Il est temps pour Apple de m’offrir un crayon pour mon iPhone – et iOS 17.4 pourrait rendre cela possible

Il semble qu’Apple soit enfin prêt à réaliser mon petit rêve d’utiliser l’Apple Pencil sur un iPhone – peut-être.

Des rapports récents sur iOS 17.4 indiquent que la prochaine mise à jour de la plate-forme iPhone ajoutera la possibilité de localiser votre Apple Pencil manquant à l’aide de Find My. Ce qui est plus intéressant, c’est que le Pencil en question est peut-être une nouvelle version du stylet numérique.

Il n’y a aucun rapport ou indication directe que cet “Apple Pencil 3” sera conçu pour fonctionner avec votre meilleur iPhone, mais je pense qu’il n’est pas déraisonnable de supposer qu’Apple ouvre la porte à cette possibilité avec cette première intégration iOS.

Bien sûr, vous pouvez désormais utiliser votre iPhone pour retrouver les AirPod perdus et tous les AirTags que vous avez déposés dans votre sac à dos, vos portefeuilles et vos bagages, mais Apple n’ajoute pas souvent de nouveau matériel au Find My corral.

Quant à savoir pourquoi je souhaite enfin utiliser Apple Pencil sur un iPhone, je pense que les réponses sont évidentes.

L’art est la chose

De retour en 2009, talentueux l’artiste numérique Jorge Colombo a dessiné un New yorkais couverture de magazine sur son petit iPhone 3GS en utilisant uniquement son doigt. C’était tout un exploit compte tenu du petit écran de 3,5 pouces du téléphone. Il n’avait même pas Procreate (il utilisait une des premières applications appelée Pinceaux).

Ce travail m’a inspiré à commencer à dessiner sur l’iPhone du bout du doigt. Mon travail n’était pas bon et j’ai rapidement commencé à acheter une collection de stylets analogiques à pointe souple que je pouvais utiliser sur le petit écran. J’avais plus de contrôle mais ce n’était toujours pas génial. Après le lancement de l’iPad en 2010, je l’ai immédiatement adopté comme nouvelle plate-forme de dessin et j’ai continué à utiliser ces stylets stupides. Il faudra encore cinq ans avant qu’Apple ne dévoile le premier Apple Pencil. Cela a instantanément transformé ma capacité à dessiner dans l’espace numérique. D’ici 2017, Jorge Columbo dessinait aussi New yorkais Coques sur un iPad avec l’Apple Pencil. Son travail était bien meilleur que le mien.

Je me demande souvent si des artistes comme Colombo sont comme moi et souhaitent parfois encore pouvoir dessiner avec un Apple Pencil sur leur iPhone. L’iPad est une toile merveilleuse, mais je ne le porte pas dans ma poche, et que se passe-t-il si l’inspiration me vient et que je veux rapidement dessiner quelque chose ? Je ne porte ni stylo ni papier. Je pourrais transporter le Samsung Galaxy S24 Ultra. Il dispose d’un excellent S Pen intégré et il existe d’excellentes applications artistiques Android comme Carnet de croquis Autodesk – mais pas mon préféré Procreate. Et, pour être honnête, je suis toujours principalement un utilisateur d’iPhone et j’ai vraiment envie de m’appuyer sur l’écran Super Retina XDR de 6,7 pouces de mon iPhone 15 Pro Max.

Ce qui me ramène à cette petite nouvelle.

Prêt pour iOS 18

Selon la rumeur, l’Apple Pencil 3, dont nous « savons » maintenant qu’il fonctionnera avec l’iPhone d’une manière ou d’une autre, pourrait être plus qu’une simple mise à niveau mineure avec prise en charge USB-C et peut-être un nouveau SoC. Il pourrait s’adapter à l’iPhone 15 Pro Max.

Vous avez peut-être remarqué que les aimants de chargement MagSafe de votre iPhone attirent les aimants de votre Apple Pencil, mais il serait plus logique qu’Apple présente un nouvel étui pouvant accueillir l’Apple Pencil 3. Pour ce faire, cependant, ce nouveau Pencil doit mesurer moins de 6,29 pouces de long. L’Apple Pencil 2 actuel mesure environ 6,5 pouces de long. Il doit donc être plus court, mais pas nécessairement plus fin.

Je pense que le moment idéal pour présenter ce nouveau crayon serait lors de la WWDC 2024, lorsque Apple pourrait dévoiler iOS 18 et, peut-être, tout un tas de fonctionnalités basées sur les gestes du crayon. Tout cela serait génial, mais je serais très enthousiasmé par la possibilité de pouvoir enfin dessiner sur l’iPhone avec un véritable contrôle et une sensibilité à l’inclinaison et à la pression.

Je sais que c’est loin d’être le cas, mais iOS 17.4, un Apple Pencil 3 et la prise en charge de Find My Apple Pencil me font rêver de créer de l’art sur mon iPhone.