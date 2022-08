Il est temps de supprimer les titres de Meghan Markle et du prince Harry et de les jeter à la dérive

Meg crois

La « vérité » intéressée de MEGHAN a toujours été douteuse. Mais son imagination enfiévrée s’est surpassée cette fois.

Elle affirme qu’elle n’aurait jamais pu faire la course à l’école en Grande-Bretagne sans endurer une armée de photographes. Déchets.

Le dépit est tout ce que les Sussex ont à vendre, il est temps de débrancher et de hacher les titres des Sussex Crédit : PA

Pendant des années, les médias ont adhéré à des règles strictes contre cela. Comment pouvait-elle ne pas savoir ?

Bien plus sinistrement, Meghan invente soudainement une nouvelle affirmation selon laquelle la presse “appelle mes enfants le mot N”.

Quelle insulte écœurante et sans fondement.

Nos médias soi-disant racistes ont accueilli son arrivée en tant que royale avec une joie sans mélange. Le Soleil la considérait comme une merveilleuse bouffée d’air frais et l’a dit.

Meghan crie au racisme parce qu’elle ne peut pas accepter les vraies raisons que la Grande-Bretagne s’est ensuite retournée contre elle : son hypocrisie, son obsession de soi et son apitoiement sur elle-même.

Elle et Harry supposaient avec arrogance qu’ils pourraient refaire la famille royale à leur convenance. Son dégoût pour la corruption attendue de ceux dont nous finançons la vie.

Depuis qu’ils ont fui en Californie, nous avons vu des traits encore pires : la vindicte. Mépris des faits. L’insouciance des mots, assez pour irriter la famille de Nelson Mandela hier.

Le prétexte nauséabond qu’ils sont des «victimes» et leur objectif est la «compassion» alors qu’ils sont deux des personnes les plus amères et les plus destructrices de la vie publique.

Le dépit est tout ce qu’ils ont à vendre. Seuls quelques-uns de plus en plus accaparent leur piété éveillée.

Et ils continueront de blesser la famille royale tant que la famille le leur permettra.

Il est donc temps de débrancher la prise. Axe les titres des Sussex. Jetez-les à la dérive.

Une idée sombre

QUAND le public abandonnera-t-il l’idée que la « nationalisation de l’énergie » résoudra quoi que ce soit ?

La Grande-Bretagne ne peut pas se permettre d’acheter Shell et BP, les producteurs de pétrole réalisant d’énormes profits de guerre.

Nous pourrions nationaliser les détaillants (bien que LEURS bénéfices ne soient pas le vrai problème). Mais si l’État achetait l’énergie au prix mondial, puis la revendait à bas prix aux ménages, il ferait perdre des milliards aux contribuables et pourrait entraîner la faillite.

Les prix sont exorbitants parce qu’il n’y a pas assez d’énergie avec les fournitures d’étouffement de Poutine. Tout le monde veut une solution. Mais la nostalgie du socialisme des années 1970, qui n’a apporté que misère et décadence, est pot.

Au lieu de cela, aidez ceux qui peuvent le moins se permettre de payer, financés par une énorme taxe sur les immenses et indéfendables profits de guerre des géants pétroliers.

Leurre des tricheurs

NOUS ne dépensons pas seulement des millions par jour pour héberger des migrants illégaux que nous ne pouvons pas expulser.

Nous faisons exploser des millions de bateaux de location supplémentaires pour les faire entrer en toute sécurité depuis la Manche.

À moins d’envoyer des invitations en relief, nous ne savons pas ce que notre gouvernement pourrait faire de plus pour attirer les fraudeurs à la frontière.

Les conservateurs reconnaissent cet échec. Cela leur coûtera des millions de voix s’ils ne peuvent pas le réparer.