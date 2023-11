“Rêves de cerceau“, largement considéré comme le meilleur documentaire sportif de tous les temps, une nouvelle fois prouvé lors d’une cérémonie spéciale pour le 30e anniversaire Festival du film de Denver On a montré dimanche que le rêve de sortir de la pauvreté des centres-villes pour devenir riche en NBA reste largement impossible.

Il y a environ 450 joueurs en NBA. Seulement 330 environ viennent des États-Unis, alors qu’il y a des millions d’enfants de tous les modes de vie économiques qui ont des projets pour ces emplois. Autrement dit : il y a plus de 40 millions de coups de foudre dans ce pays chaque année. Seulement 250 personnes environ sont touchées, selon le service météorologique national. Les chances sont à peu près les mêmes.

Acteur et champion local du slam-poète Théo Wilson – également connu sous le nom de « Lucifury » – pense que ces enfants doivent être encouragés à avoir plus d’un rêve. Parce que la promesse de décrocher l’un de ces précieux emplois NBA n’est qu’une cruelle taquinerie.

«Je viens d’une communauté où il y avait beaucoup d’activités de gangs», a déclaré Wilson, qui a fréquenté le lycée George Washington. « Il y avait des drogués et des trafiquants de drogue. Et je me souviens des garçons qui étaient plus grands et plus forts que moi – ils voulaient tous devenir athlètes professionnels. Et ils se sont penchés sur ce rêve comme s’ils jouaient à des billets de loterie. Parce que ce que vous avez chaque année, en gros, c’est un million de garçons noirs avec un billet de loterie.

Marc Randall, une légendaire star du basket-ball préparatoire du Colorado, diplômée de Cherry Creek High School, a joué deux saisons avec les Denver Nuggets et a travaillé pendant 14 ans en tant qu’ambassadeur communautaire de l’équipe, a regardé « Hoop Dreams » pour la première fois dimanche et était visiblement visible. déplacé. Le film suit la vie précaire de deux garçons du centre-ville de Chicago qui luttent pour devenir joueurs de basket-ball universitaire. De plus, il utilise les épreuves du lycée pour explorer les questions d’inégalités raciales, de classe sociale et d’éducation aux États-Unis.

«C’était très profond. Très percutant », a déclaré Randall, maintenant responsable des sports au lycée des écoles publiques de Denver. Randall et Wilson ont été rejoints au Théâtre des Fêtes du MCA Denver par un documentariste Stéphanie Sunata pour une table ronde sur la communauté animée par Viniyanka Prasad, directrice exécutive d’une organisation à but non lucratif appelée La Parole : un sanctuaire de narration.

“Le fait que vous ne respiriez même pas en ce moment est le travail de la communauté”, a déclaré Wilson. « On l’oublie souvent, mais il n’y a pas de « moi » sans le « nous » et il n’y aura jamais de « vous » sans les gens d’où vous venez. »

Les équipes sportives professionnelles envoient régulièrement leurs joueurs dans les écoles locales pour montrer aux enfants la preuve vivante que le rêve de certains devient réalité. Par la suite, j’ai demandé à Randall et Wilson si les équipes sportives professionnelles de Denver pourraient faire plus de bien en demandant à leurs joueurs d’encourager les étudiants à poursuivre d’autres carrières artistiques et professionnelles. Comme, disons, assister à une comédie musicale au lycée, à un événement de slam-poésie entre étudiants ou à un concours de mathématiques.

Randall m’a pointé du doigt et a dit : « Prédicateur ». Il s’est ensuite montré du doigt et a dit : « Chœur ».

« Je connais la valeur de cela et nous voulons qu’ils fassent exactement cela », a-t-il déclaré. Un Nugget actuel – « Je ne le nommerai pas, mais il a le facteur « Ça » », a-t-il déclaré, « est en fait là-bas en ce moment, faisant ce travail tout seul. Il apparaît à l’improviste et il a un impact. Nous avons besoin de plus de joueurs comme celui-là – car, même si je crois fermement au sport, je pense qu’en tant que société, nous accordons beaucoup trop d’importance au sport. Mais la réalité est que les enfants admireront les athlètes – et donc qu’un athlète vienne jouer à votre école, oui, ce genre de chose peut avoir un impact majeur sur un enfant.

Wilson a lu un poème de basket-ball intitulé “Les Mustangs”, tiré du recueil lauréat du prix Pulitzer de la poétesse indigène Natalie Diaz intitulé “Poème d’amour postcolonial.» Le poème parle de la gloire qu’elle a ressentie à l’âge de 10 ans en regardant son grand frère jouer au basket-ball pour l’équipe de son lycée de réserve. En partenariat avec la ville de Denver et le National Endowment for the Arts, The Word vient de lancer un club de lecture à l’échelle de Denver appelé «La grande lecture», avec le livre de Diaz comme sélection inaugurale.

CITATION DU JOUR

« L’une des questions que se posent les cinéastes est la suivante : « Hoop Dreams » serait-il réalisé aujourd’hui ? » Serait-il éclairé par trois gars blancs racontant l’histoire de deux enfants noirs du sud de Chicago ? Et je pense que le consensus au sein de l’industrie est généralement : non, ce ne serait pas le cas. – cinéaste Stéphanie Sunata

PROJECTION DU JOUR

La pièce maîtresse d’aujourd’hui est le documentaire révélateur “Le bébé de Maxine : l’histoire de Tyler Perry» à 19 heures au Denver Botanic Gardens. Sous la personnalité à plusieurs niveaux du titan des médias Tyler Perry se cache un homme qui s’efforce de transformer son traumatisme d’enfance de douleur en promesse. (Perry ne sera pas présent.)

SENS SPIDEY

Succès! Merci de vous être abonné à notre newsletter.

Pour la première fois, le Denver Film Festival honorera toute une équipe de cinéastes, d’écrivains et de producteurs qui collaborent pour porter le cinéma vers de nouveaux sommets. Les premiers gagnants du prix 5280 sont l’équipe de «Spider-Man : à travers l’univers.» Ils seront honorés avant une projection spéciale du film à 17h30 à l’AMC 9.

QU’EST-CE QUI VIENT DE SE PASSER?

Le prix annuel Stan Brakhage Vision du festival a été décerné à Janie Geiser après une projection de «Vision double», une collection de ses courts métrages récents. Le prix Brakhage porte le nom le regretté professeur de l’Université du Colorado qui est considéré par beaucoup comme le Picasso des cinéastes expérimentaux du XXe siècle pour avoir repoussé les limites du cinéma d’avant-garde et expérimental.

Geiser est un artiste multidisciplinaire dont la pratique comprend le cinéma, la performance et l’installation. Son travail est connu pour sa recontextualisation d’images et d’objets abandonnés, son adoption de l’artifice et son enquête sur la mémoire, le pouvoir et la perte.

En outre, le prix annuel Maria & Tommaso Maglione du cinéaste italien a été décerné au scénariste et réalisateur Caroline Cavalli. Son premier long métrage « Amanda » de 2022 suit une femme solitaire de 24 ans dont la mission est de convaincre son amie d’enfance qu’ils sont toujours les meilleurs amis. Le prix est accompagné d’honoraires de 10 000 $.

VISAGE FRAIS

La charmeuse du jour avait 15 ans Charley Hoganun acteur qui apparaît dans «Visage de pain frit et moi.» C’est l’histoire d’un jeune citadin de 11 ans (Kier Tallman) qui noue une amitié à contrecœur avec son cousin (Hogan) dans une réserve Navajo. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait appris quelque chose sur elle-même lors du tournage du film, Hogan a répondu que les quatre R du film représentent les quatre R qu’on lui enseigne à la maison : « Respect, relations, réciprocité et responsabilité ».

TITRE DU JOUR

“Ménage pour débutants» est une initiative multinationale européenne axée sur une femme obligée d’élever les deux filles perturbatrices de sa petite amie. 19h30 mardi et 16h45 mercredi à l’AMC9.

INFORMATIONS ET BILLETS

Aller à denverfilm.org

PLUS DE PHOTOS