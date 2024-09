Il est temps de faire face à la menace numérique qui pèse sur la traite des êtres humains dans notre communauté

La traite des êtres humains est souvent perçue comme un problème lointain, qui se produit à l’étranger ou dans d’autres régions du pays. Mais en réalité, ce phénomène se produit ici même, dans notre communauté, peut-être même plus près qu’on ne le pense.

Cette année, lors du sixième sommet annuel sur la liberté communautaire, le 28 septembre, nous avons Pas à vendre : une étape à la foisen partenariat avec Université Walsh Nous vous demandons de prendre position. Nous avons besoin que vous nous rejoigniez pour reconnaître la douloureuse réalité de la traite des êtres humains et pour travailler ensemble pour faire la différence.

Le thème du sommet de cette année, « La technologie dans la traite des êtres humains », ne pourrait être plus pertinent. Alors que notre monde devient de plus en plus interconnecté, les trafiquants exploitent la technologie pour cibler les personnes vulnérables, notamment les enfants. Internet, les médias sociaux et les applications mobiles sont devenus des outils aux mains de ceux qui cherchent à manipuler, exploiter et abuser. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur la façon dont la technologie est utilisée pour faciliter la traite des êtres humains.

Kathie Gray

Notre événement mettra en vedette deux conférenciers renommés qui sont à l’avant-garde de la lutte contre ce fléau.

Michael Wheeler, président et directeur juridique de Patriot Software, partagera son expertise sur le rôle de l’intelligence artificielle dans la lutte contre la traite des êtres humains. David Frattare, directeur des enquêtes d’État et commandant de l’Ohio Internet Crimes Against Children (ICAC) Task Force, parlera des sombres réalités des crimes sur Internet contre les enfants, notamment la sextorsion et l’utilisation d’applications dangereuses.

Ces experts nous aideront à comprendre le paysage technologique de la traite des êtres humains et fourniront des informations précieuses sur la manière dont nous pouvons protéger notre communauté.

Mais ce sommet ne se résume pas à écouter, il s’agit d’agir. L’un des éléments les plus marquants de la journée sera notre collaboration avec le bureau du procureur général de l’Ohio et le projet Red Sand.

Les participants verseront du sable rouge dans les fissures des trottoirs de l’Université Walsh, symbolisant la façon dont les personnes vulnérables tombent souvent entre les mailles du filet de la société et entre les mains des trafiquants. Cette démonstration visuelle sert de rappel brutal que la traite des êtres humains est un crime caché qui prospère dans l’ombre – à moins que nous ne le mettions en lumière.

L’année dernière, plus de 1 100 participants se sont joints à nous pour sensibiliser et prendre position contre la traite des êtres humains. Cette année, nous espérons avoir un impact encore plus grand. Nous vous invitons à prendre part à ce mouvement. Que vous soyez étudiant, parent, éducateur, chef d’entreprise ou membre de la communauté concernée, votre implication compte.

La traite des êtres humains est l’une des industries qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec des millions de victimes victimes de travail forcé et d’exploitation sexuelle. L’Organisation internationale du travail a signalé qu’en 2021, 27,6 millions de personnes ont été soumises au travail forcé dans le monde. Ici, aux États-Unis, des cas de traite d’êtres humains ont été signalés dans les 50 États, et on estime qu’un enfant disparu sur sept est victime de trafic sexuel.

Les trafiquants sont de plus en plus sophistiqués, utilisant les réseaux sociaux, les publicités en ligne et même les applications de rencontre pour recruter et exploiter leurs victimes. Ils s’attaquent aux plus vulnérables d’entre nous : les enfants et les jeunes qui souffrent d’une faible estime de soi, d’une détresse émotionnelle ou d’un besoin d’attention.

Les tactiques employées sont insidieuses : fausses identités, promesses d’amour ou d’argent, menaces et chantages… Un système cruel et calculé qui laisse les victimes piégées et impuissantes.

Mais la technologie peut aussi être une force bénéfique. Les forces de l’ordre utilisent l’intelligence artificielle et l’exploration de données pour détecter et démanteler les réseaux de trafic. Les organisations à but non lucratif utilisent des plateformes en ligne pour sensibiliser et apporter leur soutien aux victimes. Mais elles ne peuvent pas y parvenir seules.

La lutte contre la traite des êtres humains exige de nous tous une vigilance, une information et une proactivité.

En tant que communauté, nous devons nous informer et informer les autres sur les dangers qui existent en ligne. Les parents, en particulier, doivent être conscients des applications que leurs enfants utilisent et des risques potentiels qu’elles représentent. Les conversations sur la sécurité en ligne ne sont plus facultatives : elles sont essentielles pour assurer la sécurité de nos enfants.

Le Community Freedom Summit de cette année est bien plus qu’un simple événement : c’est un appel à l’action. C’est l’occasion pour nous de nous réunir, d’apprendre des experts et de prendre des mesures concrètes pour protéger notre communauté des horreurs de la traite des êtres humains.

En assistant au sommet, en participant au projet Red Sand et en vous joignant à la Freedom Walk, vous ne montrez pas seulement votre soutien aux victimes : vous envoyez également un message clair : la traite des êtres humains n’a pas sa place dans notre communauté.

Chez Not For Sale: One Step At A Time, nous nous engageons à lutter contre la traite des êtres humains une étape à la fois, mais nous avons besoin de votre aide. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que personne ne passe entre les mailles du filet.

Rejoignez-nous le 28 septembre au Centre Cecchini de l’Université Walsh. Les portes ouvriront à 9 heures. Restons unis contre la traite des êtres humains et faisons un pas vers un avenir où chacun est libre.

Kathie Gray est présidente et cofondatrice de Not For Sale: One Step At A Time.

Cet article a été publié à l’origine sur The Repository : Not For Sale: One Step At A Time se concentre sur la lutte contre la traite des êtres humains