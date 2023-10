« Il est temps de grandir »: le patron de Chelsea exige l’expansion de la Super League féminine

La manager de Chelsea, Emma Hayes, a demandé que la Super League féminine soit élargie par rapport à son format actuel à 12 équipes.

Hayes a mené les Blues à leur quatrième titre consécutif en WSL la saison dernière, mais elle n’est pas entièrement satisfaite de la structure de la ligue telle qu’elle est.

La WSL ne comptait que huit équipes lors de sa saison inaugurale en 2011, avant de s’étendre progressivement d’une équipe par an à partir de 2016 ; c’est une ligue à 12 équipes depuis 2019/20.

Emma Hayes a souligné la nécessité de développer le WSL (Crédit image : Getty Images)

Et Hayes pense qu’il est temps d’augmenter encore ce chiffre, afin de capitaliser sur la nature imprévisible de la concurrence. S’exprimant avant le déplacement de Chelsea à Manchester City dimanche, elle a déclaré aux journalistes : « Il est temps de grandir. Il est temps de passer de 12 à 16 ou 18 équipes.

« Beaucoup de gens ont dit que nous n’étions pas à notre meilleur niveau la saison dernière, mais nous avons eu un total de points record pour remporter le championnat. [58 points from 28 games].

« Il y a plus d’imprévisibilité que jamais [in the WSL]…La question que nous devrions nous poser est la suivante : quand allons-nous agrandir un peu notre ligue ? »

Pourquoi tout le monde a tort à propos de Chelsea

Chelsea a commencé sa dernière défense de titre WSL avec une victoire 2-1 à domicile contre Tottenham le week-end dernier.

Les Blues ont remporté 13 trophées majeurs au cours des 11 années de mandat de Hayes jusqu’à présent, réalisant le doublé de la WSL et de la FA Cup féminine lors de chacune des trois dernières campagnes.

C’est le club le plus titré de l’histoire de la WSL avec six titres au total.

