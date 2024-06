Il est temps de se faire vacciner contre le mpox : les experts de la santé recommandent de faire preuve de prudence alors que le mois de la fierté commence

Les cliniques locales et les experts en santé publique exhortent les New-Yorkais à risque de contracter le mpox à se faire vacciner et à prendre d’autres précautions à l’approche du mois de la fierté, compte tenu de la récente augmentation des cas.

Le département de santé de la ville et les experts en maladies infectieuses affirment que la large disponibilité des tests et des vaccins signifie que la ville de New York est bien mieux équipée pour faire face à la maladie – ce qui peut provoquer des éruptions cutanées, des plaies et des symptômes pseudo-grippaux – que lors d’une épidémie qui s’est rapidement développée pendant le mois de la fierté en 2022 et s’est poursuivie tout au long de l’été. Mais certains militants LGBTQ+ disent s’inquiéter du coût d’obtention du vaccin sur le marché commercial et que les longues attentes pour les vaccinations dans les cliniques de santé de la ville pourraient encore empêcher certaines personnes d’être protégées.

Toute personne ayant un contact étroit avec une personne présentant des plaies ou une éruption cutanée causée par le mpox – anciennement connu sous le nom de variole du singe – peut contracter le virus, mais les responsables de la santé affirment que la grande majorité des cas concernent des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des personnes transgenres.

La ville avait enregistré 191 cas de mpox cette année au 9 mai, date la plus récente reflétée dans son tracker en ligne. C’est plus que ce qui a été enregistré sur l’ensemble de l’année 2023, même si le nombre de cas quotidiens reste à un chiffre, selon les dernières données de la ville. Une version plus mortelle du virus qui se propage en République démocratique du Congo suscite également des inquiétudes, même si elle n’est pas encore apparue dans d’autres pays, a déclaré le Dr Wafaa El-Sadr, épidémiologiste à la Columbia Mailman School of Public Health. .

« Tout le monde sait que nous sommes un monde interconnecté et il n’y a absolument aucune raison pour que ce qui se passe dans un pays ne se propage pas ailleurs », a-t-elle déclaré.

La variété de mpox arrivée à New York il y a deux ans est généralement produit une éruption cutanée ou des plaies qui peuvent initialement ressembler à des boutons ou des ampoules et peuvent également provoquer des symptômes pseudo-grippaux comme de la fièvre ou un mal de gorge, selon le service de santé de la ville.

Les New-Yorkais devraient éviter tout contact étroit ou partager des objets avec ceux qui ont des éruptions cutanées qui pourraient être dues au mpox, et devraient consulter un médecin s’ils ressentent eux-mêmes des symptômes, a déclaré El-Sadr. Et ceux qui n’ont pas été vaccinés ou qui n’ont reçu qu’une seule dose de la série de vaccins mpox à deux doses devraient recevoir une deuxième dose maintenant – même s’ils ont reçu la première dose il y a longtemps, a-t-elle ajouté.

Le vaccin mpox est efficace jusqu’à 75 % pour prévenir la transmission après une dose et jusqu’à 85 % après deux doses, selon JYNNEOSle fabricant.

Bien que le vaccin ne soit pas parfait, il a probablement contribué à réduire le nombre de cas lors des célébrations de la fierté de l’année dernière, a déclaré le Dr Angelica Cifuentes Kottkamp, ​​spécialiste des maladies infectieuses à NYU Langone qui a étudié le vaccin mpox.

« Nous étions dans la même situation l’année dernière, lorsqu’après l’épidémie de 2022, nous pensions que les cas pourraient à nouveau augmenter pendant l’été », a déclaré Cifuentes Kottkamp. « Heureusement, le nombre de cas est resté inférieur. »

Les personnes qui ont déjà été vaccinées doivent néanmoins rester vigilantes, a déclaré le Dr Marcus Sandling, directeur clinique de Callen-Lorde, un réseau de cliniques de santé au service de la communauté LGBTQ+.

« Les patients qui ont déjà été vaccinés ou qui ont déjà reçu du mpox pourraient présenter des symptômes beaucoup moins graves. [if they contract the virus again] et ils devraient donc toujours avoir un degré élevé de suspicion s’ils présentent une éruption cutanée nouvelle ou inhabituelle sur leur corps », a déclaré Sandling. Il a déclaré qu’il était toujours important que ceux qui présentent des symptômes légers se fassent tester et tentent d’éviter de transmettre le virus aux autres.

Accès au vaccin

Certains défenseurs s’inquiètent de l’accès continu au vaccin mpox à mesure que ses méthodes de distribution et de paiement changent. Auparavant, le vaccin était distribué directement par le gouvernement fédéral aux gouvernements locaux, qui le distribuaient gratuitement aux prestataires de soins de santé.

Depuis le 1er avril, les prestataires de soins de santé devraient acheter le vaccin directement auprès du fabricant et facturer les doses aux assureurs des patients. Mais Sandling a déclaré que tous les assureurs ne le couvraient pas actuellement.

« Il y a parfois des problèmes à résoudre avec la couverture d’assurance qui peuvent soit entraîner des retards, soit entraîner des modifications des prix », a-t-il déclaré.

Patrick Gallahue, porte-parole du département de santé de la ville, a déclaré que l’agence avait continué à distribuer des vaccins mpox aux prestataires pendant que l’approvisionnement commercial s’intensifiait.

Sandling a déclaré que l’approvisionnement gratuit que Callen-Lorde a reçu de la ville durera probablement tout l’été afin que la clinique puisse fournir des vaccins gratuits aux patients dont l’assurance ne fournit pas de couverture.

Les militants d’Act Up, une organisation historiquement organisée pour lutter contre le sida, se disent préoccupés par le fait que les gens pourraient devoir payer de leur poche le vaccin mpox alors qu’il passe sur le marché commercial, et par la capacité des cliniques de santé sexuelle de la ville. Deux des huit cliniques du département de santé de la ville restent fermées après avoir été fermées et réaffectées aux tests et aux vaccinations contre le COVID-19. Et les temps d’attente peuvent être longs sur d’autres sites, a déclaré Brandon Cuicchi, un organisateur d’Act Up.

« Il suffit d’arriver tôt et de faire la queue, et si on ne vous voit pas, on ne vous voit pas, et c’est une façon terrible de faire face à une épidémie qui se reproduit », a-t-il déclaré.

Gallahue n’a pas répondu aux préoccupations spécifiques concernant la capacité de la ville en matière de cliniques de santé sexuelle ni précisé quand celles qui sont fermées rouvriraient, mais il a déclaré dans un e-mail que la ville est « dans un bien meilleur endroit qu’en 2022 grâce aux nombreux New-Yorkais ». qui s’est fait vacciner.

La ville dispose d’une liste de cliniques proposant le vaccin mpox sur son territoire. Recherche de vaccins site web.