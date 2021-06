Il est temps de transformer l’aspiration d’une Grande-Bretagne mondiale en réalité

BORIS Johnson a toutes les raisons de se sentir optimiste alors qu’il se prépare à diriger le sommet du G7 à Cornwall.

Avec l’un des programmes de vaccination les plus réussis au monde à son actif, l’économie britannique qui accélère rapidement et les conservateurs bien en tête dans les sondages, sa position sera enviée par nombre de ses invités.

La Grande-Bretagne a désormais une chance de diriger la réponse mondiale aux défis économiques Crédit : City of London Corporation

Bien que les pays du G7 ne représentent que 9,8 % de la population mondiale, ils représentent 36 % du commerce mondial, 45,2 % du PIB mondial et 50,1 % des dépenses militaires mondiales.

Ce qu’ils disent et font compte pour le reste du monde. Si la pandémie a appris quelque chose aux dirigeants mondiaux, c’est que nous vivons dans un monde interdépendant et que les problèmes mondiaux doivent être traités à l’échelle mondiale.

En plus des questions habituelles d’économie et de sécurité, les dirigeants devront se concentrer sur le changement climatique et la pandémie mondiale.

Malgré les avertissements des épidémies de Sars et de Mers, le monde n’était malheureusement pas préparé à la pandémie.

Nous avons besoin de protocoles mondiaux pour nous guider à l’avenir, avec des règles et des réponses standardisées qui doivent être appliquées si une nouvelle menace émerge, ce qui sera le cas.

Pourtant, nous n’avons même pas de moyens communs de mesurer nos taux de mortalité.

Le premier ministre y a beaucoup réfléchi. Il est temps de partager ses idées avec d’autres dirigeants.

Boris a beaucoup réfléchi à la façon dont le monde devrait réagir à une nouvelle menace Crédit : Reuters

Nous devons également nous concentrer sur la reprise économique mondiale.

Le commerce mondial diminuait avant la pandémie et des problèmes tels que le protectionnisme mondial, en particulier parmi les pays les plus riches, doivent être abordés avec une bonne dose d’enthousiasme pour le libre-échange britannique.

Le premier ministre est bien placé pour le faire. Se posera également la question de savoir comment réduire les dettes des plus grandes économies du monde afin d’assurer une plus grande stabilité et de se prémunir contre la menace émergente de l’inflation.

Les dirigeants mondiaux doivent dire aux électeurs qu’ils n’ont pu faire face économiquement à la pandémie qu’en raison de bases solides posées dans le passé et que nous devons rembourser nos niveaux d’endettement actuels pour donner à la prochaine génération le même avantage.

Ils voudront également examiner comment introduire des mesures concertées pour empêcher certains géants mondiaux d’éviter les factures fiscales que le reste d’entre nous est censé payer.

En matière d’investissement, alors même que la pandémie frappait, le Royaume-Uni est passé à la deuxième place mondiale, derrière les États-Unis et devant la Chine.

C’est important pour l’innovation et l’emploi. Pour conserver cette position, nous devons rester une économie à faible fiscalité avec un cadre réglementaire stable, une main-d’œuvre flexible et des universités de haute qualité.

Ajoutez à l’ordre du jour les risques posés par la Russie, la Chine et l’Iran pour notre sécurité et le changement climatique et les problèmes sur lesquels le Royaume-Uni peut prendre la tête ne manquent pas.

Il est temps de transformer l’aspiration de la Grande-Bretagne mondiale en réalité.

L’ancien secrétaire au commerce international Liam Fox Crédit : PA : Association de la presse