« Il est temps d’y aller »: les flics de la légende du tennis annulent les appels après qu’il ait qualifié la beauté de « très jolie », affirme que la Hongrie a « les plus belles femmes »

La glamour Anett Boszormenyi, qui aime publier des photos de tournois, se prélasser en bikini dans des endroits ensoleillés et poser avec le grand suisse Roger Federer, a été choisie par les caméras alors qu’elle regardait le numéro 48 mondial perdre en sets consécutifs contre Novak Djokovic sur le court central du All England Club.

En devoir d’analyse pour un vaste public britannique, Becker, triple vainqueur de Wimbledon, a été clairement impressionné par Boszormenyi, louant son apparence et sa nation au diffuseur John Inverdale.

« Ils disent qu’ils ont les plus belles femmes de Hongrie », suggéra le grand allemand admiratif. « Je ne le saurais pas, mais elle est certainement très jolie. »

Photogenic Boszormenyi est une fan de mode et d’automobile qui s’est représentée par des monuments emblématiques, sur l’herbe et dans les tribunes de Wimbledon et de l’US Open et devenant chaude et torride avec Fucsovics dans une piscine extérieure.

Ses milliers d’adeptes des médias sociaux sont d’accord avec l’évaluation du nouveau fan Becker, mais ses remarques ont suscité la fureur de certains.

« Boris Becker montre sa misogynie, sa masculinité toxique et son sexisme quotidien envers Annette Boszormenyi », a déclaré l’un d’eux, partageant une photo de ses remarques tirées d’un article de journal sur la controverse qu’ils avaient provoquée.

« [Her] son fiancé est Marton Fucsovics, un joueur de tennis qui joue actuellement à Wimbledon. Ces commentaires font du mal. Il est temps qu’il parte. Renvoyez Boris Becker. »

Un autre a déclaré à la BBC : « Vous devez sérieusement reconsidérer le fait que des commentateurs masculins plus âgés parlent des femmes sur votre chaîne. Sexiste. »

Stephanie Hilborne, PDG de Women in Sport, a déclaré à MailOnline que son organisation travaillait depuis des décennies pour « changer la culture sportive » et « mettre fin à l’objectivation des femmes ».

Capture d’écran d’ailleurs. Boris Becker montre son #misogynie, #ToxiqueMasculinité et #sexisme au quotidien, vers Annette Boszormenyi, dont le fiancé est Márton Fucsovics, un joueur de tennis, qui joue actuellement à Wimbledon. Ces commentaires font du mal. Il est temps qu’il parte. #sackborisbeckerpic.twitter.com/R4gF1Tz4v3 – Matt Harris (@mattharrispsy) 8 juillet 2021

C’est drôle comme la génération qui a Nicki Minaj, WAP, Love Island et regarde du porno gratuit par millions, est déclenchée par Boris Becker disant que les femmes hongroises sont belles. 🤣 – Scipion (@ScipioLondinium) 8 juillet 2021

« Quand deux hommes sont à l’aise pour parler des femmes de cette manière, peu importe à la télévision en direct, cela montre qu’il y a encore plus à faire » elle a ajouté.

« Nous avons besoin que tout le monde comprenne comment cela a un impact sur les femmes et les filles. Ne devrions-nous pas inspirer la prochaine génération de filles à faire du sport plutôt que de parler de ce à quoi ressemblent les femmes ? »

Les partisans de Becker ont été mystifiés par l’agitation. « Je ne peux pas croire que nous sommes à un point, culturellement, où dire qu’une femme est jolie crée un incident international », en a regretté un. « C’est tellement stupide. »

Un autre a déclaré que la dispute était un signe de « Tant de conneries dans ce monde libéral idiot. »

« Je viens d’apprendre que Boris Becker a été annulé du jour au lendemain pour avoir dit que la fiancée de Fucsovics était » très jolie « », dit un lecteur. « Qu’est-ce que c’est ? »

Un critique des détracteurs de Becker a fait valoir : « C’est drôle comme la génération qui a [pop star] Nicki Minaj, [female empowerment song] WAP, [salacious reality TV show] Love Island et regardez du porno gratuit par millions sont déclenchés par Boris Becker disant que les femmes hongroises sont belles. »

Dans un communiqué, la BBC a déclaré au i : « Boris Becker a fait un commentaire léger qui ne visait pas à offenser. »

Le co-commentateur Inverdale, qui a déjà attiré des centaines de plaintes pour avoir suggéré que la championne de Wimbledon, Marion Bartoli, était « ne sera jamais un spectateur », n’a pas commenté l’apparence de Boszormenyi.

« C’est un très bon nom pour le partenaire d’un joueur de tennis », a-t-il plutôt plaisanté. « C’est toujours bien d’avoir un partenaire qui s’appelle Anett. J’aimerais remercier mon biscuit de Noël de 1978 pour cette blague. »

Becker a rencontré des problèmes pour les bouffonneries de playboy dans le passé. Surnommé « Bonking Boris » par les tabloïds britanniques, il aurait été distrait par sa petite amie de l’époque, Benedicte Courtin – la fille du chef de la police de Monaco – lorsqu’il a subi une défaite choc à Wimbledon au plus fort de sa carrière.

Il a posé nu avec l’épouse modèle Barbara Feltus pour un magazine au début des années 1990, puis a été impliqué dans un règlement de divorce de 25 millions de dollars après avoir eu une aventure avec le modèle russe Angela Ermakova dans un placard à balais dans un restaurant japonais à Londres alors que sa partenaire enceinte était à hôpital.

« Cinq minutes de conversation puis tout de suite dans l’endroit le plus proche possible et au travail » Becker a admis l’incident dans son autobiographie de 2003.

L’homme de 53 ans n’hésite jamais à dire ce qu’il pense. L’année dernière, il a été qualifié de « Donut » par l’actuel joueur sauvage du tennis Nick Kyrgios à la suite du numéro un mondial Novak Djokovic, avec Becker brandissant l’Australien un « rat« .