Il est temps de «passer à autre chose» des remarques de Truss «ami de l’ennemi», dit Macron

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que le Royaume-Uni et la France devaient “passer à autre chose” après les remarques controversées de Liz Truss lors de la course à la direction des conservateurs.

Les deux hommes ont tenu mardi leur première rencontre bilatérale en marge du sommet des Nations unies à New York.

La conversation “constructive” était la première depuis que Mme Truss a suscité la controverse en omettant de dire si l’allié était “ami ou ennemi” lors d’un entretien avant de devenir Premier ministre.

M. Macron a salué leurs conversations sur l’Ukraine et d’autres questions européennes, déclarant : « Je crois maintenant aux preuves, aux résultats. Il y a une volonté de se réengager, d’aller de l’avant et de montrer que nous sommes des alliés et des amis dans un monde complexe.

Mme Truss n’a pas discuté des problèmes liés au protocole d’Irlande du Nord ou aux traversées de migrants non autorisées de la Manche lors de sa réunion. Les pourparlers se sont plutôt concentrés sur la sécurité énergétique plutôt que sur les deux principaux points de discorde.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le gouvernement avait l’intention de résoudre les problèmes de protocole avec l’UE, ajoutant: “Ce n’est pas un problème qui, selon nous, peut nécessairement être résolu par un seul pays de l’UE.”

Liz Truss et Emmanuel Macron (PENNSYLVANIE)

Mais la porte-parole n’a pas voulu dire si elle évoquera mercredi le protocole avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Maison Blanche a déclaré que Joe Biden le soulèverait lors de sa rencontre avec Mme Truss.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le président américain « encouragera le Royaume-Uni et l’Union européenne à trouver un résultat pratique garantissant qu’il n’y a aucune menace pour les principes fondamentaux de l’accord du Vendredi saint ».

Avant sa rencontre avec M. Macron, Mme Truss avait souligné que la lutte contre les passages de migrants dans de petits bateaux était l’un des problèmes sur lesquels les deux nations devaient travailler ensemble.

Les chiffres provisoires suggèrent que plus de 29 700 personnes ont fait le périlleux voyage cette année – dépassant le total de 28 526 de l’an dernier.

“C’est l’une des questions sur lesquelles nous devons travailler avec la France de manière constructive”, a déclaré Mme Truss aux journalistes.

Cependant, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que la politique rwandaise au point mort est la “solution à long terme” aux passages après avoir confirmé que le couple n’avait pas discuté de la question.

Avant la réunion, Mme Truss a cherché à adopter un ton conciliant, soulignant la nécessité de travailler ensemble sur les petits bateaux et contre la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.

Elle avait déclenché une querelle diplomatique lors de la course à la direction des conservateurs lorsqu’elle avait refusé de donner une réponse claire lorsqu’on lui avait demandé si le président de la nation alliée était un “ami ou un ennemi”.

Au lieu de cela, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères de l’époque a déclaré le mois dernier que le «jury était sorti».

Une chose que M. Macron a soulevée, selon le n° 10, était son idée de former une Communauté politique européenne pour inclure des États non membres de l’UE tels que le Royaume-Uni.

Il n’a pas invité la Grande-Bretagne à une réunion sur le groupement qui se tiendra à Prague en octobre, a déclaré le porte-parole.