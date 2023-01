Il est temps de ‘Dine Around’, Okanagan

C’est encore cette période de l’année, pour siroter, savourer et économiser sur de délicieux repas à trois plats de divers restaurants de l’Okanagan.

Dine Around arrive à l’intérieur de la Colombie-Britannique au cours des trois prochaines semaines, où 70 restaurants proposeront un menu à trois plats pour 25 $, 35 $, 45 $, 55 $ ou 65 $ avec des accords de vins suggérés ou des accords de bières artisanales de la Colombie-Britannique.

Plus de 8 000 personnes sont attendues pour participer à Dine Around du 18 janvier au 9 février.

Découvrez les favoris de Kelowna tels que BNA Brewing, El Taquero, J’S Cafe et Home Block à Cedar Creek.

De délicieuses bouchées du J’s Cafe. (Image : @heyhangryhippo)

Tandis qu’au sud à Summerland, Zias Stonehouse participe, avec Sonetto au Play Estate à Penticton et 15 Park Bistro au Watermark Beach Resort.

Il y a aussi des restaurants au nord à Vernon, Salmon Arm et Kamloops.

En plus de Dining Around, les hôtels proposent des forfaits dont certains incluent des crédits de restauration dans les restaurants sur place. Pour une liste d’hôtels avec des liens vers leurs offres, visitez www.dinearound.ca.

La BC Restaurant and Foodservices Association ajoute également plus d’incitatifs pour sortir et Dine Around, mais demande aux clients de scanner le code QR sur les affiches du restaurant et de remplir un formulaire en ligne pour être inscrit pour gagner 350 $ en cartes-cadeaux de restaurant.

Il y a aussi des chances de gagner des cartes-cadeaux de 25 $ dans les restaurants participants en utilisant les médias sociaux ; pour participer, la communauté est encouragée à prendre une photo de votre accord mets et vins, spiritueux ou bière, puis à taguer le restaurant que vous visitez avec #dinearound2023 #sipsavourstay et à publier sur Facebook ou Instagram pour être automatiquement inscrit, les gagnants seront sélectionnés au hasard tout au long du festival et il y a plus d’une vingtaine de chances de gagner via les réseaux sociaux.

