Il est temps de se mettre au travail pour tous les Américains – Shaw Local

Au revoir la tarte Miss America. Les élections sont terminées et maintenant tout se déchaîne. Autrefois, nos élus se réunissaient et élaboraient des projets de loi qui profitaient à tous les citoyens. Il ne semble plus. A la faction de Donald Trump, passez votre chemin, c’est fait. Il est temps de se mettre au travail pour le bien de tous les Américains.

Si vous insistez sur cet état d’esprit, vous ne faites que nuire à ce que représentent les États-Unis d’Amérique. Vous ne faites que réconforter ceux qui détestent l’Amérique. Je suis sûr que beaucoup de ceux qui liront ceci seront offensés, mais il ne s’agit pas d’un homme mais de l’avenir de notre pays. Il est temps de se ressaisir et de choisir de coopérer à nouveau, ou ce sera au revoir Miss America.

Carl Hurtig

McHenry