Il est temps de faire une mise au point sur le diabète

5 points à retenir des directives 2023 sur le diabète.



D’une longueur de près de 300 pages, le récent Normes de soins médicaux de l’American Diabetes Association 2023 sont assez complets. Et compte tenu du lien étroit entre l’obésité et le diabète, un thème majeur est la perte de poids. Pour les quelque 37 millions d’Américains vivant actuellement avec le diabète, quels autres changements méritent d’être notés ?

Collaborer au changement de mode de vie est essentiel

Il n’y a pas de changement radical dans cette mise à jour, déclare le professeur de la Harvard Medical School, le Dr David M. Nathan, qui a co-écrit et présidé les versions antérieures de certaines des lignes directrices, qui sont publiées chaque année depuis plus de trois décennies. “La plupart des conseils de style de vie standard pour gérer le diabète sont les mêmes choses de bon sens que votre grand-mère vous a dites : mangez vos légumes, sortez et faites de l’exercice, et dormez suffisamment.”

Un changement subtil dans les conseils de l’association au cours des cinq à 10 dernières années, cependant, est un effort global pour rendre les soins aux personnes atteintes de diabète plus centrés sur la personne, explique le Dr Nathan, qui dirige le Diabetes Center et le Clinical Research Center au Massachusetts. Hôpital général. “Cela signifie collaborer avec votre médecin pour déterminer un mode de vie et un plan de médicaments qui vous conviennent”, dit-il. “Les médecins ne restent pas à votre table ou à votre chevet pour vous dire quoi faire. Ils peuvent vous aider à planifier et à prendre des décisions éclairées pour mieux gérer votre diabète, mais vous devez jouer un rôle actif.”

Cinq plats à emporter pour une mise au point du diabète

Selon le Dr Nathan, voici cinq points clés à retenir des lignes directrices que les personnes atteintes de la forme la plus courante de la maladie, le diabète de type 2, devraient connaître. (Plusieurs de ces conseils s’appliquent également aux personnes atteintes de diabète de type 1, mais ces personnes devraient consulter leur propre médecin pour obtenir des conseils ciblés).

Recherchez un sommeil sain et ininterrompu. Les experts reconnaissent depuis longtemps un lien entre le manque de sommeil et l’obésité. Des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que les problèmes de sommeil sont également associés au risque de diabète. “Les habitudes de sommeil modifiées peuvent affecter le contrôle de la glycémie”, explique le Dr Nathan. L’apnée obstructive du sommeil, un trouble grave qui provoque de brèves pauses respiratoires répétées tout au long de la nuit, est une cause fréquente de perturbation du sommeil. Parce qu’il est plus fréquent chez les personnes atteintes de diabète (en particulier celles qui souffrent d’obésité), toute personne présentant les symptômes caractéristiques – ronflements bruyants, reniflements et halètements pendant le sommeil, et somnolence diurne malgré une nuit de sommeil complète – doit être évaluée. Demandez à votre médecin de vous proposer un test à domicile pour l’apnée du sommeil.

Ne faites pas de “régime”. De nombreux régimes à la mode populaires – céto, paléo, jeûne intermittent et autres – peuvent aider les gens à perdre du poids. Mais la plupart des gens reprennent tout poids perdu une fois qu’ils arrêtent de suivre le régime. Au lieu de cela, il est beaucoup plus efficace de passer progressivement à un régime alimentaire sain que vous pouvez respecter à long terme, explique le Dr Nathan. Les bons choix incluent le modèle alimentaire méditerranéen et le régime DASH étroitement lié. Pour les personnes atteintes de diabète, il est particulièrement important d’éviter les sodas et autres boissons sucrées. Vous devez également réduire la fréquence à laquelle vous mangez des desserts, des sucreries et des aliments gras, et manger plus de glucides riches en fibres, comme le pain de blé entier et le riz brun.

Faites de l’exercice en toute sécurité. La marche est l’exercice idéal pour la plupart des gens, à condition que vous commenciez lentement et que vous augmentiez progressivement votre distance et votre vitesse si vous n’avez pas été physiquement actif. Les personnes atteintes de diabète doivent accorder une attention particulière au choix d’une paire de chaussures bien ajustées et vérifier régulièrement si leurs pieds présentent des rougeurs, des cloques ou des plaies. En effet, le diabète peut provoquer une neuropathie (engourdissement dû à une lésion nerveuse), qui peut vous empêcher de ressentir un traumatisme mineur et des blessures aux orteils et aux pieds. Ceux-ci peuvent entraîner des problèmes de pieds plus graves et entraîner des amputations.

Travaillez vers un poids santé. Les trois conseils ci-dessus peuvent aider les gens à perdre du poids, mais de nombreuses personnes obèses ont besoin de médicaments pour perdre des quantités importantes de poids. La metformine, le médicament le plus couramment prescrit pour abaisser la glycémie, peut aider les gens à perdre environ 5 % de leur poids corporel. Et bien que cette perte de poids modeste améliore le diabète et ses complications, des pertes plus importantes – de l’ordre de 15 % – sont encore plus bénéfiques.

Deux médicaments contre le diabète relativement nouveaux, le sémaglutide (Ozempic) et le tirzepatide (Mounjaro) peuvent aider les gens à perdre jusqu’à 15 % de leur excès de poids, tout en abaissant les niveaux d’hémoglobine A1c jusqu’à deux points de pourcentage. (A1c est une mesure moyenne de la glycémie sur trois mois.)

“Ces médicaments, qui sont administrés par injection une fois par semaine, sont assez excitants et devraient être en lice comme premier choix à ajouter à la metformine pour les personnes atteintes de diabète et d’obésité”, déclare le Dr Nathan. Mais parce qu’ils sont très chers (environ 1 000 $ par mois avant assurance) et qu’ils doivent être pris indéfiniment, ils ne sont pas réalistes pour tout le monde, ajoute-t-il. En revanche, la metformine ne coûte que 4 $ par mois.

Connaissez vos objectifs de traitement. Comme par le passé, la plupart des personnes atteintes de diabète devraient viser un A1c de 7% ou moins. Même si vous ne perdez pas de poids, atteindre cet objectif réduit votre risque de complications graves du diabète comme les problèmes de vision et de rein et la neuropathie, explique le Dr Nathan.

Le diabète augmente également votre risque de maladie cardiaque. La pression artérielle cible est inférieure à 130/80 mm Hg. Le cholestérol LDL cible est une réduction d’au moins 50 % (ou atteint 70 mg/dL ou moins). Si vous souffrez déjà d’une maladie cardiaque, les lignes directrices suggèrent une cible LDL encore plus faible de 55 mg/dL. “Beaucoup de personnes que je traite prennent des statines hypocholestérolémiantes, et j’augmente souvent leurs doses pour les aider à atteindre un objectif plus bas”, explique le Dr Nathan. Dans certains cas, une combinaison de médicaments hypocholestérolémiants peut aider à réduire les LDL obstinément élevés.