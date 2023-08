Il est temps de créer de nouveaux fonds d’écran

Fonds d’écran Pix, une application de fond d’écran fortement inspirée des offres de fonds d’écran Pixel produites par Google, est une application indispensable pour tous les appareils Android. Je dis à peu près cela à propos de toutes les applications de fond d’écran parce que je n’ai jamais assez d’options moi-même, mais si vous aimez particulièrement l’esthétique Pixel, il y aura forcément une tonne de nouveaux fonds d’écran ici que vous apprécierez.

À l’intérieur de l’application, les fonds d’écran sont classés, avec quelques catégories, notamment Fleurs, Mouvement (certains sont vraiment sympas), Forme, Nature, Pierres, ainsi que des catégories pour les OEM Android les plus populaires. Je ne peux pas compter manuellement le nombre de papiers qu’il y a dans l’application, mais il y en a certainement des centaines.

Plus important encore, le téléchargement est gratuit et il existe Non les publicités. Bravo à ce développeur, mais si vous souhaitez vraiment saluer sa générosité, il y a une section de don à l’intérieur de l’application où vous pouvez leur envoyer 1 $, 3 $ ou 10 $. Votre don est effectué sous forme d’achat intégré, donc si vous disposez d’un crédit Google Play, montrez un peu d’amour.

Maintenant, optez pour cette fraîcheur et montrez-nous votre configuration actuelle ci-dessous.