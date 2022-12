Il est temps de regarder – mais ne perdez pas de vue – la production des fêtes de Stage Coach Players « A Christmas Story » – Shaw Local

DeKALB – Ralphie, le vieil homme, la fameuse lampe à pied et le pistolet BB Red Ryder tant désiré et tous ses accompagnements feront leurs débuts sur scène jeudi en Joueurs d’entraîneur de scène‘ production de la période des fêtes de “A Christmas Story”.

La production de décembre de la troupe de théâtre DeKalb, mise en scène par Stewart Ogilvie, apportera un peu de « cross-média » à la comédie de Noël classique des années 1940 qui suit l’écolier Ralphie Parker et sa quête pour obtenir le cadeau de Noël de ses rêves.

Ogilvie a déclaré avoir contacté un vieil ami et collègue, Bill Daer – de ses jours de travail en tant que producteur dans une station de télévision affiliée à l’American Broadcasting Company – pour produire le composant cross-média.

“Il a sa propre société de production vidéo [Straw Man Productions], donc tous les trucs avec les méchants et grimper par-dessus la clôture et vous savez, essayer de se cacher derrière les balançoires et tout ça, et Ralphie les tirant par la fenêtre ; nous avons fait tout cela en vidéo », a déclaré Ogilvie. “Et cela fera partie du décor pendant que Ralphie est à la fenêtre en train de filmer, ils pourront voir ce qui se passe réellement à l’extérieur juste à côté de lui.”

Ce sera une soirée d’ouverture A ++ car le spectacle débutera à 19h30 le jeudi 8 décembre. Les spectacles à venir auront également lieu à 19h30 les 9 et 10 décembre, une matinée à 14h00 le 11 décembre plus de projections à 19 h 30 les 15, 16 et 17 décembre, se terminant par une matinée à 14 h le 18 décembre.

Pour les billets, visitez www.stagecoachplayers.com/buy-tickets ou arrêtez-vous à la billetterie du théâtre au 126 S. Fifth St. à DeKalb. Les spectateurs sont priés d’appeler la billetterie à l’avance au 815-758-1940 pour s’assurer que le personnel sera là pour les recevoir pendant les heures.

Ogilvie utilise le cross-média pour illustrer une scène où le protagoniste, Ralphie Parker – joué par Oscar Boies – rêve éveillé d’utiliser un pistolet Red Ryder BB pour protéger sa famille des criminels – du moins c’est comme ça que ça se passe dans le film de 1983 réalisé par Bob Clark.

Stewart Ogilvie, qui a été élu au conseil du comté de DeKalb lors des élections de mi-mandat du 8 novembre, monte sur scène lors de la répétition de la production de Stage Coach Players de “A Christmas Story” le 1er décembre 2022. (Camden Lazenby)

Certaines choses qui se passent hors écran dans le film peuvent se produire sous les yeux du public dans la production locale.

“Je suis personnellement ravie de casser la lampe à pied et de faire une petite crise”, a déclaré Lori Brubaker, qui joue la mère de Ralphie, avant une répétition le 1er décembre. “Oui, ça va être très excitant.”

Brubaker, qui a commencé à se produire avec Stage Coach Players en 2019 avec “It’s a Wonderful Life”, a déclaré que travailler avec le groupe de théâtre communautaire avait “été vraiment merveilleux” pour elle.

“Tout le monde commence à devenir comme une bonne famille et c’est comme un bon répit. Je veux dire que nous prenons tous soin les uns des autres ici et pourtant nous sommes assez bien connus dans la communauté, ce qui est plutôt agréable », a déclaré Brubaker. “J’aime vraiment ça ici, c’est un peu mon endroit heureux.”

Scott Mueller, qui joue aux côtés de Brubaker, dans le rôle du vieil homme grincheux de Ralphie, a déclaré que le personnage de Brubaker est “le héros sous-estimé de la série”.

C’est la première fois que Mueller se produit avec Stage Coach.

“Cela a été une grande opportunité, et un fait peu connu, j’ai fini par auditionner pour la série parce que ma propre fille est également dans la série”, a déclaré Mueller. “Elle m’a demandé de passer une audition avec elle et il se trouve que j’ai été choisi pour le vieil homme.”

Michael Carlson, directeur musical de l’église luthérienne de Salem à Sycamore, répète le 1er décembre 2022. (Camden Lazenby)

Michael Carlson, coordinateur de la musique à Église luthérienne de Salem dans Sycamore, se produit en tant que Ralphie adulte, qui raconte les réflexions effrontées de Ralphie au public.

“C’est juste amusant, c’est juste pour s’amuser. C’est pour donner aux gens une chance de rire, il n’y a pas beaucoup de substance ici », a déclaré Carlson. “C’est juste une sorte d’occasion de se lâcher.”

Carlson a déménagé de l’État de l’Oregon au comté de DeKalb pour se rapprocher de sa famille il y a un an et demi.

“Pour moi, être nouveau en ville, c’est une excellente occasion de connaître d’autres acteurs et de s’amuser avec eux”, a déclaré Carlson.

Outre le pistolet Red Ryder BB et la rupture scandaleuse de la tristement célèbre lampe à pied, le public peut s’attendre à voir d’autres extraits classiques de “A Christmas Story”, comme lorsque l’ami d’école de Ralphie, Flick, se colle la langue à un poteau gelé. Ogilvie a dit qu’il avait lui-même appris cette leçon – que les langues et le métal gelé ne font pas bon ménage – à la dure quand il était enfant.

“J’avais deux sœurs aînées et une porte moustiquaire en aluminium quand je grandissais”, a déclaré Ogilvie. « J’ai aussi appris à la dure qu’il ne faut pas tirer la langue. Vous devez utiliser de l’eau tiède et la verser dessus.