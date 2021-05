Il est temps de sortir le chéquier, Roman? Chelsea lié au tireur d’élite du Bayern Lewandowski alors que Tuchel cherche à guérir les problèmes de but de Chelsea

Bien que Chelsea occupe la troisième place de la Premier League et se qualifie pour les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions, il y a eu une sorte de famine pour les Blues avec les trois attaquants reconnus du club – Timo Werner, Tammy Abraham et Olivier Giroud. – contribuant seulement 35 buts dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette campagne.

En effet, leurs efforts ont été si avares en Premier League que le milieu de terrain profond Jorginho est le meilleur buteur du club en Premier League avec seulement sept buts – chacun d’entre eux provenant du point de penalty.

Un nouvel attaquant serait en tête de la liste de courses du manager Thomas Tuchel cet été, avec des noms tels que Erling Haaland, Romelu Lukaka, Harry Kane et Sergio Aguero.

Un candidat du football allemand bien connu de Tuchel serait potentiellement disponible cet été sous la forme de Lewandowski.

L’attaquant polonais, qui aura 33 ans en août, vient de connaître une autre saison exceptionnelle avec le champion allemand du Bayern Munich, après avoir trouvé le filet 47 fois en seulement 39 matchs cette année dans le cadre de 293 matchs en 328 au total dans sa carrière au Bayern.

Selon Sky Allemagne, les représentants de Chelsea ont pris contact avec le camp de Lewandowski pour le sonder avant un éventuel mouvement alors que le capitaine de son équipe nationale envisagerait son avenir en Bavière.

La chef des transferts de Chelsea, Marina Granovskia, pourrait bien avoir du pain sur la planche en raison de l’intérêt signalé par l’Espagne pour Lewandowski, cependant. On pense que Barcelone tourne autour, mais la situation financière précaire des géants de la Liga pourrait constituer une pierre d’achoppement à tout accord.

La nouvelle de l’ambition de Chelsea de proposer un autre attaquant donnera probablement à Werner une réflexion, mais comme Abraham et Giroud devraient quitter le club cet été, il ne semble pas que le repêchage de Lewandowski menacerait le statut de Werner – en particulier après que Tuchel ait fait l’éloge de Werner. impact depuis que l’Allemand a pris les rênes de Frank Lampard en janvier.

« Vous ne trouverez pas un seul entraîneur qui n’ajoutera pas d’attaquant de 20 buts à son équipe. Je ne peux pas en avoir assez, si vous pouvez garantir que», A déclaré récemment Tuchel.

« Mais c’est ce que Chelsea a acheté: ils ont acheté Timo Werner et il est un attaquant de 20 ou 30 buts par an. Maintenant, il a un peu de mal, pour la première fois de sa carrière.

« Je le connais depuis l’âge de 17 ans. Il a marqué chaque année dans le football des jeunes. Quand il avait 16 ans, il jouait sous les 18 ans, quand il avait 17 ans, il jouait sous les 19 ans et il n’a jamais cessé de marquer.

« Dans tout transfert, il y a des risques d’adaptation, de changement de pays, de changement de mentalité. Il faut du temps. Ce n’est pas un puzzle où vous identifiez une pièce et vous sortez et trouvez la pièce exacte. C’est plus que ça et c’est pourquoi il n’y a ni précipitation ni panique. «