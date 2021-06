Il est temps de rompre, alors pourquoi ne peux-tu pas partir ?

Il y a quelque temps, j’ai demandé à mes abonnés sur Instagram pour quoi ils aimeraient se remercier. Certaines des réponses les plus courantes étaient « quitter ma relation » ou « obtenir un divorce ». Surpris? Je ne l’étais certainement pas.

Il est incroyablement difficile d’être coincé dans une relation qui n’est pas juste, mais prendre la décision de partir peut être encore plus difficile.

Beaucoup d’entre nous se sentent frustrés d’être restés « trop longtemps » une fois que nous sommes sortis d’une relation, mais dans ces moments de jugement, nous pouvons perdre de vue à quel point il est difficile de mettre fin à une relation.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut choisir de rester, même si elle veut partir. Voici quelques-unes des raisons les plus courantes pour lesquelles nous restons avec nos partenaires lorsque la relation ne fonctionne pas.

Peur de l’inconnu: L’idée de quitter une relation est intimidante et s’accompagne souvent de nombreuses questions : vais-je jamais retrouver quelqu’un qui m’aime ? Vais-je mourir seul ? Où vais-je vivre (si je déménage) ? Qu’arrivera-t-il à nos enfants? Ne pas être capable de prédire ou de contrôler l’avenir est effrayant. Dans la tentative malavisée de notre esprit de nous garder en sécurité, il saute souvent à la conclusion que le familier est « sûr » et que toute alternative au maintien de la relation est trop risquée.

Peur du jugement : La société a une façon impitoyable de nous faire sentir comme un échec si notre relation prend fin. En conséquence, nous nous inquiétons de ce que la famille, les amis ou notre communauté pourraient dire. La menace du jugement peut nous empêcher de faire ce dont nous avons réellement besoin ou que nous voulons.

« J’ai investi trop de temps »: J’entends souvent : « J’ai investi tant d’années et fait tant de sacrifices pour cette relation, je ne peux pas partir maintenant. Cet état d’esprit renforce l’idée qu’une relation qui se termine est une perte de temps. Mais le temps que nous avons investi a toujours de la valeur. Nous pouvons repartir avec des souvenirs importants et des leçons inestimables.

Avantages perçus du séjour : Il est facile pour nous d’identifier les avantages (très réels) de rester dans une relation. Les avantages peuvent inclure le fait d’avoir quelqu’un avec qui voyager, de ne pas rentrer chez soi dans un appartement vide, la sécurité et la stabilité financières ou de garder une famille ensemble. Cependant, en ruminant sur les avantages, nous pouvons perdre de vue les inconvénients tout aussi importants, tels que notre santé mentale et notre bonheur.

Cocktail de culpabilité, de honte, d’obligation et de loyauté : Les relations saines ne sont pas enracinées dans la culpabilité, la honte, l’obligation préjudiciable ou la loyauté aveugle. Beaucoup d’entre nous ont du mal à partir parce que nous ne voulons pas laisser tomber notre partenaire ou rompre une promesse. Cette anxiété pourrait être combinée à notre inquiétude quant à l’avenir de notre partenaire. Parfois, cela revient à ne pas faire confiance à la capacité de la personne à vivre sa vie sans nous – et par conséquent à la priorisation de ses besoins par rapport aux nôtres.

Relations abusives : Il est souvent difficile pour les individus de voir qu’ils sont manipulés ou contraints de rester dans une relation. Les partenaires abusifs peuvent nous faire croire qu’ils sont la meilleure personne pour nous, et nous ne pouvons pas faire mieux. Dans certains cas, l’abus se normalise et nous commençons à croire que tout le monde est, par exemple, crié dessus, rabaissé ou menacé physiquement. Dans certaines situations, il se peut que nous ne puissions pas partir pour des raisons de contrôle financier ou de sécurité. Cela peut nous obliger à rester pour nous protéger, nous protéger, nos enfants ou nos animaux de compagnie.

Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça?

N’oublions pas l’amour.

Si nous aimons quelqu’un et que nous ne pouvons pas imaginer une vie sans lui, nous pouvons rester dans des relations qui ne nous conviennent pas. Le fort attachement que nous avons formé avec notre partenaire – et à notre avenir avec eux – peut nous encourager à ignorer les drapeaux rouges. Même lorsque la relation n’est pas bonne, notre lien avec nos partenaires, leur famille ou leurs enfants peut rendre plus difficile le départ.

Comment sortir

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez du mal à quitter une relation, il est important d’être doux et patient. Ce n’est pas une décision facile.

Conseils rapides pour prendre cette décision difficile :

Faites attention à ce que vous ressentez dans la relation (la plupart du temps).

Soit honnête avec toi. Posez-vous la question : voulez-vous être dans cette relation ? S’il n’y avait pas de répercussions, resteriez-vous ?

Construisez un système de soutien qui peut offrir une perspective et un espace sûr pour explorer vos sentiments.

Soyez fidèle à vos besoins.

Sara Kuburic est une thérapeute spécialisée dans l’identité, les relations et les traumatismes moraux. Chaque semaine, elle partage ses conseils avec nos lecteurs. Retrouvez-la sur Instagram @millennial.thérapeute. Elle peut être jointe à SKuburic@gannett.com.