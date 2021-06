Il est temps de monétiser vos abonnés Twitter

Super Follows et Ticketed Spaces se déploient pour Twitter, avec quelques privilégiés désormais en mesure de postuler pour proposer ces nouvelles options de monétisation sur leurs comptes. Vous voyez, tout le monde ne sera pas prêt à payer pour mes tweets ou ceux de Droid Life, mais les célébrités et les personnes célèbres ne devraient pas avoir trop de mal à soutirer quelques dollars de plus à leurs fidèles fans.

Il n’y a certainement rien de mal à ce que les riches s’enrichissent, mais ce ne sont pas seulement les titulaires de comptes qui cherchent à marquer des points. Twitter s’attaque également à ces nouvelles fonctionnalités, en réduisant de 3% toute personne qui s’abonne avec un Super Follow ou achète l’accès à un espace coché. Pour ceux qui gagnent plus de 50 000 $ grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Twitter va augmenter sa part à 20%, ce qui semble honnêtement ridicule et représente une énorme partie des bénéfices. C’est des conneries, Twitter.

Super suivi

Les Super Follows permettent au créateur d’avoir un flux spécial de contenu supplémentaire qui n’est accessible qu’à ceux qui paient pour cela. Comme un OnlyFans ou tout autre site payant qui héberge du contenu. C’est entièrement au titulaire du compte ce qu’il offre en tant qu’avantages aux personnes qui s’abonnent, donc tout le monde sera différent.

Un compte intéressé peut simplement postuler pour héberger Super Follows ici. Comme prévu, peu de comptes seront ajoutés à cette première phase de test, mais il s’ouvrira probablement plus largement si le programme réussit. Vous trouverez ci-dessous la courte liste des conditions d’éligibilité, cependant, il existe une liste plus longue si vous souhaitez vous plonger dans Twitter. politique. Une fois activé, les créateurs peuvent choisir de facturer aux abonnés 2,99 $, 4,99 $ ou jusqu’à 9,99 $ par mois. Fantastique.

Liste restreinte des critères d’éligibilité Super Follows :

Avoir 18 ans ou plus Avoir au moins 10 000 abonnés Avoir tweeté au moins 25 fois au cours des 30 derniers jours

Espaces payants

Avec Ticketed Spaces, Twitter monétise la fonctionnalité Spaces. Les billets peuvent coûter entre 1 $ et 999 $, ce qui permet aux fans de vivre une expérience plus spéciale à partir de leurs comptes Twitter préférés. Il semble y avoir une limite sur le nombre de billets pouvant être vendus pour un espace billetté particulier, donc en fin de compte, il s’agit d’un type d’accord d’engagement limité qui devrait conduire à un niveau plus élevé d’interaction entre l’artiste / créateur et le fan .

Les exigences pour les espaces payants sont beaucoup plus assouplies. Tout ce dont vous avez besoin est d’être un utilisateur actif d’Espaces et d’avoir au moins 1 000 abonnés. Heck, même moi je me qualifie pour ça.

Nous savions tous que ce jour viendrait et je suis sûr que chaque utilisateur de Twitter a une opinion à ce sujet. Il n’y a pas vraiment d’inconvénient à tout cela et nous sommes tous pour les gens qui gagnent de l’argent. Tous les abonnés payants obtiennent est supplémentaire contenu, il n’y a donc pas de paywall pour voir les tweets réguliers de quelqu’un. Ce serait un tout autre niveau de merde. Peut-être que ça viendra dans le futur ?

// Twitter