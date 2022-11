Il est temps de rejoindre la nouvelle expérience de prévisualisation publique de Google Home

Google Home devrait recevoir une énorme cure de jouvence dans un proche avenir. Nous le savons parce que Google nous l’a dit il y a environ un mois, seulement ils ont dit que la nouvelle expérience arriverait en premier via un programme de prévisualisation public. Eh bien, mes amis, l’aperçu public s’ouvre et vous devriez pouvoir vous inscrire.

Sur le page d’assistance pour l’aperçu public de l’application Google Home, Google indique que vous devriez pouvoir accéder à l’actuel Google Home, appuyez sur Paramètres, puis recherchez “Aperçu public” dans la section Général. À partir de là, vous pouvez “demander une invitation” ou révoquer si l’expérience finit par ne pas vous convenir pour le moment.

Nous ne savons pas comment vous êtes accepté (peut-on être refusé ?), mais Google a mentionné que si vous sommes accepté, vous recevrez une notification indiquant que l’aperçu public arrivera bientôt. Un bouton “Je l’ai” vous permettra de vous inscrire officiellement ou vous pourrez “Refuser l’acceptation”.

Alors quoi de neuf dans la nouvelle expérience Google Home ? Nous en avons parlé début octobre, avec des images et des descriptions d’éléments tels que les vues actualisées de la caméra et de la chronologie, le regroupement rapide d’appareils similaires dans des espaces et la possibilité de configurer des appareils et des actions préférés. Il y a bien plus que cela, que vous pouvez voir dans le changelog officiel ci-dessous :

Favoris: Accédez facilement à vos appareils et actions préférés. Cela inclut la possibilité de mettre vos caméras en favori afin que vous puissiez voir vos flux en direct dès que vous lancez l’application

Accédez facilement à vos appareils et actions préférés. Cela inclut la possibilité de mettre vos caméras en favori afin que vous puissiez voir vos flux en direct dès que vous lancez l’application Les espaces : Accéder rapidement à des groupes d’appareils similaires tels que des lumières

: Accéder rapidement à des groupes d’appareils similaires tels que des lumières Dispositifs: Trouvez tous vos appareils et vérifiez facilement leur état

Trouvez tous vos appareils et vérifiez facilement leur état Vues de caméra et de chronologie actualisées : Chronologie verticale de l’historique vidéo : parcourez rapidement des heures d’historique vidéo ou passez à la vue en direct Vues d’événement : Accédez à une liste d’événements et accédez à un moment précis. Voir la vidéo en mode paysage sur votre téléphone ou votre tablette Actions rapides : Voir et parler à n’importe qui devant votre caméra ou votre sonnette avec des messages en direct ou préenregistrés. Appelez les services d’urgence (abonnés Nest Aware aux États-Unis uniquement), accédez aux paramètres de l’appareil et téléchargez n’importe quel événement sur votre téléphone

Mini lecteur multimédia : Voyez ce qui joue dans votre maison et réglez le volume ou accédez à la télécommande

Voyez ce qui joue dans votre maison et réglez le volume ou accédez à la télécommande Activité: Passez en revue ce qui s’est passé dans et autour de votre maison

Passez en revue ce qui s’est passé dans et autour de votre maison Réglages: Rechercher et gérer des appareils, des services et des membres de la maison

Encore une fois, si vous souhaitez vous inscrire, accédez à l’application Google Home, appuyez sur votre profil dans le coin supérieur droit, puis sur “Paramètres de l’application Home”, puis recherchez le Aperçu public section pour demander une invitation.