Il est temps de dire au revoir à Shapiro et Atkins avec les Blue Jays

C’est ce qui devrait arriver lundi matin et cela ne se produira pas.

Le président des Blue Jays, Edward Rogers, le propriétaire que personne ne connaît ni ne voit, devrait rencontrer le président de l’équipe Mark Shapiro et le directeur général Ross Atkins, leur serrer la main et les remercier pour leurs services.

Et puis dites au revoir.

Comme ça.

Ils ont eu suffisamment de temps pour accomplir ce peu. Neuf ans, c’est assez long pour que n’importe quel mandat dans le sport professionnel réussisse. Neuf années, c’est une vie sportive généreuse pour des cadres qui n’ont presque rien gagné.

Contenu de l’article Shapiro porte le titre de président d’équipe. Certains joueurs de baseball pensent que son titre devrait être celui de président et directeur général. Il est impliqué dans toutes les décisions prises par les Blue Jays. C’est son équipe. C’est son échec. Atkins porte le titre de directeur général. Normalement, cela le mettrait en charge de presque tout ce qui concerne le baseball. Il est responsable de tout ce dont Shapiro peut se laver les mains si nécessaire. Lorsque Shapiro a choisi de quitter les Guardians de Cleveland (alors Indians) pour rejoindre les Blue Jays juste avant la fin de la saison 2015, il y a neuf saisons, il a accepté le poste, a-t-il dit aux gens, parce qu’il en avait assez d’être dans un petit budget. Cleveland, un petit marché, fatigué d’être exclu des opérations de baseball, fatigué d’être en charge des affaires du club. Il voulait plus d’implication dans le baseball, plus d’argent à dépenser et il aurait obtenu tout cela en acceptant de venir chez les Jays. Il était là, bien que pas officiellement, lorsque les Blue Jays 2015 se sont rendus aux séries de championnats de la Ligue américaine et auraient dû participer aux séries mondiales lors de leur meilleure saison depuis les années des séries mondiales. Il était là assez longtemps juste après pour effrayer Alex Anthopoulos et l’amener à quitter les Jays, tout en sachant que lui, Shapiro, ne voulait pas travailler avec Anthopoulos philosophiquement ou de toute autre manière.

Contenu de l’article

Contenu de l’article Shapiro a pratiquement poussé Anthopoulos à quitter son poste. Et c’est l’un des rares cas où le propriétaire Rogers s’est brièvement impliqué. Rogers ne voulait pas perdre Anthopoulos, principalement parce que ses amis le lui avaient dit. Mais en tant que propriétaire, Rogers n’avait jamais rencontré son directeur général, si vous pouvez le croire, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur Rogers en tant que propriétaire sportif. Il est ensuite intervenu et, de manière surprenante, a proposé à l’homme qu’il n’avait jamais rencontré auparavant une somme énorme et une durée énorme pour rester à Toronto. Anthopoulos ne pouvait pas accepter l’argent sachant qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas travailler avec Shapiro. Il s’est finalement rendu à Atlanta, où il dirige la franchise modèle connue sous le nom de Braves. Et les Blue Jays continuent de rechercher une sorte d’identité autre que celle d’avoir une base de fans avides, assez stupides pour continuer à faire la vague, assez bonne pour se classer quatrième en termes de nombre dans la Ligue américaine. Les fans sont au quatrième rang. En réalité, c’est probablement mieux que ça. L’équipe est 12e dans une ligue qui comprend les White Sox et les A. Les Jays ne peuvent pas frapper, ni lancer, ce qui n’est pas une bonne combinaison. Les fans méritent mieux.

Contenu de l’article Recommandé par l’éditorial Le triste sac de septembre met fin à la saison la plus misérable des Blue Jays de l’ère Atkins-Shapiro « J’en ai marre de parler », demande Kevin Gausman des Blue Jays : qu’allons-nous faire maintenant ? Lorsqu’Anthopoulos a choisi de partir en 2015, Atkins est finalement devenu directeur général. Émerger n’est probablement pas la bonne façon de décrire la manière dont Atkins gère l’équipe. Il est apparemment les yeux et les oreilles des Blue Jays, mais certains pourraient le qualifier de plutôt myope et peut-être de malentendant. Atkins est une sorte de cadre au verre à moitié plein, ce qui est bien si vous enseignez à l’école primaire. Il croit un peu comme ce vieux livre de Dave Stieb : Demain je serai parfait. Mais pour l’instant, les Jays et leurs fans attendent demain. Et avec Atkins et Shapiro, cette attente va continuer. Au cours de chacune des quatre dernières saisons, sans aucune victoire en séries éliminatoires, comme pas même un seul match, les Jays sont passés de 262 circuits, le plus grand nombre au baseball, à 200, puis à 188 et à 156 cette année. Les circuits comptent plus que jamais dans le baseball, mais les Atkins Jays se sont comportés comme une mauvaise action ces dernières années. La moyenne au bâton de l’équipe est passée d’une deuxième place de 0,266 en 2021 à 0,264, puis de 0,256 à 0,241. Les points marqués ont chuté de 846 à 671 en quatre ans. Qu’est-ce qui s’est amélioré avec les Blue Jays ? À long terme seulement, Vladimir Guerrero Jr. a élevé son jeu – et il était un cadeau laissé par, vous l’aurez deviné, Anthopoulos. VIDÉO RECOMMANDÉE Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo

Contenu de l’article Pour être honnête envers Shapiro, le stade est sympa. Il y a joué un grand rôle. Les hot-dogs du mardi à 1 $ sont amusants. Alors si vous avez besoin de rénover votre maison ou de recevoir des amis pour un barbecue, mieux vaut appeler Shapiro. Si vous avez besoin de voltigeurs capables de frapper, mieux vaut appeler Saul ou quelqu’un d’autre. Les Jays ont investi 30 millions de dollars dans George Springer et Daulton Varsho et l’année prochaine, ce chiffre augmentera – avec un pourcentage de base combiné inférieur à 0,300. Beaucoup d’argent pour très peu de production. Et maintenant, cette équipe des Jays, peu importe qui est aux commandes, a besoin d’au moins deux bâtons, un partant au premier but, au troisième but ou un frappeur désigné, selon ce qu’ils font avec Guerrero. Un voltigeur débutant. Un joueur de deuxième but. Au moins un lanceur partant et probablement quatre à cinq lanceurs de relève. C’est sans compter un deuxième receveur ou une profondeur sur le banc. Cela représente environ huit ou neuf corps importants nécessaires. Rogers devrait-il croire que Shapiro et Atkins sont à la hauteur de cette tâche ? Sur base de quoi ? Ou est-ce que les seuls chiffres qui intéressent Eddie sont les chiffres de fréquentation et les cotes d’écoute de la télévision sur Rogers Sportsnet ? Il n’y a aucune raison de croire que Shapiro et Atkins peuvent résoudre ces problèmes, rendre cette équipe meilleure, faire ce qu’ils n’ont pas été capables d’accomplir au cours des neuf dernières saisons. L’heure des adieux est lundi matin. [email protected] X : @simmonssteve

Contenu de l’article

