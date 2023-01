"Il est temps de passer à autre chose": L’ancien président de l’IPL, Lalit Modi, nomme son fils son successeur

L’ancien président d’IPL et membre de la fiducie familiale Modi, Lalit Modi, a annoncé aujourd’hui que son fils, Ruchir Modi, succéderait à la succursale Lalit Kumar Modi (LKM) de la fiducie familiale KK Modi (KKMFT).

Dans un message sur Twitter, M. Modi a partagé une lettre et a déclaré: “À la lumière de ce que j’ai vécu, il est temps de prendre ma retraite, de passer à autre chose et de préparer mes enfants. Je les gère tous.”

Dans la lettre, M. Modi a ajouté que les membres de la succursale LKM sont les bénéficiaires du KK Modi Family Trust, et après le décès de sa femme, Minal Modi, ses deux enfants, Ruchir et Aliya sont les bénéficiaires.

M. Modi a déclaré que la décision de nommer son fils, Ruchir, avait été prise après des discussions avec sa fille et compte tenu de son différend juridique avec sa mère et sa sœur au cours des dernières années.

Concernant son différend juridique, l’ancien président de l’IPL a déclaré : “C’est fastidieux, épuisant et cela dure depuis longtemps et même s’il y a eu plusieurs séries de discussions pour un règlement, il n’y a pas de fin en vue. Cela m’a causé et continue de me causer immense détresse.”

L’année dernière, il a informé la Cour suprême de l’échec de la médiation mandatée par le plus haut tribunal pour résoudre son litige immobilier en suspens depuis longtemps.

M. Modi a récemment partagé une mise à jour sur la santé et a déclaré : “Après trois semaines de confinement avec un double covid en deux semaines, accompagné de grippe et de pneumonie profonde… Malheureusement, toujours sous oxygène externe 27/7.”