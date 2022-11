Il est temps de choisir un sapin de Noël, mais vrai ou faux ? Les écologistes disent en fait réel, si vous le pouvez – Shaw Local

Les vacances approchent à grands pas et pour ceux qui célèbrent Noël, il est presque temps de ramasser un arbre à feuilles persistantes. Mais sera-ce vrai ou faux ?

Alors que les débats entre les deux options se concentrent souvent sur le coût, la commodité et la tradition, les groupes environnementaux encouragent les gens à considérer également ce qui est meilleur pour la planète.

La réponse est compliquée, mais les écologistes disent que les vrais arbres d’origine locale sont le choix le plus vert.

En effet, malgré la réutilisation des faux arbres, ils sont fabriqués à partir de plastique PVC, fabriqué à partir de pétrole fossile. La production et l’expédition de ces arbres, généralement d’outre-mer, représentent une empreinte carbone assez lourde par rapport aux vrais arbres à feuilles persistantes.

“Nous allons toujours voter pour de vrais arbres ici à l’Arboretum Morton”, a déclaré Julie Janoski, responsable de la clinique des plantes à l’Arboretum.

Malgré les millions d’arbres de Noël abattus chaque année, a déclaré Janoski, les plantations d’arbres aident à stocker le carbone et à fournir un habitat pendant leur croissance.

“Même s’ils les coupent à un certain moment, il faut six, sept ou huit ans pour faire pousser un arbre de Noël de taille décente, et pendant tout ce temps, ces plantes fonctionnent dans l’écosystème”, a-t-elle déclaré.

Bien que 25 à 30 millions d’arbres de Noël soient abattus aux États-Unis chaque année, il y a environ 350 millions d’arbres qui poussent simultanément, selon le Association nationale des arbres de Noël.

George White IV coupe un arbre frais le mardi 22 novembre 2022 au centre de jardinage Country Bumpkin à Mundelein. Une coupe fraîche est essentielle à la capacité de l’arbre à absorber l’eau à la maison. (Brian Colline)

Lorsqu’un arbre de Noël finit par se décomposer, le carbone qu’il avait stocké dans ses feuilles et ses branches est libéré. Mais pour chaque arbre abattu, de nouveaux sont plantés, imitant le cycle d’une vraie forêt, a déclaré Andy Finton, écologiste forestier à The Nature Conservancy.

“Les producteurs d’arbres de Noël plantent de nouveaux arbres parfois au rythme de deux à trois arbres plantés pour chaque arbre coupé”, a déclaré Finton.

Les exploitations forestières restent cependant très homogènes et ne fonctionnent pas exactement comme le ferait une forêt naturelle avec une diversité d’espèces.

Finton a déclaré qu’il existe une gamme de modes de gestion des différentes exploitations forestières, des pratiques biologiques aux pratiques plus commerciales telles que l’utilisation d’insecticides, qui affectent leur respect de l’environnement.

C’est pourquoi Finton recommande de choisir une ferme d’arbres locale, où vous pouvez parler avec l’agriculteur pour en savoir plus sur la façon dont votre arbre a été élevé.

Les arbres de vacances artificiels, comme celui-ci dans la maison Mount Prospect de Dan et Kari Schake, ne peuvent pas être recyclés, il est donc préférable d’en prendre soin pendant de nombreuses années pour les garder hors des décharges. (John Stark)

“S’ils poussent en quelque sorte nichés parmi d’autres forêts, beaucoup d’oiseaux, de cerfs et de petits mammifères passeront du temps dans la forêt dense mais sortiront ensuite pour se nourrir dans des zones plus ouvertes, où il y a plus d’insectes ou plus d’herbes qui poussent autour , donc je pense que (les fermes forestières) peuvent faire partie de l’environnement naturel », a déclaré Finton.

Les vrais arbres peuvent également être broyés et réutilisés comme paillis, tandis que leurs faux homologues ne peuvent pas être recyclés en raison du type de plastique à partir duquel ils sont fabriqués. À moins qu’ils ne soient donnés et ne trouvent des résidences secondaires, la fin de vie d’un faux arbre ressemble généralement à être jeté à la décharge.

Pourtant, les vrais arbres ne sont pas accessibles à tout le monde. Ils sont gros, lourds et ont un prix annuel.

Pour ceux qui préfèrent les faux arbres, Janoski encourage à les garder le plus longtemps possible pour aider à compenser leurs émissions.

« Si vous allez acheter un faux arbre, assurez-vous que vous l’aimez, que vous allez le garder. J’ai tout entendu de six ans à 20 ans en termes d’équilibre », a-t-elle déclaré.

« Si les gens veulent un faux arbre, c’est OK. Ils ont juste besoin de reconnaître que c’est quelque chose dont ils doivent prendre soin et conserver très longtemps afin d’équilibrer les échelles environnementales.

• Jenny Whidden est membre du corps Report For America qui couvre le changement climatique et l’environnement pour le Daily Herald. À aider à soutenir son travail avec un don déductible des impôts, voir reportforamerica.org/newsrooms/the-daily-herald-2/.

https://www.dailyherald.com/news/20221125/time-to-pick-a-christmas-tree-but-real-or-fake-environmentalists-actually-say-real-if-you-can