Il est temps d’en faire plus pour les échecs en Inde, déclare le nouveau vice-président de la FIDE, Viswanathan Anand

La légende indienne des échecs Viswanathan Anand, qui a été élue vice-présidente de la FIDE, a déclaré lundi qu’il était temps de faire plus pour le sport dans le pays.

« Nous allons travailler en équipe… surtout faire plus pour l’Inde. Il est prévu d’organiser plus de tournois. Nos jeunes jouent très bien. Nous devons utiliser cet élan et faire quelque chose.

“Nous devons voir ce que nous pouvons faire en association avec le gouvernement du Tamil Nadu”, a déclaré aux journalistes ici Anand, qui faisait partie de l’équipe du président sortant de la FIDE Dvorkovich qui a contesté les élections à l’instance mondiale des échecs.

Dvorkovich a remporté les élections de manière convaincante dimanche pour conserver son poste.

“C’est un bon moment pour l’Inde, quand tout le monde parle d’échecs pour faire plus pour le sport”, a déclaré le quintuple champion du monde et a souligné la présence de nombreux joueurs du Tamil Nadu dans les différentes équipes indiennes en compétition à la 44e Olympiade. .

Anand a en outre déclaré qu’il était heureux parce que l’Olympiade se déroulait à Chennai et a ajouté que “cela (l’Olympiade) a été un franc succès”.

Interrogé sur sa vision de l’Inde maintenant qu’il a été élu vice-président de la FIDE, il a parlé de la nécessité de pousser le jeu dans les écoles et divers autres programmes déjà en place.

“Dans un sens, nous sommes déjà l’une des meilleures nations (d’échecs). Maintenant, nous sommes l’une des meilleures nations organisatrices… avec l’Olympiade. L’étape suivante consiste à voir comment combler les lacunes. Nous devons le pousser dans les écoles, les programmes sociaux dont le président a parlé.

« Nous sommes forts dans certains domaines. Très satisfait de la manière dont cette Olympiade a été organisée », a ajouté Anand.

De son côté, Dvorkovich, qui a été réélu président de la FIDE pour un second mandat, a remercié le gouvernement du Tamil Nadu pour les efforts déployés pour aider à organiser l’Olympiade, la pièce maîtresse du sport.

Il a dit qu’il voulait continuer ce qui s’était passé lors de son premier mandat.

“Nous voulons continuer ce qui s’est passé depuis quatre ans jusqu’à présent. Comparé à il y a quatre ans, quand nous sommes partis de zéro.

« Nous avons quelque chose à travailler. Les échecs devraient être beaucoup plus forts dans les prochaines années. Les échecs dans les écoles, les échecs pour les gens et la promotion des échecs féminins font partie des priorités », a déclaré Dvorkovich, un ancien Premier ministre russe.

