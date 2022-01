Il est temps de « passer à autre chose » des commentaires sur l’avenir

Le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a minimisé les informations faisant état d’une dispute entre le club et le joueur, mais n’a pas nié les affirmations de Haaland selon lesquelles il était poussé à prendre une décision.

Haaland, qui a marqué lors de la victoire 3-2 de Dortmund contre Hoffenheim samedi avant de se blesser, a déclaré à la chaîne de télévision norvégienne Viaplay plus tôt ce mois-ci que Dortmund avait « commencé à mettre beaucoup de pression » sur sa décision et qu’il était « temps de faire démarrer les choses ».

« Beaucoup d’autres parlaient – ​​c’était donc ça. Maintenant, je ne veux pas trop en dire. J’ai dit ce que j’ai dit, et maintenant nous passons à autre chose. »

Haaland, 21 ans, devrait quitter Dortmund à la fin de la saison, avec les meilleurs clubs de Premier League ainsi que Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain intéressés par sa signature, selon des sources ESPN.

