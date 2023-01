Un résident de Grand Forks ayant des antécédents d’activités criminelles a déclaré qu’il était réformé et qu’il allait de l’avant, après avoir reçu une peine avec sursis de quatre mois pour possession d’une substance illicite.

Ryan Plotnikoff a été condamné pour possession de méthamphétamine le 6 janvier par les cours suprêmes de Kelowna.

Plotnikoff a été arrêté pour des mandats en circulation et pour possession de cinq grammes de méthamphétamine dans son véhicule en décembre 2020. Il a d’abord été accusé de possession à des fins de trafic, mais les accusations ont été réduites à la possession après que la Couronne n’a pas été en mesure de prouver l’intention.

Plotnikoff a déjà été condamné pour trafic de drogue, possession de pièces d’identité volées et possession de biens volés.

Le juge a déclaré aux tribunaux que Plotnikoff avait désormais un emploi à temps plein. Il a reçu une peine avec sursis de quatre mois qui comprend un couvre-feu quotidien où il doit être chez lui de 00 h 00 à 6 h 00. Il doit également respecter l’interdiction d’alcool et de drogue et la possession de tout attirail, et l’obligation de s’enregistrer avec régulièrement son agent de libération conditionnelle.

Après avoir été condamné, Plotnikoff a déclaré à Capital News qu’il prévoyait de “grandir et de se ressaisir” et de sortir de son passé d’activités criminelles.

