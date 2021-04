La plupart d’entre nous ne sont pas doués pour accepter les mauvaises nouvelles. Mais il semble que ce pays ait du mal à accepter les BONNES nouvelles.

Ces derniers mois, le Royaume-Uni a vu un programme de déploiement de vaccins dont nous devrions être extrêmement fiers.

Hier, plus de 33 millions de personnes ont eu leur première dose et un incroyable 10,4 millions – les trois quarts des plus de 75 ans – ont eu deux doses.

C’est une réalisation extraordinaire. Tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible devraient se sentir extrêmement fiers. Mais la semaine dernière, le premier ministre a lancé un avertissement extraordinaire.

Il a dit que nous ne devrions pas tomber dans l’erreur de penser que les vaccins sont la raison pour laquelle les cas ont chuté si fortement. Le verrouillage en est la raison.

Le son qui en résultait était comme un ballon qui se dégonflait. Bien sûr, cela a coïncidé avec la dernière levée des règles de verrouillage.

En fait, c’est exactement au moment où les pubs et les restaurants ont été autorisés à rouvrir pour les clients assis à l’extérieur.

Le timing n’était pas une coïncidence. Il semblait que le premier ministre essayait d’avertir les gens de faire attention. Ne pas prendre de risques. Et ne pas imaginer que ce n’est que parce que les jardins de bière étaient à nouveau ouverts que nous devrions oublier le virus.

Mais le public n’est pas stupide. On nous dit depuis plus d’un an que des vaccins sûrs et viables sont le moyen de sortir de ce virus et de le confiner. Maintenant, le vaccin arrive et on nous dit que nous devrons peut-être rester bloqués de toute façon.

C’est la même chose avec la politique de masque. Serons-nous jamais autorisés à les enlever? Sommes-nous censés les porter jusqu’à ce que personne dans le monde n’ait Covid?

Alors que les mesures de verrouillage continuent de se lever lentement à travers le Royaume-Uni – et Boris a insisté hier soir sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de «s’écarter de la feuille de route» – nous allons devoir garder un œil sur cette incapacité à accepter de bonnes nouvelles.

Car les nouvelles sont bonnes. Lundi, seuls quatre décès ont été enregistrés au Royaume-Uni à la suite de Covid.

C’est un chiffre extraordinaire. Cela reflète une baisse colossale du nombre de personnes hospitalisées.

Comme l’a déclaré le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, lors de sa comparution devant le comité spécial de la santé des Communes, à travers le Royaume-Uni, il y a maintenant 2186 personnes à l’hôpital avec Covid – une baisse de 94% par rapport au sommet de l’année dernière.

Mais au lieu de miser sur ce succès et de passer à autre chose, il est passé directement à un avertissement: qu’il faut voir quel est l’impact de cette réouverture «significative» des jardins de pubs et de restaurants la semaine dernière.

Bien sûr, nos fonctionnaires doivent garder un œil sur les développements à mesure que notre pays rouvre. Mais on ne peut pas en parler comme si l’objectif final était une société à risque zéro. Une telle société n’est pas possible.

Les entreprises doivent rouvrir. Les hôpitaux doivent effectuer les opérations retardées au cours de la dernière année. Le gouvernement ne peut pas continuer à emprunter aux niveaux actuels.

Douglas Murray est auteur et commentateur politique

La vie doit commencer à revenir à la normale. Le genre de discours que nous avons entendu de Johnson et Hancock signifie que les gens resteront effrayés – ou cesseront simplement de les écouter.

En fait, les chiffres de lundi nous offrent une perspective bien nécessaire.

Selon le ministère des Transports, le Royaume-Uni enregistre en moyenne cinq décès par jour dus à RTA. Ce n’est pas un virus. Cela signifie un accident de la route.

Nous savons tous que conduire une voiture peut être dangereux. Mais nous acceptons un niveau de risque lorsque nous montons dans n’importe quel véhicule, que ce soit en tant que conducteur ou passager.

Les campagnes gouvernementales passées pour nous amener à porter la ceinture de sécurité ont considérablement réduit le nombre de décès sur la route. Les campagnes pour arrêter l’alcool au volant ont eu un effet similaire.

Mais imaginez l’impact si, après ces campagnes, le gouvernement de l’époque niait que les ceintures de sécurité ou l’arrêt de l’alcool au volant aient causé la baisse des décès sur la route.

Il est peut-être vrai que si personne ne montait dans une voiture, nous pourrions faire baisser le chiffre davantage. Mais qu’attendrions-nous de nous, le public?

Peut-être que certaines personnes auraient peur de remonter dans un véhicule. D’autres ne peuvent monter dans une voiture que s’ils portent un casque de sécurité.

Sur les routes, nous acceptons qu’il y a des choses que nous pouvons faire pour assurer notre sécurité et celle des autres.

Mais nous acceptons que les voitures doivent continuer à rouler et que les routes doivent rester ouvertes.

C’est encore plus vrai avec le pays dans son ensemble. Nous ne pouvons pas vivre éternellement dans un pays trop effrayé pour revenir à la normale.

Nous devons renouer avec les risques limités. Nous, et le gouvernement en particulier, devons nous rappeler que les bonnes nouvelles ne peuvent être le prélude à plus de peur.

Une bonne nouvelle doit être le prélude à plus de liberté. Et plus rapidement.