Il est temps de stresser pour votre équipe NFL, plus le retour complet de Rickie Fowler

Bonjour! Priez pour les pieds des Raiders.

Des soucis?

Il n’est jamais trop tôt pour s’inquiéter pour votre équipe NFL

Nous sommes discrètement entrés dans une zone morte de notre calendrier sportif. Le repêchage de la NBA est terminé et la première vague d’agents libres a signé. Le baseball est au sommet de sa forme de mi-saison, où nous ne nous inquiétons vraiment que des bonnes ou mauvaises séquences de 10 matchs et suivons autrement le nombre de circuits que Shohei Ohtani frappe.

Naturellement, il est temps de s’inquiéter pour les 32 équipes de la NFL.

L’athlétismeLes rédacteurs de la NFL ont soumis la principale inquiétude de chaque équipe pour une histoire publiée aujourd’hui, qui vaut la peine d’être lue. J’ai sorti les éléments les plus intrigants pour moi:

Les factures des Bengals. Joe Burrow remportera le prochain méga-contrat de la NFL, mais ce n’est pas la seule dette impayée à Cincinnati. Tee Higgins est partant pour une prolongation. Et Joe Mixon ? Les Bengals ont apprécié d’avoir un quart-arrière d’élite toujours sous contrat de recrue avec une bonne équipe autour de lui. Les finances sont sur le point de changer. Vont-ils le gâcher ?

Joe Burrow remportera le prochain méga-contrat de la NFL, mais ce n’est pas la seule dette impayée à Cincinnati. Tee Higgins est partant pour une prolongation. Et Joe Mixon ? Les Bengals ont apprécié d’avoir un quart-arrière d’élite toujours sous contrat de recrue avec une bonne équipe autour de lui. Les finances sont sur le point de changer. Vont-ils le gâcher ? Les jeunes quarterbacks. Bryce Young et Anthony Richardson se sont déjà lancés dans des rêves stressants. Young fait croire aux coéquipiers de la Caroline, mais la pression sur lui pourrait être écrasante. Richardson d’Indianapolis reste l’un des plus gros points d’interrogation de la mémoire récente. Beaucoup dépendra de la façon dont ces deux gars jouent cette année, saison recrue ou non.

Bryce Young et Anthony Richardson se sont déjà lancés dans des rêves stressants. Young fait croire aux coéquipiers de la Caroline, mais la pression sur lui pourrait être écrasante. Richardson d’Indianapolis reste l’un des plus gros points d’interrogation de la mémoire récente. Beaucoup dépendra de la façon dont ces deux gars jouent cette année, saison recrue ou non. Les pieds des Raiders. Les nouveaux ajouts Jimmy Garropolo et Tyree Wilson se remettent de blessures au pied et, pour l’instant, sont sur la bonne voie pour être à 100% au camp d’entraînement. La blessure de Garoppolo a déjà été une chose capitale, bien avant même qu’il ne prenne une photo à Las Vegas. Wilson, quant à lui, devrait contribuer immédiatement sur la ligne défensive en tant que choix de premier tour de l’équipe. Les Raiders se sentent déjà ténus. Stress.

Voir le facteur de stress officiel de chaque équipe ici. Dormez bien.

Choses que vous devez voir

NASCAR dans les rues de la ville? Bien sûr

Jusqu’au moment de la course, on craignait que la première incursion de NASCAR dans les courses de rue ne soit un échec. La création d’un circuit routier à Chicago présente ses propres défis. Ajoutez un peu de pluie et cela devient risqué.

Au lieu de cela, ce fut un succès retentissant. Shane van Gisbergen est devenu le premier pilote de l’ère moderne à remporter son premier départ en NASCAR. Nous avons également eu cet empilement caricatural à ce que je suppose être généralement une intersection très fréquentée :

PARKING DANS LE CENTRE-VILLE DE CHICAGO !@WilliamByron dépasse le virage 11 et provoque un empilement massif avec @KevinHarvick et @CoreyLaJoie bloquant la piste avec de nombreuses voitures rapides avec nulle part où aller.#NASCAR #NASCARChicago pic.twitter.com/OqW3el4ZWa – NASCAR sur TSN (@NASCARonTSN) 3 juillet 2023

Très, très drôle d’imaginer des véhicules NASCAR essayant de naviguer à Chicago à l’heure de pointe.

Slips

Kyrgios absent

Nick Kyrgios ne jouera pas cette semaine à Wimbledon en raison d’une blessure au poignet, ce qui est vraiment dommage. Il était le finaliste de l’année dernière et a probablement représenté la compétition la plus difficile pour l’actuel n ° 1 Novak Djokovic. En savoir plus sur son pronostic ici.

Un autre prétendant Pulisic

Lyon a fait une offre de 27 millions de dollars à Chelsea pour la star de l’équipe nationale masculine américaine Christian Pulisic, quelques jours seulement après que l’AC Milan a offert 15 millions de dollars pour ses services. Attendez-vous à une compétition de va-et-vient pour Pulisic, qui languit sur le banc de Chelsea, mais qui est toujours très prometteur à seulement 24 ans. En savoir plus sur les raisons pour lesquelles lui et Chelsea sont écartés.

Les listes complètes des étoiles ont été annoncées

Shohei Ohtani est un All-Star à la fois lanceur et frappeur désigné. Ce n’est pas un choc, et pourtant notre réalité est encore absurde. Ohtani, Vladimir Guerrero Jr. et Juan Soto étaient en tête d’affiche de la liste des lanceurs et réservistes du match, qui a été publiée hier. Les partants ont été annoncés la semaine dernière. Le match est fixé pour la semaine prochaine et les maillots sont en feu.

Cercles complets

Rickie Fowler est vraiment de retour

Il s’avère que la performance de Rickie Fowler à l’US Open n’était pas un hasard.

Fowler a remporté le Rocket Mortgage Classic hier, réussissant un putt de 12 pieds en séries éliminatoires pour briser sa récente séquence de quasi-accidents. Il n’en a pas toujours été ainsi pour Fowler, qui au cours des cinq dernières années est resté l’un des visages les plus reconnaissables du golf, mais n’arrivait pas à organiser un bon tournoi.

Mais quelque chose de curieux s’est produit : il a recommencé à bien jouer. C’est amusant de regarder en arrière cette pièce de Brody Miller à l’US Open, lorsque Fowler a pris la tête – et la conscience nationale à nouveau – avant de faiblir dimanche. La route a vraiment été longue pour Fowler :

Il a fait irruption sur la scène en 2009 , un jeune garçon impétueux qui s’habillait comme un patineur. Il était cool, et il était bon. Il a remporté son premier tournoi PGA en 2012 et est devenu l’un des meilleurs joueurs du circuit au cours des six années suivantes.

, un jeune garçon impétueux qui s’habillait comme un patineur. Il était cool, et il était bon. Il a remporté son premier tournoi PGA en 2012 et est devenu l’un des meilleurs joueurs du circuit au cours des six années suivantes. Puis la saison 2019-2020 est arrivée et la fanfaronnade s’est tarie. Au cours des trois saisons suivantes, il n’affiche que quatre top 10. Il a raté des coupures dans moins de la moitié de ses événements. Il était perdu.

Au cours des trois saisons suivantes, il n’affiche que quatre top 10. Il a raté des coupures dans moins de la moitié de ses événements. Il était perdu. Cette année, il a été spectaculaire. En 20 départs, il a fait 18 coupes, enregistré huit top 10, une deuxième place et maintenant une victoire.

Alors oui, Fowler est tout le chemin du retour, ressemblant à un patineur adulte cette fois-ci. Cela lui convient.

Choix d’impulsion

Lorsque CJ Spiller s’est engagé, Clemson n’était pas Clémson. Grace Raynor a une fantastique histoire orale de son recrutement, qui a fini par changer la direction du football universitaire.

Jesús Ferreira a réussi un autre tour du chapeau hier soir. L’équipe nationale masculine des États-Unis est sur une lancée absolue à la Gold Cup.

L’un de mes genres d’histoire préférés est « un athlète célèbre s’assoit avec un écrivain et regarde d’anciens faits saillants ». Stefanos Tsitsipas a fait exactement cela avec Charlie Eccleshare avant Wimbledon cette semaine.

Plus Wimbledon : Le tournoi assouplit son code vestimentaire tout blanc pour soulager le stress des règles féminines. Selon les joueurs interrogés par L’athlétismeil était temps.

J’ai pensé que la chronique de John Hollinger d’hier était super intéressante : En NBA, la salle des casquettes n’est plus cool.

L’agence libre de la NBA a été quelque chose. Zach Harper, Travonne Edwards et Jay King ont tenté de donner un sens à la demande commerciale de Damian Lillard sur le dernier épisode de l’émission The Athletic NBA.

Le hockey professionnel féminin sera différent l’an prochain. Hailey Salvian rend compte d’une nouvelle CBA pour une nouvelle ligue de hockey.

(Photo : Cooper Neill/Getty Images)