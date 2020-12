La Pologne a déjà acheté plus de 60 millions de doses de vaccins contre le coronavirus, a déclaré mardi le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Le pays commence son programme de vaccination au début de l’année prochaine.

«Nous sommes assurés – et le moment est venu pour un grand défi, qui est la mise en œuvre du programme national de vaccination Covid-19», Morawiecki a écrit dans un message Facebook. Le Premier ministre a déclaré que la Pologne avait réservé et acheté les vaccins à six producteurs.

Le pays prévoit de vacciner toute sa population adulte d’environ 30 millions de personnes, et le gouvernement met en place environ 8 000 points de vaccination à travers le pays.

Morawiecki « Nous a fixé comme objectif de vacciner plus de 70 à 80 pour cent » des Polonais, a déclaré le ministre de la Santé Adam Niedzielski le 2 décembre. Expliquant la stratégie, le ministre a déclaré que les autorités essaieraient d’abord de dépasser le seuil de 50-60 pour cent et d’atteindre plus tard le niveau de 70-80 pour cent.

Niedzielski a admis, cependant, que c’est « Difficile de parler d’un niveau spécifique, d’un seuil minimum spécifique de vaccination » ça va «Faire disparaître l’épidémie.»

Le principal assistant du Premier ministre, Michal Dworczyk, a déclaré mardi aux journalistes que le gouvernement avait suffisamment de demandes d’entités souhaitant faire office de points de vaccination, ce qui lui permettrait de vacciner quelque 180 000 personnes par semaine.

Le vaccin sera gratuit et volontaire pour tous, selon les autorités. Le gouvernement devra probablement convaincre de nombreuses personnes de se faire vacciner car une enquête menée récemment par le CBOS a montré que près de la moitié de la population du pays n’avait pas l’intention de faire la queue pour un coup.

Le pays d’environ 38 millions d’habitants avait signalé 1076 180 cas de coronavirus et 20592 décès mardi.

