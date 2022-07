Il est temps de prendre son envol au spectacle aérien Wings Over Whiteside – Shaw Local

Lancez cette hélice et décollez pour le bleu sauvage là-bas. Le spectacle aérien à l’aéroport du comté de Whiteside n’est qu’une partie des festivités de la semaine soulignées dans 5 choses à faire dans la vallée de Sauk. Également au programme : un polar théâtral, une présentation sur Ronald Reagan, un trombone soliste et un bike-a-thon pour soutenir un hospice.

1 Amusement de haut vol. Wings Over Whiteside aura lieu vendredi et samedi à l’aéroport du comté de Whiteside, 10950 Hoover Road, Rock Falls. L’entrée est gratuite pour les séances d’entraînement du spectacle aérien à 17 h le vendredi. Les activités du samedi commencent par la course amusante 2K de 8 h sur la piste. Les EAA Young Eagles donneront des tours d’avion gratuits aux enfants âgés de 8 à 17 ans de 8h30 à 12h30. Le spectacle aérien commence à 14h et promet d’évoquer le sentiment d’un événement de barnstorming à l’ancienne. Les artistes en vedette sont la championne nationale de voltige Patty Wagstaff, l’équipe de formation Full Throttle, Trojan Phlyers, Eric Edgren, RJ Gritter, Betsy Biscuit Bomber et les P-51D Mustang et FG-1D Corsair de la Warbird Heritage Foundation. La musique live du 30 West Band commence à 16h30. Le stationnement coûte 5 $ et l’admission le samedi est de 10 $ pour les 11 ans et plus.

Dans une photo d’archive de 2021, un P-51 Mustang est assis sous le ciel assombri à Rock Falls après avoir participé au spectacle aérien de l’ACCA samedi à l’aéroport du comté de Whiteside. Cette année, le spectacle aérien Wings Over Whiteside aura lieu vendredi et samedi. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

2 Sur la diapositive. Le soliste de trombone Bryan Anton est l’interprète vedette lorsque le Dixon Municipal Band organise un concert Summer Sounds à 19 h 30 jeudi au Page Park Band Shell à Dixon. Anton interprétera “Reflective Mood” de Sammy Nestico. Le groupe effectuera une série de marches, dont la «Marche du Nouveau-Mexique». Des sélections de « The Music Man » sont également au programme. Le département d’art dramatique de Dixon High School vendra des rafraîchissements.

3 Reagan et la guerre froide. “Ronald Reagan et le mur de Berlin” sera une présentation de l’historien Dixon Gary Burger à 19 heures lundi à la Lee County Historical and Genealogical Society, 113 S. Hennepin Avenue. Le programme se concentrera sur l’influence de la présidence Reagan sur la chute du communisme. L’entrée est gratuite. Le bâtiment est accessible aux personnes handicapées. Appelez le 815-284-1134 pour plus d’informations.

4 J’ai compris ! La mise en scène du mystère du meurtre “Agatha Christie’s The Mousetrap” est dans son dernier week-end à Dixon Stage Left, 306 West 1st Street, Dixon. Les représentations sur les massacres de la tempête de neige de Monkswell Manor ont lieu à 19 h 30 jeudi, vendredi et samedi et à 15 h le dimanche. Billets 15$ à 30$.

5 Puissance de la pédale. Le Rock River Hospice and Home organise son premier bike-a-thon à partir de samedi et jusqu’au 31 juillet. Les participants choisissent l’heure, le kilométrage et l’itinéraire qu’ils souhaitent parcourir. L’inscription familiale est de 75 $, les individus sont de 25 $. Tout l’argent récolté va à l’hospice, qui dessert les patients en phase terminale dans les comtés de Whiteside, Lee, Carroll, Ogle et Bureau. Contactez Melissa Ryan à melisssa@hospicerockriver.org ou au 815-625-3858 pour vous impliquer.

Avez-vous des informations sur un événement ou une attraction à venir? Assurez-vous de nous en informer. Veuillez soumettre des informations pour les calendriers hebdomadaires de Sauk Valley Media à news@saukvalley.com. Inclure une personne de contact et un numéro de téléphone.