûts de location devraient baisser plus tard cette année.

Mais lui et ses collègues ont également souligné l’importance de rester sur leurs gardes et ont déclaré qu’ils voyaient plus de danger à assouplir qu’à continuer à pousser fort, même si cela signifie immobiliser l’économie.