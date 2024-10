Il est temps de vous faire vacciner contre la grippe et le COVID : Fraser Health

Les personnes inscrites recevront une notification pour prendre rendez-vous pour leur shot

Un médecin hygiéniste de Fraser Health encourage tout le monde à se faire vacciner chaque année contre la COVID et la grippe, car il y a eu une légère augmentation du nombre de virus dans la communauté.

Le Dr Carolyn Wonneck a déclaré que se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19 est essentiel chaque année, car « la protection contre ces vaccins s’estompe avec le temps ».

« Nous encourageons toutes les personnes éligibles à se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID », a déclaré Wonneck. « Ce sont quelques-unes des meilleures mesures dont nous disposons pour nous protéger contre la maladie, et même si vous ne tombez pas très malade à cause d’une de ces maladies, il y a d’autres personnes à qui vous pouvez la transmettre et qui pourraient devenir très malades à cause d’elles, et donc ces vaccins ne servent pas seulement à vous protéger contre la maladie, mais aussi à protéger les autres. »

Le vaccin contre la COVID et la grippe de cette année aide à protéger contre la souche du virus en circulation.

« Donc, recevoir ces deux injections vous donnera une meilleure protection contre ce qui existe et rend les gens malades », a déclaré Wonneck.

Santé Canada a approuvé en septembre les vaccins Spikevax mis à jour de Pfizer BioNTech et Moderna, qui ciblent la sous-variante KP.2 d’Omicron, et le vaccin Nuvaxovid de Novavax, qui cible la variante JN.1.

Si vous vous êtes déjà inscrit au système Get Vaccinated, vous recevrez une notification par e-mail ou par SMS avec un lien de réservation personnalisé. Les gens peuvent également appeler le centre d’appels provincial sans frais au 1-833-838-2323.

Les non-inscrits peuvent visiter se faire vacciner .gov.bc.ca .

Wonneck a ajouté qu’il est parfaitement sûr d’obtenir les deux clichés simultanément.

Plus de 369 000 vaccins ont été administrés au cours de la première semaine de la campagne provinciale, a déclaré la Dre Bonnie Henry lors d’une mise à jour sur la saison des maladies respiratoires en Colombie-Britannique à Victoria, mardi 22 octobre. Il s’agissait de 228 000 doses pour la grippe et de 141 000 pour la COVID-19. Cela représente environ 4 000 doses de plus administrées que lors du lancement de la vaccination en 2023.

Pour plus d’informations sur la grippe et la COVID-19, visitez fraserhealth.ca/defence.

-Avec les fichiers de Lauren Collins