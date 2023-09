« Il est temps de passer le relais… »

Akshay Kumar et Twinkle Khanna ont écrit des notes sincères à l’occasion des 21 ans de leur fils Aarav.

Aarav, le premier-né d’Akshay Kumar et Twinkle Khanna, aura 21 ans vendredi. Pour célébrer cette journée spéciale, le couple puissant de Bollywood a partagé ses souhaits concernant Aarav sur leurs comptes Instagram respectivement.

Pour célébrer l’anniversaire de son fils, Akshay s’est rendu sur Instagram et a écrit une note pour Aarav. Avec la photo de son fils, Akshay a écrit : « Salut simple Angrez Puttar… les bougies sur ton gâteau comptent jusqu’à 21 aujourd’hui, mais pour moi tu serais toujours le petit qui sauterait sur mes genoux et rendrait une journée difficile. ça vaut la peine de continuer. Profitez de votre journée mon fils, vous pouvez maintenant légalement faire tout ce que je soupçonne que vous avez déjà fait. Je t’aime, Aarav. Pour toujours ton fier père.

Voici le message d’Akshay Kumar





Twinkle s’est également rendu sur Instagram et a publié une publication dans le carrousel. Sur la première photo, on peut voir le duo mère-fils souriant devant la caméra. La deuxième photo présentait une photo de retour d’Aarav.

Partageant la photo, elle a écrit : « Tous âgés de 21 ans et techniquement un homme adulte ! Élever un enfant, c’est un peu comme construire une maison et aménager chaque pièce. Elle a ajouté : « Vous faites de votre mieux, et enfin, il est temps de remettre la maison à son propriétaire légitime qui réorganisera les meubles comme il l’entend et paiera également les factures :. Joyeux anniversaire mon fils, et que ta gentillesse sans faille continue de faire sourire tous ceux qui te connaissent.

Voici le message de Twinkle Khanna





Pour les non avertis, Akshay et Twinkle se sont mariés le 17 janvier 2001. Outre Aarav, ils ont également une fille nommée Nitara, née en 2012.

Sur le plan du travail, Akshay a été vu pour la dernière fois dans OMG 2 qui mettait également en vedette Pankaj Tripathi et Yami Gautam dans les rôles principaux. Il sera ensuite vu dans le prochain film Mission Raniganj : The Grand Bharat Rescue aux côtés de Parineeti Chopra. Le film devrait sortir en salles le 6 octobre. Parmi les autres films qu’Akshay prévoit de sortir, citons le remake de Soorarai Pottru Hindi, Bade Miya Chote Miyan, Housefull 5 et Welcome To The Jungle.