L’Okanagan entrera bientôt en automne, également connu sous le nom de saison des soupes.

Le temps des pulls semble avoir commencé à la fin de la semaine dernière, marquant la fin du mois d’août inhabituellement chaud et d’une partie de septembre.

Doug Lundquist, météorologue d’Environnement Canada pour l’Okanagan, a déclaré qu’il se réjouissait du temps pluvieux. Il a expliqué que la région a besoin de précipitations et espère que cela aidera à contrôler les incendies de forêt dans la région.

L’Okanagan est assombri par la fumée des incendies dans les zones environnantes, notamment les incendies à Washington et le feu de forêt de Keremeos.

Une déclaration spéciale sur la qualité de l’air a été émise pour la région, en raison de la fumée généralisée.

Lundquist ne peut pas dire avec certitude si la pluie aidera à dissiper la fumée, mais espère qu’un changement de direction du vent plus tard cette semaine offrira un répit.

L’humidité qui ruisselle sur la région provient de l’ouragan Kay, la tempête qui a frappé le Mexique et le sud de la Californie. Lundquist a déclaré qu’il est assez rare d’avoir de la pluie dans l’intérieur provenant d’un ouragan.

Le temps humide couvrira l’Okanagan jusqu’à la fin de la semaine de travail, a déclaré Lundquist.

Des averses et des orages devraient toucher la région par intermittence, se dissipant le 15 septembre.

