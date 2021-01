Restaurer notre bord d’érosion en matière de technologie militaire ne sera ni facile ni bon marché. Comme l’a souligné le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, les États-Unis doivent investir dans «le développement de concepts innovants, une technologie de pointe et de nouvelles capacités».

Un investissement intelligent qui répond à ces critères dans le domaine de la défense antimissile est l’intercepteur de nouvelle génération, ou NGI, pour lequel le Pentagone a l’intention d’attribuer les premiers contrats dans les prochains mois.

Les exigences strictes en matière d’information et de notification pour l’IGN incluses dans le langage de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale 2021 reflètent l’importance que le Congrès attribue à ce programme. NGI rompt nettement avec les efforts passés en matière de défense antimissile nationale en privilégiant la rigueur technique à long terme par rapport aux solutions à court terme prêtes à l’emploi. Il donne également la priorité à la capacité plutôt qu’à la capacité de développer un intercepteur véritablement avancé.

Le Congrès demande au DoD de construire un intercepteur de défense antimissile intérimaire

Lorsque les États-Unis ont déployé pour la première fois nos intercepteurs au sol actuels, ou GBI, ils ont été développés à la hâte. La menace de missiles nucléaires voyous était devenue apparente, ce qui a poussé le président George W. Bush en 2002 à ordonner le développement d’un système de défense intérieure «le plus tôt possible». Ils ont été alignés en 2004.

Construire des intercepteurs si rapidement a nécessité de la débrouillardise. L’intercepteur qui en a résulté comprenait des étages de fusée commerciaux et un véhicule de destruction fabriqué séparément. Ce véhicule de destruction exoatmosphérique, ou EKV, a été développé à partir d’un modèle testé à l’origine dans les années 1990. Pas étonnant qu’il ressemble plus à un prototype avancé qu’à un produit finement conçu.

Au lieu d’améliorer les capacités de nos intercepteurs au fil du temps, le Pentagone a choisi à plusieurs reprises d’en acheter davantage, passant de seulement huit GBI en 2004 à 44 actuellement.

Par exemple, en 2009, l’administration Obama a annulé le programme Multiple Kill Vehicle conçu pour rendre nos intercepteurs plus meurtriers. Face à l’évolution inattendue des menaces en 2013, l’administration Obama a dû agir rapidement pour activer sa «couverture», en mettant en service 14 IGB supplémentaires.

En 2016, le Pentagone a lancé le programme Redesigned Kill Vehicle, ou RKV, pour remplacer les véhicules de destruction existants – qui font face à des problèmes de vieillissement – par un véhicule de destruction plus fiable, manufacturable et moins cher. Ces nouveaux véhicules de destruction auraient été embarqués à bord des 20 nouveaux GBI prévus par l’administration Trump en 2017, ce qui aurait porté la flotte à 64 intercepteurs.

Ces plans ont toutefois été contrariés par l’annulation du RKV en 2019 en raison de problèmes techniques. En conséquence, les États-Unis se retrouvent sans moyen simple de construire de nouveaux intercepteurs pour ajouter de la capacité au système ou pour remplacer les EKV vieillissants.

Pendant ce temps, la menace de la Corée du Nord est devenue beaucoup plus avancée. La nation voyou disposait déjà de missiles à longue portée pouvant atteindre l’ensemble des États-Unis, mais les missiles exposés lors d’un défilé à Pyongyang plus tôt cet automne indiquaient des capacités encore plus avancées. Un missile particulièrement gros semblait capable de transporter trois ou quatre ogives ou leurres pour vaincre nos défenses antimissiles.

Compte tenu de ces tendances, les GBI d’aujourd’hui ne suffiront finalement plus aux défis posés par les missiles de plus en plus sophistiqués de la Corée du Nord. Il est temps d’adopter une nouvelle approche, qui prend au sérieux la nécessité d’améliorer considérablement les capacités.

Le développement d’une capacité de nouvelle génération coûtera environ 5 milliards de dollars sur cinq ans – et ne sera mis en service qu’en 2028. Néanmoins, étant donné les retombées attendues de la capacité supplémentaire que nous espérons obtenir de NGI contre la menace croissante de la Corée du Nord, cela vaudra la peine il.

Bien que peu de ses exigences soient publiques, NGI inclurait plusieurs véhicules de destruction, ce qui signifie qu’une seule NGI peut intercepter plusieurs ogives. NGI est également conçu comme un système unique, un «all-up round» spécifiquement adapté à la mission de défense antimissile, plutôt que comme un système qui emploie des pièces initialement conçues pour d’autres missions, comme cela a été fait pour construire les GBI d’aujourd’hui.

Une ingénierie rigoureuse et une stratégie d’acquisition prudente seront ici essentielles. Pour atteindre la plus grande capacité et la plus grande valeur, l’Agence de défense antimissile prévoit de financer deux conceptions alternatives par un examen de conception préliminaire et éventuellement par un examen critique de conception. Contrairement à l’effort rapide de construction des GBI initiaux, cette méthode aidera à réduire les risques techniques.

NGI représente une grande entreprise; cela demandera de la patience. Mais contrairement à la situation à laquelle ont été confrontées les administrations Bush et Obama en 2002 et 2013, respectivement, plusieurs développements nous permettent de poursuivre en toute sécurité cette voie à plus long terme.

Premièrement, une «couverture» différente a émergé. L’interception réussie du mois dernier par l’intercepteur Standard Missile-3 Block IIA contre une cible à longue portée ouvre la possibilité de l’utiliser comme deuxième couche de défense intérieure. En particulier, la Marine peut déployer des navires armés de ces intercepteurs en cas de brassage de tensions nord-coréennes comme protection supplémentaire.

Une autre façon de gagner du temps est l’effort continu pour améliorer et prolonger la durée de vie des GBI actuels, dont certains ont été mis en service il y a 16 ans. L’année dernière, le Congrès a alloué 485 millions de dollars pour maintenir et améliorer la fiabilité de la flotte actuelle. Le Comité sénatorial des crédits a récemment recommandé un montant supplémentaire de 250 millions de dollars pour ces efforts pour 2021. Ces améliorations essentielles permettront à la flotte actuelle de poursuivre sa mission jusqu’à ce qu’elle puisse être remplacée par NGI.

Enfin, les États-Unis continuent d’investir dans des moyens sophistiqués pour vaincre les missiles avant même leur lancement. Si la Corée du Nord décide d’attaquer les États-Unis, la défense antimissile active n’est pas notre seul moyen de faire face à la menace.

La voie vers l’IGN rompt nettement avec les approches incrémentielles et basées sur les capacités du passé. Cependant, avec la mise en place de nouvelles couvertures, cette rupture est justifiée. Il est temps d’aller de l’avant avec un intercepteur qui non seulement accélère, mais dépasse la menace de missiles balistiques des États voyous. Pour réaliser une nouvelle génération de capacités de défense antimissile, c’est un pari qui vaut la peine d’être fait.

Patty-Jane Geller est analyste politique spécialisée dans la dissuasion nucléaire et la défense antimissile au Centre de défense nationale de la Heritage Foundation. La Heritage Foundation ne reçoit aucun financement d’aucun gouvernement. Il faut des dons de sociétés, qui représentent en moyenne environ 4% de leur financement total au cours d’une année donnée. Le groupe de réflexion rapporte qu’il ne prend pas position sur la base des dons et que les donateurs n’ont pas non plus de contribution éditoriale.