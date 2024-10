Il est temps de payer à l’approche des élections et de VOTER pour la souveraineté tribale

Avis. Après avoir assisté au forum Four Directions Native Vote au Potawatomi Casino Resort, j’ai assisté vendredi soir au Hunting Moon Powwow 2024 au centre-ville de Milwaukee, où j’ai interviewé plusieurs personnes sur la prochaine élection présidentielle.

Lorsque j’ai demandé aux individus comment ils allaient voter, à ma grande surprise, certains ont répondu en disant qu’ils n’en connaissaient pas suffisamment sur Donald Trump ou Kamala Harris pour prendre une décision.

Les différences entre les candidats à la présidentielle sont plutôt marquées. S’ils ne le savent pas encore, il est évident qu’ils n’ont pas prêté attention à la couverture médiatique des prochaines élections.

A un peu plus de deux semaines de l’élection présidentielle du 5 novembre, il est temps que les citoyens commencent à y prêter une attention particulière.

Je réalise que les campagnes peuvent être longues et apparemment prolongées par une couverture médiatique qui peut provoquer la lassitude du public.

En mai dernier, une enquête du Pew Research Center Centre de recherche Pew a constaté « Plus de la moitié des Américains (58 %) déclarent suivre de très ou d’assez près l’actualité des candidats à l’élection présidentielle de 2024. 28 % déclarent qu’ils ne le suivent pas de très près, et 13 % ne le suivent pas du tout de près.

Ces chiffres indiquent qu’environ 41 % des électeurs potentiels ont ouvertement admis qu’ils n’y prêtaient pas attention.

Il y a deux semaines, j’étais à la réunion communautaire de la Little River Band of Ottawa Indians. Une citoyenne d’une tribu a déclaré que certains de ses compatriotes de la campagne du Michigan votaient pour Donald Trump parce que les démocrates n’avaient rien fait pour eux.

Je lui ai dit qu’elle n’avait pas fait attention.

Parce que si elle y avait prêté attention, elle saurait que le président démocrate Joe Biden a été le meilleur président américain de l’histoire pour le pays indien. Un bon point de départ est la secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland (Laguna Pueblo), qui est la première Amérindienne à occuper un poste de secrétaire dans un cabinet présidentiel. Le président ne s’est pas arrêté à la nomination du secrétaire Haaland. Au sein du gouvernement fédéral, des dizaines d’Amérindiens occupent des postes clés. Deux « premières » amérindiennes notables à servir sont : la chef trésorière des États-Unis, Marilynn « Lynn » Malerba (tribu Mohegan), et le directeur du service des parcs nationaux Charles F. « Chuck » Sams, III (Umatilla).

Biden a nommé plus de la moitié des Amérindiens pour devenir juges fédéraux. Toutes ont été des femmes. Biden a nommé la juge Lydia Kay Griggsby (Noire et Amérindienne) au tribunal de district américain du district du Maryland ; la juge Lauren King (Nation Muscogee Creek) au tribunal de district américain du district ouest de Washington ; Le juge Sunshine Sykes (Navajo) au tribunal de district américain du district central de Californie, Sara Hill (Cherokee) et Danna Jackson (Kootenai) au tribunal de district américain du district du Montana.

Au sein de l’administration Biden-Harris, plus de 80 Amérindiens ont servi dans le gouvernement fédéral, ce qui est sans précédent.

Au cours des trois premières années de l’administration Biden-Harris, quelque 45 milliards de dollars ont été investis dans le pays indien. Allouer des fonds fédéraux, c’est prêcher par l’exemple ; engager 45 milliards de dollars n’est pas une simple rhétorique politique.

Tout cet impact de l’administration Biden-Harris ne devrait pas passer inaperçu. Le pays indien doit y prêter attention.

Cette année est unique car les deux candidats des principaux partis ont déjà travaillé avec Indian Country. En tant qu’ancien président, Donald Trump a fait ses preuves en matière de relations avec les nations tribales pendant la pandémie de Covid-19 et en tant que vice-présidente, Kamala Harris a fait partie d’une administration très favorable au pays indien au cours des quatre dernières années.

Au cours de sa présidence, l’ancien président Donald Trump a eu un mauvais bilan en matière de collaboration avec les nations tribales.

L’ancien sénateur Tom Udall (Démocrate-NM), qui a été vice-président du comité sénatorial américain des affaires indiennes signalé à l’automne 2020 à propos de l’administration Trump :

« L’administration Trump a exprimé des opinions qui remettent en question le statut juridique unique des tribus et a tenté de retirer les terres tribales de la confiance fédérale, tout en profanant systématiquement les terres tribales sacrées au nom des entreprises pollueuses.

L’administration Trump a fait de nombreuses déclarations exprimant des opinions rejetant le statut juridique bien établi des tribus et laissant entendre que les programmes et les considérations réglementaires pour les tribus sont « fondés sur la race », y compris dans l’une des premières déclarations de signature du président en 2017 et dans une lettre aux dirigeants tribaux. des Centers for Medicaid et Medicare Services en 2018.

L’administration Trump n’a pas réussi à rétablir le Conseil de la Maison Blanche sur les affaires amérindiennes du président Obama pendant les trois premières années du mandat du président, malgré les demandes répétées du pays indien. Il n’a jamais convoqué de conférence des chefs tribaux à la Maison Blanche.

Cette année, le directeur exécutif du Congrès national des Indiens d’Amérique, Larry Wright, Jr., a déclaré que les Amérindiens ne devraient pas voter pour le parti républicain ou démocrate, mais pour la souveraineté tribale.

Les électeurs autochtones devraient évaluer quel candidat à la présidentielle servira le mieux le pays indien, compte tenu de toutes les préoccupations, telles que les sites sacrés, les droits sur l’eau et d’autres questions de souveraineté tribale.

Les électeurs autochtones doivent prêter attention aux faits, et non aux publications sur les réseaux sociaux, aux surnoms ou aux étiquettes trompeuses, telles que libéral ou conservateur.

Premièrement, les électeurs autochtones doivent être très attentifs.

Thayék gde nwéndëmen – Nous sommes tous liés.

À propos de l’auteur : « Levi \ »Calm Before the Storm\ » Rickert (Prairie Band Potawatomi Nation) est le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Native News Online. Rickert a reçu le prix de la meilleure chronique 2021 Native Media Award pour la catégorie imprimé/en ligne par la Native American Journalists Association. Il siège au conseil consultatif de la Multicultural Media Correspondents Association. Il peut être contacté à [email protected].

Contact : [email protected]