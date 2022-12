Il est temps de regarder Station Eleven (si vous ne l’avez toujours pas fait)

Début 2020, avant le confinement, avant même que le coronavirus n’ait un nom, les passagers et l’équipage du bateau de croisière princesse de diamant a commencé une quarantaine de deux semaines au large des côtes du Japon. Je me souviens avoir dit à un ami que le monde commençait à ressembler à Station Eleven. La vie imitant l’art.

L’une des images les plus mémorables et obsédantes de Roman spéculatif Station Eleven d’Emily St.John Mandel en 2014 n’est pas un bateau de croisière mais un avion. Un avion rencontrant le tarmac, ralentissant jusqu’à s’arrêter et dormant sans ouvrir ses portes ni libérer ses passagers, scellant l’infection à l’intérieur. Il est L’avion de Schrödingerses passagers sont déjà des fantômes avant de mourir.

Puis, fin 2021, le roman d’avant-temps extrêmement populaire est devenu un après-temps Série limitée originale HBO Max. Au lieu de COVID-19, le monde de Station Eleven est dévasté par la grippe géorgienne. Son histoire d’effondrement et de renaissance est revenue pour trouver un public qui était peut-être trop fatigué pour s’accorder à la spéculation dystopique pour le divertissement. Parce que dans les temps d’après, Station Eleven me rappelle la première pandémie, au lieu de l’inverse : thésaurisation des épiceries, salles d’urgence envahies, masques faciaux. Art imitant la vie.

Un an après ses débuts sur HBO, je pense encore à Station Eleven, comme je pense souvent à revoir les mêmes films de Noël année après année. Donc, si 2021 était trop tôt pour que vous vouliez regarder une émission pandémique, ou si vous n’avez tout simplement jamais eu le temps de la diffuser, c’est le moment.

Le premier décès que nous voyons dans Station Eleven n’est pas dû à la grippe : la star de cinéma Arthur Leander (Gael García Bernal) joue le rôle principal dans une mise en scène du Roi Lear. L’enfant acteur Kirsten Raymonde ( Matilda Lawler , jouée à l’âge adulte par Mackenzie Davis ) regarde Arthur succomber à une crise cardiaque tandis que le membre du public Jeevan Chaudhary ( Himesh Patel ) interrompt le spectacle pour effectuer la RCR. Arthur meurt sur scène. Bientôt, presque tout le monde dans le théâtre sera mort aussi.

La peste fictive est à la fois plus mortelle et plus contagieuse que le COVID-19, tuant environ 99% de la population de la Terre en quelques semaines. Ceux qui survivent deviennent des acteurs involontaires sur une scène post-apocalyptique où il n’y a pas de médecins, pas de pays, pas de chaîne d’approvisionnement, pas d’Internet, pas de célébrités, un monde où la chance et le destin choisissent qui vit ou meurt, et les enfants apprennent à tuer ou à être tué.

Parrish Lewis / HBO Max



“Je me souviens des dégâts”, répète Kirsten 20 ans plus tard, citant une bande dessinée intitulée Station Eleven que Arthur lui a donnée avant sa mort. Kirsten a improbablement survécu à la pandémie et a rejoint The Traveling Symphony, une troupe itinérante de Shakespeare, diffusant l’art et la culture d’autrefois dans une région des Grands Lacs qui est maintenant parsemée de petites colonies de survivants coexistant dans une relative harmonie, mais avec une ligne de base toujours vibrante de péril.

La civilisation dans un monde post-pandémique

L’intrigue se déroule non seulement sur des chronologies mais aussi sur des personnages, et la bande dessinée de Kirsten est le port clé qui révèle la toile enchevêtrée que nous tissons – les six degrés de séparation, les connexions manquées, le “quel petit monde!” coïncidences. Le monde de Station Eleven est petit, l’ensemble coulé comme celui d’un film de fin de carrière de Garry Marshall.

Nous sautons de l’avant au pendant à l’après; entre Kirsten et Jeevan et Arthur; ainsi que la première épouse d’Arthur, Miranda (Danielle Deadwyler), sa seconde épouse Elizabeth (Caitlin FitzGerald), leur fils Tyler (Julian Obradors) et son bon ami Clark (David Wilmot). Nous voyons comment cette interconnectivité crée et démantèle à la fois la civilisation. C’est cette même connectivité qui permet à un virus de proliférer, après tout.

L’un des slogans les plus troublants de l’ère COVID est “nouvelle normalité”. Et bien que l’adaptation à l’écran de Station Eleven se préoccupe davantage des conséquences immédiates de l’effondrement que du roman, il s’agit toujours principalement d’une histoire de reconstruction de la normalité. Non seulement les gens continuent à jouer Shakespeare après, mais ils tombent amoureux, ils accouchent, ils vont nager, ils lisent des bandes dessinées et ils organisent des musées. Les étrangers deviennent une famille. Les habitants des aéroports bloqués deviennent une communauté. Le monde est aussi différent entre l’année 20 et l’année un qu’il l’était entre l’année un et “pré-pan”.

Les meilleures émissions de télévision et de streaming de 2023 à ne pas manquer sur Netflix, HBO, Disney Plus et plus Voir toutes les photos



De cette façon, la station onze ne dépeint pas la fin du monde — pas un avant et un après — autant que le point d’inflexion de effondrement des systèmes généraux, une théorie qui postule davantage un modèle cyclique, une croissance et une diminution de la complexité sociétale à travers l’histoire. (Roman de Sally Rooney 2021 Beau monde, où es-tu fait également référence à cette théorie.) Notre infrastructure est ténue dans sa complexité, un fait auquel nous avons été confrontés dans la vraie vie au milieu perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la frappe de “travailleur essentiel.” Il est donc quelque peu réconfortant de voir l’effondrement à travers le prisme du statu quo.

Une bande-son contemporaine fait le gros du travail pour le point de continuité de la série, et chaque chanson reconnaissable rappelle que ce monde inconnu n’est pas aussi éloigné que nous le souhaiterions. Contrairement au roman, dans lequel les souvenirs de Kirsten de la première année ont été perdus, Kirsten de Davis se souvient si clairement qu’elle vit essentiellement dans les deux chronologies à la fois, revenant même à l’effondrement précoce et conversant avec elle-même plus jeune dans un rêve de fièvre. Ses performances sont animées par son chagrin, et la série semble dire que l’art n’est pas seulement un prix de consolation, mais un cadeau. Peut-être que Station Eleven n’est même pas dystopique alors, mais une sombre compréhension de l’utopie.

Adapter Station Eleven au petit écran

Le projet de toute adaptation du livre à l’écran est de retrouver la magie de l’original en utilisant les outils du nouveau média. Et le showrunner Patrick Somerville (de Le maniaque de Netflix) atteint habilement cet objectif, donnant vie à certaines des images les plus indélébiles de Mandel – l’avion fantôme, les camionnettes tirées par des chevaux, la panne du réseau électrique – tout en amplifiant certains des moments les plus calmes du livre. L’adaptation transforme la rencontre fortuite de Jeevan et Kirsten en charnière émotionnelle de la série, une révision qui semble si appropriée que j’ai dû vérifier qu’elle ne figurait pas dans le matériel source.

Parrish Lewis/HBO Max



Le plus grand changement dans l’adaptation de HBO est le traitement du prophète (Daniel Zovatto), dont la simple méchanceté dans le roman alimente l’intrigue et fournit les enjeux de l’année 20. Ici, son système de croyance “il n’y a pas d’avant” est plus énigmatique et empathique. , et donc, franchement, plus intéressant. Cette version du prophète est naturellement plus attrayante pour Kirsten, qui lutte contre l’idéologie préservationniste derrière le Musée des civilisations. Même après l’effondrement, la culture humaine trouve son équilibre entre le conservateur et le radical, et le prophète me rappelle le burn-it-all-down, la rhétorique impossible de revenir à la normale de notre pandémie actuelleoù l’inégalité systémique est enfin au premier plan dans la conversation culturelle.

Pourtant, la mini-série est plus silencieuse que ce à quoi de nombreux téléspectateurs s’attendraient, compte tenu de la prémisse et du genre, et en compliquant le prophète, l’histoire perd un peu de son élan. Tonalement, les moments de légèreté peuvent sembler dissonants et même grincheux, comme si le message d’espoir était une pilule que les acteurs ne pouvaient pas tout à fait avaler. Peut-être que l’adaptation aurait été différente si elle était arrivée plus tôt dans notre propre pandémie, mais bien sûr c’est la pandémie qui a retardé le tournage.

Le mantra de la Symphonie itinérante est “parce que la survie est insuffisante”. En tant qu’élément culturel dans un monde post-COVID, la mini-série HBO a repris ce mantra lui-même, un rappel de la raison d’être de la fiction dystopique. C’est pourquoi tout le monde a commencé à diffuser Contagion et lire Camus en 2020. Même quand la peste bubonique a fermé le Shakespeare’s Globe Theatre, le spectacle a continué. L’art a son propre instinct de survie.