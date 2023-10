Il est temps d’être optimiste sur Danaher (DHR), maintenant qu’il s’est débarrassé de Veralto (VLTO)

Nous nous soucions bien plus de la destination d’un titre que de son parcours. Une fois la scission de Veralto (VLTO) terminée, nous avons décidé d’examiner la voie à suivre pour Danaher (DHR), désormais libérée de son activité d’eau à croissance plus lente et à marge plus faible. Lors de la séparation, nous avons décidé de conserver les 173 actions de Veralto que nous avons reçues en raison de notre détention de 520 actions de Danaher. Nous espérons que chacun pourra croître plus rapidement indépendamment qu’ensemble. Comme les membres du Club le savent, nous avons toujours considéré Danaher comme l’une des entreprises les mieux gérées au monde. Cependant, nous n’avons certainement pas été satisfaits de sa baisse de près de 8 % depuis le début de l’année, par rapport au gain de 10 % du S & P 500 . DHR YTD montagne Danaher YTD À l’avenir, nous nous attendons à ce que les fondamentaux sous-jacents de Danaher, plus agile, s’améliorent. Nous ne pouvons donc pas laisser nos frustrations actuelles prendre le dessus sur nous. Nous devons plutôt considérer la configuration future et la valorisation actuelle à ces niveaux déprimés. Lorsque nous faisons cela, nous observons une situation très favorable pour l’année prochaine et trois raisons d’être optimistes. 1. Pour commencer, considérons le renouvellement du portefeuille en cours chez Danaher, basé à Washington, DC. La direction travaille actuellement à finaliser l’acquisition de la société britannique des sciences de la vie Abcam (ABCM). Cet accord, associé à la scission de Veralto, sont deux mesures susceptibles d’accélérer la croissance des bénéfices. La séparation de Veralto devrait déjà contribuer au profil de croissance de Danaher. La direction de Veralto vise une croissance à long terme de l’ordre de 5% sur une base de pourcentage, tandis que la direction de Danaher prévoit une croissance ex-Veralto à un taux élevé à un chiffre sur le long terme. Supprimer une entreprise à croissance plus lente équivaut à supprimer un ancrage sur la croissance. Ainsi, dans l’état actuel des choses, nous envisageons déjà une entreprise qui devrait voir sa croissance globale s’accélérer. Ensuite, tenez compte de l’acquisition du taux de croissance élevé à un chiffre d’Abcam, et nous envisageons une croissance de Danaher plus rapide en 2024 que ce que nous avons vu en 2023. La direction de Danaher estime pouvoir conclure l’accord avec Abcam vers le milieu de l’année prochaine. . 2. Ce n’est pas seulement une réorganisation des activités opérationnelles de Danaher qui pourrait améliorer les fondamentaux. Nous devrions également constater une amélioration l’année prochaine sur le marché final des bioprocédés, ce qui serait une aubaine pour la partie de l’activité de Danaher qui vend des outils et des services utilisés dans le développement et la fabrication de médicaments. Le déstockage a été un obstacle majeur pour Danaher et d’autres en 2023, car les clients plus importants – responsables d’environ 70 % des ventes de bioprocédés de l’entreprise – ont dû faire face à une surabondance de stocks alors que le monde se normalise après Covid. Dans une note adressée mardi à ses clients, la Deutsche Bank a déclaré que « les données récentes issues de vérifications sur le terrain auprès des acteurs de l’industrie soutiennent une reprise du marché final du biotraitement en 2024, le plus marquant étant l’un des 10 principaux acteurs du secteur biopharmaceutique ». [which was not named] ce qui indique qu’il ne réduit plus ses stocks. » Les analystes ont déclaré que même s’ils n’envisagent pas encore de rebond, leurs vérifications du secteur sont cohérentes avec leur opinion antérieure selon laquelle le marché devrait atteindre son creux en décembre avant de revenir à la croissance. d’ici le milieu de 2024. Cela signifie qu’environ 70 % des activités de bioprocédés de Danaher pourraient connaître un rebond de la demande au cours des prochains trimestres. Les investisseurs pourraient choisir d’attendre que le rebond se confirme, mais le marché est tourné vers l’avenir – donc plus souvent qu’autrement, si vous attendez la confirmation, vous aurez raté une grande partie de la hausse attendue du titre.3. L’industrie des bioprocédés, qui comprend des sociétés de biotechnologie émergentes et d’autres travaillant sur des projets à un stade précoce, a également pris une part importante Le financement a été coup dur après la faillite de la Silicon Valley Bank en mars. Combiné à une sécheresse de deux ans sur le marché des introductions en bourse (IPO), les liquidités indispensables à bon nombre de ces clients potentiels de Danaher se sont taries. En conséquence, ils subissent une pression sur leurs budgets de fonctionnement et de dépenses en capital, qui stimulent tous deux les ventes de Danaher, qui a également été touchée. Cependant, avec les récents signes de vie sur le marché des introductions en bourse, nous pensons que le pire pourrait être derrière nous à l’approche de 2024. La seule mise en garde ici, et elle est importante, concerne les taux d’intérêt. Même si l’évolution de l’inflation déterminera l’évolution ultime des coûts d’emprunt, le niveau des taux auquel nous assistons actuellement pourrait rendre plus difficile l’introduction en bourse des entreprises et pourrait mettre à rude épreuve la capacité des petites entreprises à obtenir suffisamment de financement. À l’approche de la nouvelle année, nous rechercherons davantage de signes indiquant qu’un véritable rebond des introductions en bourse est en train de se produire. Fort de ces trois raisons d’être optimiste, la question se pose alors celle de la valorisation. Ces vents favorables sont-ils déjà présents ? Ou y a-t-il ici une opportunité pour ceux qui sont prêts à parier que la Réserve fédérale réussira un atterrissage en douceur ou évitera complètement une récession ? Au cours des cinq dernières années, Danaher s’est négocié en moyenne à 24,7 fois la valeur de l’entreprise par rapport à l’EBITDA (bénéfice avant impôts sur les intérêts, dépréciation et amortissement), avec un maximum de 37,9 fois et un minimum de 17,4 fois. Hors Veralto, les estimations initiales (nous n’avons pas encore vu tous les analystes mettre à jour les estimations pour Danaher ex-Veralto) placent l’EBITDA 2024 de Danaher à environ 8,4 milliards de dollars. Compte tenu d’une valeur d’entreprise d’environ 171 milliards de dollars, les actions se négocient à environ 20,4 fois les estimations préliminaires de l’EBITDA pour 2024, bien en dessous de la moyenne quinquennale. Cependant, si les actions devaient s’échanger jusqu’à cette moyenne sur cinq ans de 24,7 fois, nous envisagerions un cours de l’action plus proche de 270 $. Néanmoins, compte tenu du risque que représentent les taux élevés pour le marché des introductions en bourse et pour l’économie en général, si nous apprenons que la Fed a resserré ses réserves excessivement, nous nous en tiendrons pour le moment à notre objectif de cours de 250 dollars par action, ce qui représente environ 23 fois notre estimation de 8,4 milliards de dollars. . De toute évidence, il y a quelques calculs au fond de l’enveloppe ici et l’estimation de l’EBITDA 2024 sera affinée dans les semaines à venir à mesure que de plus en plus d’analystes mettront à jour leurs modèles. Cependant, nous pensons que cet exemple sert à démontrer qu’il existe une solide marge de sécurité intégrée au titre aux niveaux actuels, en particulier si l’on considère que les fondamentaux sous-jacents devraient s’améliorer à mesure que 2024 démarre. En résumé Compte tenu de la configuration que nous envisageons pour 2024 – avec une amélioration des marchés finaux, le retour du financement des introductions en bourse et une réorganisation du portefeuille en cours qui devrait réaccélérer la croissance organique – nous dirions que les actions devraient se négocier à une prime par rapport au 5- moyenne de l’année, ou à tout le moins en ligne avec elle. Nous ne pouvons certainement reprocher à personne d’être frustré par ce nom. Cependant, nous pensons que le point fondamental à retenir, sans émotion, est que le moment est venu de commencer à être plus optimiste à l’égard de Danaher, et non de se joindre au pessimisme qui s’empare du marché en général. Il convient également de noter que notre portefeuille devrait bénéficier de toute croissance des actions autonomes de Veralto. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DHR, VLTO. Voir ici pour une liste complète des actions.) En résumé Compte tenu de la configuration que nous envisageons pour 2024 – avec une amélioration des marchés finaux, le retour du financement des introductions en bourse et une réorganisation du portefeuille en cours qui devrait réaccélérer la croissance organique – nous dirions que les actions devraient se négocier à une prime par rapport au 5- moyenne de l'année, ou à tout le moins en ligne avec elle. Nous ne pouvons certainement reprocher à personne d'être frustré par ce nom. Cependant, nous pensons que le point fondamental à retenir, sans émotion, est que le moment est venu de commencer à être plus optimiste à l'égard de Danaher, et non de se joindre au pessimisme qui s'empare du marché en général. Il convient également de noter que notre portefeuille devrait bénéficier de toute croissance des actions autonomes de Veralto. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DHR, VLTO. Voir ici pour une liste complète des actions.)

