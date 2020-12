La maire de Dodge City – la légendaire ville de l’ouest du Kansas connue comme une frontière sans loi du Far West avec des saloons et des fusillades dans les années 1800 – a brusquement démissionné après que les commentaires qu’elle a tenus à l’appui d’un mandat de masque ont conduit à des menaces.

«La vie a relevé de nombreux défis dans notre monde qui ont peut-être incité de nombreuses personnes à agir de manière inappropriée, mais je ne me sens plus en sécurité dans cette position et j’ai bon espoir de me débarrasser de cette colère, de ces accusations et de ces abus. calmez-vous, » La mairesse Joyce Warshaw a déclaré mardi dans sa lettre de démission. Sa démission a pris effet immédiatement.

Warshaw a déclaré qu’elle recevait des courriels et des appels téléphoniques menaçants depuis qu’elle avait été citée dans un article du 11 décembre USA Today sur les retards de Dodge City dans l’imposition d’un mandat de masque Covid-19, qui a finalement été adopté par la Commission de la ville le 16 novembre. «Nous avons juste senti que nous devions faire quelque chose, donc tout le monde était conscient de l’importance pour chacun d’être responsable de la santé et du bien-être de chacun», dit le directeur de l’école à la retraite.

La ville d’environ 27000 habitants a été le cadre de la populaire «Gunsmoke» série télévisée et était connu pour le Boot Hill Cemetery, le Longbranch Saloon et des hommes de loi célèbres comme Wyatt Earp et Bat Masterson. Bien qu’elle reste une attraction touristique, Dodge City est aujourd’hui économiquement dépendante des lots de conditionnement de viande, des parcs d’engraissement du bétail et de l’équipement agricole. La ville a une population majoritairement hispanique.

Dodge City est le chef-lieu du comté de Ford, qui a signalé plus de 4 900 cas de Covid-19, soit près de 15% de la population. La moyenne américaine est d’environ 5,1%, en comparaison. Le comté de Ford a renoncé à un mandat de masque à l’échelle de l’État qui a été commandé le mois dernier.

De nombreux résidents se sont opposés au port forcé de masques, arguant dans certains cas qu’un mandat gouvernemental est inconstitutionnellement excessif.

La police de Dodge City se pencherait sur les menaces proférées contre Warshaw. L’ancienne maire a déclaré au Dodge City Daily Globe que sa vie avait été menacée, mais elle a ajouté: «Je crois toujours en cette ville et je crois en leur capacité à ne pas se faire du mal.»

