Il est temps d’utiliser une politique énergétique “tout ce qui précède” pour briser le cartel OPEP+

Un soldat autrichien garde l’entrée du siège de l’OPEP le 4 octobre 2022 à la veille de la 45e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi et de la 33e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP qui s’est tenue le 05 octobre à Vienne, en Autriche. Joe Clamar | AFP | Getty Images

La décision de l’Arabie saoudite de s’allier à la Russie et de faire passer la plus grande réduction d’approvisionnement par l’OPEP+ depuis 2020 signifie qu’il est temps pour les États-Unis de prendre toutes les mesures possibles pour stimuler la production d’énergie américaine. Cela pourrait même signifier explorer “l’option nucléaire” – un point que je veux dire littéralement, en termes de déploiement de l’énergie nucléaire pour aider à répondre aux besoins énergétiques de la nation. La politique énergétique est un instrument de la politique étrangère américaine. Étant donné qu’un ancien allié s’est joint à un adversaire actuel, je dirais que, du moins pour le moment, tous les paris sont ouverts. Il est temps de mettre au pas le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et Vladimir Poutine, et de retirer une partie du pouvoir de l’OPEP et de ses alliés. Les réductions de l’OPEP+ ont été fixées à environ 2 millions de barils par jour. La décision semble viser à soutenir les prix du pétrole, qui étaient tombés à environ 80 dollars le baril contre plus de 120 dollars début juin. Le pétrole a déjà commencé à remonter au-dessus de 92 dollars le baril, malgré des signes de ralentissement économique. L’administration Biden – au-delà des préoccupations environnementales à court terme – devrait offrir des soutiens des prix à l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière, au-delà des subventions déjà offertes, pour augmenter rapidement la production dans certaines régions où l’exploration et la production ont ralenti. Biden, sans aucun doute, serait mis au pilori par les groupes environnementaux, les progressistes et même certains démocrates intermédiaires pour accélérer potentiellement le changement climatique, mais les besoins à court terme sont primordiaux si les États-Unis souhaitent maintenir le contrôle à long terme des deux. notre sécurité énergétique et notre sécurité nationale.

Un prix plancher pluriannuel

Avec l’imposition d’un prix plancher pluriannuel, les États-Unis pourraient soutenir les prix intérieurs du brut à, disons, 65 dollars le baril. C’est suffisamment élevé pour encourager les efforts de fracturation existants tout en encourageant une production supplémentaire. Pourtant, il est suffisamment bas pour aider à couper l’herbe sous le pied d’un ancien allié qui a montré son allégeance à Moscou. (Nous le faisons pour toutes sortes de producteurs de matières premières, soit dit en passant.) En outre, un ajout plus rapide des approvisionnements américains en pétrole et en gaz naturel exercerait une forte pression sur les prix mondiaux de l’énergie et nuirait aux résultats nets de l’Arabie saoudite et de la Russie, qui tentent d’assurer 100 dollars le baril de pétrole pour soutenir leurs budgets – et, pour Poutine, pour financer la guerre en cours en Ukraine. Une inondation de pétrole américain pourrait faire revenir les prix dans les 20 dollars alors même que les entreprises américaines sont assurées de gagner plus. Dans les années 1980, lorsque les Saoudiens étaient le « producteur tournant » mondial de pétrole, ils fixaient le prix mondial en augmentant et en abaissant la production pour faire monter ou baisser les prix, selon les circonstances. Les États-Unis sont sur le point de redevenir le premier producteur l’année prochaine lorsque la production quotidienne atteindra l’ancien record de 12,3 millions de barils par jour contre 11,8 millions actuellement. (Les États-Unis sont le plus grand producteur mondial de gaz naturel depuis 2017.) En outre, les États-Unis devraient accélérer la construction de pipelines, de lignes de transport et de terminaux GNL afin qu’ils puissent exporter plus efficacement et de manière plus rentable les excédents de pétrole et de gaz naturel vers un monde en manque d’énergie. Ajouter un peu de carburant à cet incendie pourrait aider l’Europe à éviter de futures ruptures d’approvisionnement tant que des sanctions resteront en place contre un éventuel Pierre le Grand.

Une politique “toute l’énergie ci-dessus”