Cependant, dans le pays de Malte, une supercherie légèrement différente est utilisée toute l’année… et elle ne concerne pas les barres chocolatées.

Lors d’une récente visite sur l’île méditerranéenne de Malte, quelque chose d’étrange a attiré mon attention. Deux horloges ont été placées sur le mur d’une église locale, chacune indiquant une heure différente.

Au début, j’ai supposé qu’une des pièces d’horlogerie était cassée, ou peut-être qu’un gardien de l’église avait négligé de les synchroniser. Puis, au fil de mon voyage à travers l’île, l’histoire s’est répétée : une église, deux horloges réglées à des heures différentes.

Eh bien, la réponse s’est avérée parfaitement logique. Selon une légende locale, les deux horloges seraient là pour confondre le diable.

Ils veulent dire la vraie chose. Avec deux horloges indiquant deux heures différentes, le diable n’aura aucune idée du début de la messe et ne se présentera donc pas pour causer des ennuis.

Le concept peut paraître démodé, et les insulaires n’y voient aujourd’hui que une tradition amusante. Cependant, le poète français Charles Baudelaire a écrit un jour : « Le plus grand tour que le diable ait jamais joué a été de convaincre le monde qu’il n’existait pas. »

Dans la série télévisée fantastique “Good Omens”, un démon nommé Crawley se fond parfaitement dans le tissu social. Il porte des vêtements modernes et des lunettes de soleil raffinées, vit dans un appartement londonien, parle à ses plantes, pas toujours gentiment, et conduit une voiture de collection. Alors comment pourrions-nous savoir qu’il n’est pas l’un des nôtres ?

Ensuite, il y a “L’Exorciste”… un film plutôt effrayant sur un rituel encore occasionnellement pratiqué par le clergé de l’Église catholique.

Dans une interview accordée au New York Magazine en 2013, le regretté juge de la Cour suprême Antonin Scalia a exprimé son opinion sur la question, affirmant que nous ne voyons plus beaucoup le diable parce qu’« il est devenu plus rusé ».

Dans la capitale de La Valette, la cathédrale Saint-Jean, achevée en 1577, semble arborer trois horloges, mais à y regarder de plus près, seule celle du haut est une véritable pièce d’horlogerie ; les deux autres cadrans indiquent la date et le jour de la semaine.

On dit qu’il y aurait quelque 365 églises dans l’archipel maltais, qui comprend également les îles de Gozo et Comino. Cela représente une église pour chaque jour de l’année.

Le catholicisme romain est la religion officielle à Malte et les habitants profitent d’un large éventail de fêtes et de festivals chrétiens. La foi chrétienne à Malte remonte aux apôtres.

C’était en 60 après JC, lorsque l’Apôtre Saint Paul, qui se rendait à Rome, fit naufrage lors d’une violente tempête. Selon la tradition chrétienne, il aurait été repêché par les habitants et ramené à terre avec les autres voyageurs.

Alors qu’il ramassait du bois pour un feu de joie, Saint-Paul a été mordu par une vipère mortelle mais n’a montré aucun effet néfaste du venin. Cela a été perçu comme un miracle. Au cours de ses trois mois sur l’île, saint Paul a planté ici les racines du christianisme, avant même la rédaction du Nouveau Testament.

Malte est une île magnifique et historique, connue pour ses lagons pittoresques, ses anciennes fortifications et l’ordre des Chevaliers de Malte.

À en juger par l’épaisseur des murs de fortification de La Valette, la vie n’a pas toujours été paisible.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était considérée comme l’île la plus bombardée d’Europe, subissant d’importants dégâts suite aux raids aériens allemands et italiens.

La reine Elizabeth II a élu domicile ici alors qu’elle n’était encore qu’une princesse et son mari, le prince Philip, y était en poste dans la marine britannique. Elle a apprécié sa vie là-bas car c’était le seul endroit où elle vivait en dehors du Royaume-Uni.

Malte a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1964 et a rejoint l’Union européenne en 2004.

Alors, si vous décidez de visiter l’archipel pittoresque de Malte, ne vous laissez pas tromper par leurs horloges : celle de droite indique l’heure exacte. Celui de gauche est pour vous-savez-qui.