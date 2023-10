« Il est temps » : la légende de Manchester United, Wayne Rooney, prend une décision MAJEURE concernant l’avenir

Le grand Wayne Rooney de Manchester United et d’Angleterre reviendra en Angleterre après avoir quitté son poste de manager de DC United.

Rooney, qui a fait 52 apparitions pour DC United vers la fin de sa carrière de joueur, reviendra prendre la tête de l’équipe à l’été 2022.

Mais après avoir échoué à les guider vers les séries éliminatoires de cette saison, il s’est séparé des quadruples champions de la MLS.

Et l’ancien attaquant a désormais hâte de rentrer chez lui, comme il l’a expliqué lors de son départ de DC United. Il a dit:

« C’est juste le bon moment. Je pense que j’ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de faire entrer le club dans [the] séries éliminatoires. Ce n’est pas une seule chose qui s’est produite ; c’est une question de timing dans votre carrière. J’ai vraiment apprécié mon séjour ici, mais je pense que c’est le bon moment pour retourner en Angleterre. Ce qui nous attend, je ne sais pas. »

Le bilan de Rooney à DC United n’est pas particulièrement positif : il n’a remporté que 14 de ses 53 matchs à la barre, ce qui lui donne un taux de victoire de 26,4 %.

Le poste de DC United était le deuxième de Rooney en tant que manager, après un peu plus d’un an et demi à la tête du comté de Derby.

Un communiqué du club basé dans la capitale américaine disait : « Nous sommes reconnaissants à Wayne Rooney pour tout ce qu’il a fait pour notre club et pour le football dans la capitale nationale, d’abord en tant que joueur et capitaine de DC United et plus récemment en tant qu’entraîneur. Il reste un élément important de la famille DC United et un ami apprécié et chéri. »

