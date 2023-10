Il est temps de combler les déficits énergétiques durables en Asie et dans le Pacifique — Enjeux mondiaux

Crédit : CESAP

BANGKOK, Thaïlande, 12 oct (IPS) – Cette année, nous franchissons la moitié du chemin à la fois dans notre cheminement vers la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable et des 17 objectifs de développement durable, et dans la signature de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

Les pays d’Asie et du Pacifique ont enregistré des progrès mitigés dans ces deux domaines. L’un des défis les plus urgents est la transition vers une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous, comme le résume l’ODD 7.

Sans une accélération significative des efforts, notre région ne pourra atteindre l’ODD 7 et ses cibles en matière d’accès à l’énergie, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Compte tenu de l’importance de l’Asie et du Pacifique en termes d’approvisionnement et de consommation énergétique mondiale, les mesures prises ici donneront le ton de la trajectoire mondiale des progrès vers l’ODD 7 et la lutte contre le changement climatique.

La Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) placera ces questions au centre de la scène lors du Forum de l’énergie pour l’Asie et le Pacifique qui se tiendra la semaine prochaine (19 et 20 octobre). Cette réunion fournira une plate-forme aux ministres de l’énergie de la région pour planifier un programme régional pour une transition énergétique durable.

https://www.unescap.org/events/2023/APEF3

Parmi ces problèmes figure le manque d’accès à l’électricité et à des combustibles de cuisson propres pour des centaines de millions de personnes. Ces privations ont des conséquences considérables et nous rappellent durement que, même si la région a fait des progrès significatifs en matière de développement économique, tout le monde n’a pas bénéficié des fruits du progrès.

Le manque d’accès à l’électricité entrave les soins de santé, l’éducation et les opportunités économiques. De plus, la dépendance aux combustibles de cuisson traditionnels tels que le bois de chauffage contribue aux maladies respiratoires qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les enfants. La précarité énergétique exacerbe les inégalités existantes, enfermant les communautés dans un cycle de privation.

Pour combler le fossé énergétique et promouvoir un développement durable respectueux du climat, il est impératif d’augmenter les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. La transition vers les énergies renouvelables ouvre des perspectives de croissance économique et de création d’emplois.

L’efficacité énergétique réduit le besoin de nouveaux approvisionnements, soulage les pressions sur nos systèmes énergétiques, augmente la productivité et réduit les déchets, tout en permettant aux ménages et aux entreprises d’économiser de l’argent. Ensemble, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique favorisent la sécurité énergétique.

La réalisation des cibles de l’ODD 7 nécessite une augmentation des flux financiers. Selon la Feuille de route mondiale du Secrétaire général pour une action accélérée en faveur des ODD, les investissements annuels dans l’accès à l’électricité doivent augmenter de 35 milliards de dollars et de 25 milliards de dollars pour une cuisine propre d’ici 2025.

Il faudra tripler les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique d’ici 2030. Augmenter le financement à ce rythme nécessite une injection massive de financements privés pour renforcer les sources publiques insuffisantes, parallèlement à une réorientation des budgets nationaux des combustibles fossiles. Les mécanismes de tarification du carbone peuvent inciter les entreprises à opter pour des solutions énergétiques plus propres. Des modèles commerciaux et des instruments financiers innovants peuvent attirer la finance internationale. Mais pour que ces mesures réussissent, les gouvernements doivent fournir des environnements politiques prévisibles et favorables.

Pour garantir la stabilité de la transition énergétique sur le long terme, les gouvernements doivent garder un œil sur les risques à long terme. L’un des principaux objectifs est d’assurer un approvisionnement adéquat, stable et prévisible en matières premières essentielles nécessaires à la construction des millions de panneaux solaires, d’éoliennes et de batteries du futur.

Notre région recèle un immense potentiel de production de matières premières critiques, ce qui en fait un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Cependant, une collaboration régionale est nécessaire ainsi que des pratiques d’exploitation minière et d’extraction responsables qui minimisent les dommages environnementaux et les perturbations sociales. De plus, investir dans le recyclage des matières premières critiques peut réduire notre consommation de ressources limitées.

Si la transition vers une énergie propre constitue un impératif moral et environnemental, une transition juste garantit que personne ne soit laissé de côté alors que les pays s’éloignent des combustibles fossiles pour se tourner vers des ressources et des technologies durables. Cela comprend des opportunités de reconversion et de réemploi pour les travailleurs des secteurs en déclin, ainsi qu’un soutien communautaire pour atténuer les impacts socio-économiques de la transition énergétique.

La réalisation de l’ODD 7 nécessite une approche multidimensionnelle. Il ne s’agit pas d’un défi qu’un pays ou un secteur peut résoudre seul ; cela exige de la collaboration, de l’innovation et une responsabilité partagée. Alors que nous réfléchissons à nos progrès à mi-parcours, il est temps pour les pays d’Asie et du Pacifique de réaffirmer leur engagement en faveur d’une vision régionale dans laquelle tous les citoyens ont accès à une énergie propre et moderne et où tout le potentiel des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique est réalisé.

La dynamique derrière ces changements s’accentue et il faut saisir l’opportunité de combler ces écarts.

Armida Salsiah Alisjahban est Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).

IPS Bureau de l’ONU

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS News Bureau des Nations Unies sur Instagram

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service