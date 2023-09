Il est temps de mettre fin au jeu des reproches sur le sans-abrisme

Après le tremblement de terre de 1906, San Francisco a rapidement construit plus de 5 600 cottages pour loger les personnes sans abri à cause de la catastrophe. Les dirigeants municipaux n’ont pas dit « un chalet n’est pas assez bien » ou « quelqu’un d’autre est à blâmer » ou, pire encore, « c’est insoluble ».

Ils ont reconnu qu’en cas d’urgence, il fallait prendre des mesures d’urgence, comme construire des abris simples et décents pour toutes les personnes touchées.

Ils ont placé ces chalets sur un terrain public puis, lorsque l’urgence s’est atténuée, les résidents ont été autorisés à les déplacer. Ce furent les premiers foyers de milliers de familles. Vous pouvez toujours les trouver dans toute la région.

Nous avons vu des élus proposer excuse après excuse pour l’incapacité de notre État à lutter de manière adéquate contre le sans-abrisme. Nous avons blâmé les tribunaux, nous avons blâmé le coût de la construction de logements et nous avons blâmé les sans-abri.

Il est temps de mettre fin au jeu des reproches. Il est temps que la Californie crée des abris sûrs, décents et abordables pour tous – et oblige ensuite ceux qui dorment dehors à les utiliser. Il est temps de ramener la solution du « chalet sismique » pour faire face à cette urgence.

Nous avons vu des dirigeants politiques exprimer leur frustration face à la décision Boise c. Martin – une décision du 9e Circuit Court qui oblige les gouvernements locaux à autoriser les résidents à camper à l’extérieur tant que ces résidents n’enfreignent pas les autres lois et qu’il n’y a aucune option d’hébergement disponible pour eux. eux.

Même si la frustration est compréhensible, il convient de rappeler que Boise n’empêche pas les gouvernements locaux de fermer les campements – notre inaction le fait.

Sous Boise, nous pouvons interdire les campements, obligeant les sans-abri à sortir de nos rues, ruisseaux et parcs et à trouver un abri sûr tant que cet abri est disponible.

Certains disent que nous n’avons pas assez d’argent pour construire suffisamment d’abris. Ce n’est pas vrai.

Nous n’avons pas l’argent nécessaire pour construire suffisamment de logements « abordables » au coût actuel de près d’un million de dollars par porte que paient les gouvernements locaux. Mais nous avons les ressources nécessaires pour construire des chalets individuels sécurisés, des casitas ou des unités de couchage sécurisées sur des terres publiques. À San José, nous construisons ces unités à une fraction du coût et du temps requis par les approches traditionnelles.

À grande échelle, la Californie peut réduire davantage ses coûts et construire plus rapidement en achetant des unités en gros, en utilisant la construction modulaire et en les plaçant sur nos vastes terres publiques.

Ces villages temporaires sont des alternatives sûres et décentes avec des portes verrouillables, des douches, des toilettes, des cuisines et d’autres services sur place.

Et ces projets « à construction rapide » fonctionnent. Au cours de la dernière année, notre population de sans-abris sans abri a chuté de 11 %. Dans toutes nos constructions rapides, nous constatons que 50 % des résidents « obtiennent leur diplôme » vers un logement permanent et 70 % restent à l’intérieur.

Il s’agit d’une approche « Logement d’abord ». Vous pouvez trouver des cottages avec jardin bien construits pour moins de 50 000 $ sur Amazon. Elon Musk serait satisfait du cottage d’une pièce qu’il appelle chez lui au Texas. Si c’est assez bien pour votre grand-mère qui vit dans le jardin ou pour un milliardaire, pourquoi n’est-ce pas assez bien pour ceux qui souffrent dans la rue ?

Nous devons certainement accroître notre offre de logements abordables. Nous devons également fournir des traitements hospitaliers en matière de santé mentale et de toxicomanie à tous ceux qui en ont besoin. Il s’agit de projets cruciaux, mais s’étendant sur plusieurs décennies, qui ne devraient pas être une condition préalable pour que les gens puissent rentrer chez eux dès maintenant.

Depuis que j’ai pris mes fonctions, j’ai participé aux nettoyages communautaires presque tous les week-ends. Les artefacts de la misère humaine sont partout : déchets, aiguilles, déchets humains. Les gens n’ont pas accès à une hygiène de base, ce qui a de graves conséquences sur la santé et les prive de dignité. Et nous savons que les voisins sans abri sont régulièrement victimes de vols, de viols et de victimisations.

Le fardeau pèse également sur nos finances civiques – chaque résident sans abri nécessitant jusqu’à 65 000 $ en visites aux urgences, en réponse au 911 et en enlèvement des déchets par an, sans parler de l’impact sur les petites entreprises et les autres voisins.

La réponse se trouve dans nos livres d’histoire – et juste devant nous. Construisez maintenant des abris à faible coût sur des terres publiques et exigez ensuite que tout le monde vive à l’intérieur.

Matt Mahan est maire de San José.