Il est temps de tenir tête aux intimidateurs syndicaux, Rishi – tu seras un gagnant

NOUS AVONS eu 12 ans de gouvernement conservateur et vous ne pouvez pas prendre de train, vous ne pouvez pas prendre d’avion et vous feriez mieux de ne pas tomber malade, de vous blesser ou d’essayer de poster la carte de Noël de tante Nelly.

Douze ans – et cinq premiers ministres conservateurs ! — et les syndicats sévissent, leurs talons de botte solidement ancrés dans la jugulaire de la nation.

Le Premier ministre Rishi Sunak doit dénoncer les intimidateurs syndicaux qui dictent les grèves Crédit : Getty

Douze ans à élever le NHS à un statut presque sacré, et vous ne pouvez pas voir un médecin généraliste, les A&E sont débordés, votre opération contre le cancer vient d’être annulée et les infirmières sont en grève.

Tous ces milliards jetés au NHS, et le système s’effondre et le moral des agents de santé de première ligne est au plus bas.

Vraiment, à quoi ça servait, toutes ces années de règne conservateur ?

Oui, blâmez en partie la pire urgence sanitaire depuis cent ans.

Oui, blâmez davantage le pire conflit armé en Europe depuis 1945, et les Européens myopes qui comptaient sur Poutine pour leur énergie bon marché.

Mais après 12 ans de règne conservateur et un gouvernement conservateur avec une majorité de 80 sièges, n’hésitez pas à blâmer également les conservateurs.

Blâmez David Cameron (vous vous souvenez de lui ?) qui a secrètement édulcoré les lois anti-grève pour amener les principaux syndicats à « faire activement campagne » pour le Remain lors du référendum de 2016 sur l’UE. Reviens nous mordre maintenant !

Blâmez Theresa May, maladroite, tâtonnante et infiniment bien intentionnée, qui a introduit la loi sur l’esclavage moderne pour protéger les personnes vulnérables de l’exploitation – une idée sans aucun doute noble – mais qui a finalement réussi à fournir la “plus grande échappatoire” aux migrants illégaux et à leurs avocats cyniques.

Et blâmez Boris qui a fait le Brexit et qui a ensuite tout foutu en l’air.

Le Brexit était censé être une question de souveraineté. Le Brexit visait à reprendre le contrôle. Comment ça se passe?

Et blâmez Liz Truss qui, au cours de son mandat éphémère, a réussi à saper la réputation des conservateurs en matière de compétence économique.

Et pendant que nous y sommes, vous pouvez blâmer les membres du Parti conservateur qui ont choisi Truss plutôt que Rishi Sunak.

Et pourquoi notre dernier Premier ministre — intelligent, sympathique, jeune, décent — semble-t-il si totalement détaché de cette crise nationale ?

Sunak a l’intelligence économique pour être à la télévision expliquant ce que les augmentations massives de salaire du secteur public feront à votre coût de la vie.

Il a les mots justes pour expliquer le prix que nous devons payer pour la pandémie. Mais il semble manquer de volonté.

L’hiver du mécontentement ne le couvre plus tout à fait.

Cela commence à ressembler à une grève générale.

Le calendrier des grèves comprend des jours d’absence pour les trains, les bus, la Royal Mail, les infirmières, les autoroutes nationales, les ambulances, les enseignants, les bagagistes des aéroports, les agents des frontières, les examinateurs de conduite et même les fabricants de cercueils. Les médecins généralistes envisagent d’acheter des stéthoscopes.

Alors que l’action revendicative paralyse tous les coins et recoins de la nation, les travaillistes sont régulièrement accusés de faire vœu de silence sur les grèves.

Mais pourquoi les travaillistes condamneraient-ils les syndicats politiquement motivés qui donnent l’impression que les conservateurs ont perdu la volonté de vivre, et encore moins de gouverner ?

Starmer devrait embrasser les pieds de tous ces supremos syndicaux au visage hache.

Ils le mettent sur une voie rapide jusqu’au 10 Downing Street.

Le patron du syndicat, Mick Lynch, impose une grève générale en tout sauf en nom Crédit : PA

LIVRÉ SI PEU

Et que ferait un gouvernement travailliste ?

Donner aux grévistes tout ce qu’ils veulent ? Essayez de ne pas penser à l’impact catastrophique de l’inflation galopante ?

Oui, cela semble juste. Les syndicats sentent maintenant le sang des conservateurs et ils savent que n’importe quel gouvernement travailliste leur accordera tout ce qu’ils demanderont.

Rishi Sunak parle d’introduire une législation qui rendra plus difficile pour les patrons syndicaux conservateurs de paralyser le pays.

En vertu du projet de loi syndicale proposé, les services d’urgence seront obligés de continuer à travailler, les membres seront consultés sur les offres salariales et les préavis d’action seront augmentés.

Mais quand? Janvier, peut-être. Beaucoup trop peu, beaucoup trop tard.

Keir Starmer n’est peut-être pas une grande secousse, mais les conservateurs semblent totalement épuisés maintenant, alourdis et fatigués après toutes ces années perdues au pouvoir, après tous ces PM conservateurs qui ont tant promis et si peu livré.

Mais je crois en Rishi Sunak. Je sais que si Sunak tenait tête aux intimidateurs syndicaux qui paralysent ce pays, alors le peuple britannique le soutiendrait jusqu’au bout.

Tu as le cerveau pour le poste le plus élevé, Rishi.

Vous avez la grande majorité. Mais avez-vous la colonne vertébrale?

Le manque de respect de Meghan montre un manque de gratitude

C’est le manque de respect envers notre défunte reine qui fait bouillir le sang.

C’est la moquerie malveillante de l’héritage de 70 ans de Sa Majesté qui reste dans la gorge. La parodie grotesque de Meghan d’une révérence.

Le rejet du Commonwealth en tant qu’« Empire 2 ».

C’est le manque total de gratitude d’un couple qui, sans leur lucrative relation royale, ne serait qu’un Old Etonian numty et une actrice narcissique de la liste B.

Continuez à vous prostituer en Amérique, Harry et Meghan.

La tragédie est. . . une fois, vous étiez tous les deux aimés ici.

Les flics doivent être durs LA police traite les militants de Just Stop Oil comme s’ils étaient une espèce en voie de disparition, ayant désespérément besoin d’être choyés, soignés et protégés. « Savez-vous combien de temps vous allez rester sur la route, monsieur ? un officier du Met a demandé humblement à l’un d’entre eux jeudi, tirant sur son toupet tandis que les militants paralysaient la capitale avec leurs tactiques exaspérantes de «marche lente». Notre police a-t-elle déjà eu l’air plus pathétique ?

Le conte de Shane brille

ALORS QUE Shane MacGowan est admis à l’hôpital pour une maladie sans nom, sa femme Victoria nous demande d’envoyer “des prières et une ambiance de guérison”.

Et levez également un verre à l’homme qui a co-écrit la plus grande chanson de Noël de tous les temps.

Je souhaite à Shane MacGowan tout le meilleur alors qu’il se remet d’une maladie à l’hôpital Crédit : Alamy

Vous n’entendez plus Fairytale Of New York des Pogues et Kirsty MacColl aussi souvent qu’avant.

Les paroles, racontant la liaison houleuse d’un homme alcoolique et de sa femme héroïnomane, sont trop fortes pour notre âge de peau fine.

Chaque année, la BBC l’édite, l’interdit et se demande quelle version de Fairtytale elle ose jouer – le cas échéant.

Un DJ de la BBC a même qualifié la chanson de “méchante, méchante – une pile offensive de cale chav bas de gamme”.

Mais aucune chanson de Noël n’est plus pleine d’amour, de regret et de tendresse.

Aucune chanson ne se rapproche autant de la magie douce-amère de la saison.

Attaque? L’original de 1987 est presque insupportablement émouvant.

Alors guéris vite, Shane. Fairytale Of New York incarnera toujours le vrai sens de Noël.

Et joyeux 65e anniversaire pour, presque inévitablement, le jour de Noël.

Drag danse Le SO Brésil a eu sa dernière danse. Mais les historiens débattront : les célébrations de buts brésiliens ont-elles été le spectacle le plus joyeux de la Coupe du monde au Qatar – ou le plus ennuyeux ? Roy Keane a grommelé : « Ça ne me dérange pas le premier genre de petite gigue – quoi qu’ils fassent. “C’est celui d’après, puis le manager s’en mêle. Je n’en suis pas content.” Les commentaires ont transformé Roy en une figure de la haine au Brésil. « Que Roy Keane soit damné ! a tonné le journaliste sportif Julio Gomes. “Les footballeurs brésiliens aiment danser quand ils marquent.” J’ai grandi avec Pelé dans sa pompe glorieuse. Mais je me suis retrouvé du côté du vieux grincheux Roy. Ce n’était pas seulement les danses – c’était la durée interminable. Les arbitres ne peuvent pas redémarrer tant que le Brésil n’a pas terminé le boogie. Ces célébrations de buts ont duré plus longtemps que le spécial Strictly Christmas.

Nadiya Bychkova a une nouvelle vision de la malédiction Strictly

Le point de vue de Nadiya sur la malédiction est strictement positif

NADIYA BYCHKOVA a une vision tout à fait positive de la soi-disant malédiction Strictly.

“Je crois que c’est une bénédiction”, avoue Nadiya.

« Tant de gens ont trouvé l’amour ! C’est beau. Nous avons de la chance d’être dans l’émission.

Après toutes les affaires secrètes, les mariages brisés et les familles brisées, il est réconfortant d’entendre quelque chose de bien sur la malédiction Strictly.

Nadiya est définitivement une fille au verre à moitié plein.

Matt au pays des rêves

LA dernière fois que j’ai regardé, l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock était à la mode dans la liste des maladies contagieuses et infectieuses d’Amazon – l’endroit idéal pour l’épouvantable petit germe.

Hancock, narcissique et autoproclamé, est comiquement rapide à critiquer les autres dans son livre Pandemic Diaries – the Inside Story of Britain’s Battle Against Covid.

Matt Hancock a le culot de critiquer la gestion de la pandémie Crédit : Andrew Parsons / Parsons Media

Je suis surpris que Matt ait le front de critiquer QUICONQUE sur son comportement pendant Covid.

Mais l’arrogant Matt reproche à Bojo d’avoir mis du temps à comprendre ce qui venait tout droit de Wuhan et sur le point de faire le tour du monde.

Il reproche à Dominic Cummings, assistant du dôme chromé, de ne pas avoir sauté lorsqu’il a appelé. “Cummings ignore délibérément mes appels et mes messages. Extraordinaire.”

Et il reproche au personnel des foyers de soins d’avoir propagé Covid dans les foyers de soins, plutôt qu’au secrétaire à la Santé – lui – qui a autorisé les résidents des foyers de soins à sortir de l’hôpital sans test et à retourner dans les maisons où 40 000 d’entre eux sont morts avec Covid.

Après avoir été parmi les défenseurs les plus fanatiques du verrouillage – et des sanctions draconiennes pour ceux qui ont osé s’écarter des règles strictes – Hancock s’est fait prendre à bafouer les règles qu’il imposait à tous les autres.

Il a quitté sa femme et ses enfants parce qu’il devait suivre son cœur amoureux pour Gina Coladangelo.

Il quitte maintenant son poste de député, abandonnant ses électeurs avec autant de désinvolture qu’il a largué sa famille parce qu’il existe «d’autres moyens de communiquer».

Comme poser avec une grenouille sur la tête.

Hancock semble sincèrement croire qu’une brillante carrière dans le showbiz l’attend.

Rêver. Le chinois Xi Jinping a connu une pandémie plus honorable que Matt Hancock.