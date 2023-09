Il est temps de remplacer votre PDG par l’IA

À la une cette semaine

Certains des plus grands noms de la technologie rencontré Chuck Schumer à Washington DC cette semaine pour un sommet à huis clos conçu pour éclairer la future politique en matière d’IA. La liste des invités comprenait Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates et d’autres milliardaires qui pourraient bénéficier d’un environnement réglementaire laxiste.

à Washington DC cette semaine pour un sommet à huis clos conçu pour éclairer la future politique en matière d’IA. La liste des invités comprenait Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates et d’autres milliardaires qui pourraient bénéficier d’un environnement réglementaire laxiste. Coca Cola a une nouvelle saveur qui a été créé par l’IA

Les marques abandonnent de plus en plus les modèles humains et opter pour des « modèles » générés par l’IA

Dernier point mais non le moindre : l’écrivain Insider et blogueur technologique Ed Zitron a écrit un article d’opinion

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

L’histoire à la une : l’habitude gourmande en eau de l’IA

Image: peterschreiber.media (Shutterstock)

Ce n’est un secret pour personne : l’industrie technologique a un problème d’eau. Les centres de données, qui font partie intégrante de notre monde hautement numérisé, doivent être refroidi sur le reg pour fonctionner correctement. Le problème est que les processus de refroidissement nécessitent d’immenses quantités d’eau douce, dont une grande partie doit être aspirée des systèmes d’approvisionnement en eau locaux des États-Unis. Il n’est probablement pas surprenant que l’industrie émergente de l’IA, aussi énergivore soit-elle, soit l’un des plus assoiffés dans la Silicon Valley.

Cette soif s’est confirmée cette semaine lorsque Microsoft a publié son dernier rapport environnementalqui ont montré que sa consommation d’eau avait grimpé en flèche entre 2021 et 2022. Le rapport, qui suit la période pendant laquelle les opérations d’IA de l’entreprise ont commencé à s’accélérer, a montré que Microsoft avait brûlé quelque 6 399 415 mètres cubes d’eau en 12 mois. période – une augmentation d’environ 30 pour cent par rapport au taux de l’année précédente.

Les résultats ne sont pas vraiment surprenants. UN étude publié plus tôt cette année par l’Université de Californie Riverside, il estime qu’il faut jusqu’à un demi-litre, soit environ une bouteille, rien que pour parler à ChatGPT pendant un petit moment. Pire encore, l’étude prévoyait également la quantité d’eau utilisée par Microsoft pour entraîner GPT-3 sur une période de deux semaines : environ 700 000 litres. L’étude souligne la nature « extrêmement préoccupante » de ces résultats, étant donné que « la pénurie d’eau douce est devenue l’un des défis les plus urgents » de notre époque.

L’un des auteurs de l’étude, Shaolei Ren, a déclaré cette semaine à Gizmodo que l’IA est beaucoup plus gourmande en énergie que la plupart des autres formes d’informatique. « La densité énergétique des serveurs IA est généralement plus élevée que celle des autres types de serveurs car ils disposent de nombreux GPU et, pour chaque serveur, ils peuvent consommer jusqu’à deux à trois kilowatts d’énergie, alors que les serveurs normaux consomment généralement moins de 500 watts. Il existe donc une énorme différence en termes de densité énergétique, ce qui signifie qu’il existe également une différence dans leurs besoins en refroidissement », a déclaré Ren.

Il existe des méthodes que les entreprises technologiques peuvent adopter pour réduire la quantité d’eau qu’elles utilisent pour former ces modèles, a déclaré Ren. Malheureusement, il est difficile de contrôler davantage si les entreprises font cela ou non, car la plupart des fournisseurs d’IA ne publient pas les données associées, a-t-il déclaré.

L’interview : Ed Zitron, sur la façon d’automatiser votre C-Suite

Photo: Ed Zitron/LinkedIn

Cette semaine, nous avons eu le plaisir de parler avec Ed Zitron. En plus d’être le fondateur de sa propre cabinet de relations avec les médiasZitron a une approche axée sur la technologie Sous-pile (« Où est ton Ed »), et est également un écrivain collaborateur pour Insider. Cette semaine, Zitron a écrit un article d’opinion suggérant avec humour que les entreprises devraient remplacer leurs PDG par l’IA. Les dirigeants n’aimaient pas ça. Nous avons discuté avec Zitron de l’IA, du travail et des faiblesses actuelles de la gouvernance d’entreprise. Cette interview a été éditée par souci de concision et de clarté.

Pour ceux qui n’ont pas lu votre article d’opinion, ils devraient évidemment faire ça. Mais je voulais vous donner l’occasion de faire valoir votre point de vue. Alors, brièvement, quel argument avancez-vous dans cet article ?? Et pourquoi devrions-nous remplacer les dirigeants d’entreprise par ChatGPT?

L’argument que je fais principalement valoir est que le rôle du PDG est devenu extrêmement vague. C’est devenu un système avec très peu de responsabilités, très peu dans le sens d’un ensemble définitif de responsabilités. Si vous regardez la littérature de base sur le rôle de PDG, ce qu’ils font n’est en fait pas si évident. Il y a eu une étude de Harvard de 2018 dans laquelle ils ont examiné ce qu’ils faisaient et c’était comme « les gens », les « réunions », la « stratégie ». Cela pourrait vouloir dire n’importe quoi – littéralement n’importe quoi ! « Stratégie »? Qu’est-ce que cela signifie? Ainsi, les PDG semblent simplement se rendre aux réunions et dire : « Nous devrions faire ceci » ou « nous ne devrions pas faire cela ». Le problème est que si votre seul rôle dans une organisation est de prendre des informations et de dire « eh, nous devrions faire ceci » et que vous n’êtes pas un avocat, un médecin ou quelqu’un avec un ensemble de compétences réelles, à quoi ça sert ?

Quel genre de réponses avez-vous obtenu de votre article jusqu’à présent ?

Tout le monde sur Twitter semblait satisfait, alors que les gens sur LinkedIn étaient partagés à 50-50. Si vous dites quelque chose de négatif à propos des dirigeants sur LinkedIn, beaucoup de personnes qui ne sont pas des dirigeants s’énervent. (Et ce sont toujours les gars, d’ailleurs – les hommes semblent très sensibles à ce sujet.) Mais il y a encore un bon nombre de gens qui pensent, oui, s’il y a un directeur général qui a un rôle vague qu’il n’exécute pas réellement – ​​où il font des choses qui ne sont pas réellement liées au produit, mais ils sont quand même payés une somme ridicule – peut-être devons-nous les automatiser ! Ou peut-être devons-nous définir plus clairement leur rôle, les tenir responsables de ce rôle et les licencier s’ils ne fonctionnent pas bien.

Selon vous, quelles sont les chances que les entreprises acceptent vos suggestions ici ?

Oh, extrêmement bas. Juste pour être tout à fait clair, je ne pense pas qu’une seule putain d’entreprise fasse cela. C’est pourquoi je propose une alternative dans cet article, à savoir que nous avons besoin fonctionnement PDG. Personnellement, je fais une grande partie du travail dans ma propre entreprise. Je dirais que je fais plus que ma juste part. Mais aussi, pourquoi travailleriez-vous pour moi si je ne le faisais pas ? C’est ce que je n’ai jamais compris à propos de ces PDG qui ne travaillent pas. C’est comme si je pouvais comprendre un éditeur qui n’écrit pas mais un éditeur qui jamais écrit ou n’écrit jamais? Un éditeur qui reste assis là et passe des appels ? Ou un rédacteur en chef ? Ou, je ne sais pas, une sorte de type de capital-investissement qui achète une grande organisation mais ne semble pas comprendre ce qui s’y passe, puis procède à une série d’appels vraiment stupides… c’est là que vous rencontrez des problèmes.

C’est essentiellement le sujet de mon article Insider. Les dirigeants semblent déconnectés du produit du travail. C’est une question fondamentale.

Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de l’IA générative et comment la classe dirigeante semble l’utiliser comme arme contre les travailleurs ?

L’IA générative est hilarante car elle a l’apparence de l’intelligence sans en avoir réellement. C’est le type parfait de consultant de niveau McKinsey ; il régurgite simplement du contenu basé sur un certain sous-ensemble de données. Il n’apporte pas d’expérience de vie à ce qu’il fait. Cela ne crée rien de nouveau. Il ne s’agit pas d’apprendre ou de réfléchir. Il s’agit simplement de prendre une grosse boîte de Legos et d’essayer de créer quelque chose, sans réelle créativité, avec une approximation approximative de ce à quoi ressemble une maison.

Il y a beaucoup de mystification autour de l’IA et toute cette rhétorique sur la façon dont elle va « changer le monde ». Mais en réalité, au fond, l’IA est essentiellement présentée aux entreprises comme un outil permettant de réduire les coûts, car elle leur offre la possibilité d’automatiser un certain pourcentage de leur main-d’œuvre..

Cela rejoint ce dont nous parlions plus tôt. Lorsque vous avez des cadres et des managers déconnectés des moyens de production – ou du processus de production –, ils prennent des décisions entièrement basées sur le coût, le rendement et la rapidité, car ils ne comprennent pas réellement le processus de production. Ils ne savent pas ce qui se passe à l’intérieur de la machine. La seule chose qu’ils voient, c’est ce qui entre dans le pipeline et ce qui en ressort, et ils prêtent attention à la rapidité avec laquelle cela se produit.

Rattrapez tout L’actualité de l’IA de Gizmodo iciou voir toutes les dernières nouvelles ici. Pour les mises à jour quotidiennes, abonnez-vous à la newsletter gratuite Gizmodo.