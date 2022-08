Il est temps d’entrer sur le terrain : la saison de soccer masculin d’UBCO commence à Kelowna

C’est déjà l’heure de la saison sportive universitaire?

L’équipe masculine de soccer de l’UBC Okanagan Heat entame sa saison 2022 vendredi soir (26 août) contre les Vikes de l’Université de Victoria.

La saison dernière s’est terminée par le dernier week-end, au cours duquel l’équipe a raté de peu les séries éliminatoires, terminant avec une fiche de 2-6-4. Victoria vient de connaître une solide saison 6-3-3. Ils ont perdu contre les Thunderbirds de l’UBC lors de la finale de Canada-Ouest.

C’est une équipe plus jeune que le Heat met sur le terrain cette saison, car seuls trois joueurs entament leur dernière année dans l’équipe. Ils présentent également une touche internationale, car quatre joueurs viennent de différentes parties du monde : Braeden Hildebrandt (Californie), Saenz Ramos et le transfert de la NCAA Juan Pablo Rojas Uribe (Mexique) et Julian Pascual (France).

Le coup d’envoi de la nouvelle saison aura lieu à 18 h au Nonis Field sur le campus d’UBCO. Les 100 premiers fans présents recevront des lunettes de soleil UBCO.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Boys soccerCity of West KelownaCollege AthleticsKelownaLake CountrysoccerUBCO Heat