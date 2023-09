Il est temps de célébrer les annuelles, le type d’ami fidèle que tout jardinier peut utiliser

Les annuelles d’été sont les championnes du jardin de fin de saison.

Les plantes vivaces sont la majorité des résidents de mes jardins de fleurs, et chaque année, j’accueille les artistes fiables et réguliers lorsqu’ils arrivent pour passer l’été comme un vieil ami cher qui vient me rendre visite. La plupart fleurissent par intermittence de la fin du printemps jusqu’en août, mais lorsque je retourne mon calendrier jusqu’en septembre, il est évident que beaucoup d’entre eux ont un pied dehors.

Cependant, les annuelles qui partagent leurs lits ne se soucient pas du fait que les décorations d’Halloween apparaissent dans les magasins ou que les lattés à la citrouille et aux épices soient de retour. Ils apparaissent encore tous les jours comme si nous étions à la mi-juillet.

Je n’ai pas toujours planté de plantes annuelles en pleine terre, reléguant plutôt quelques achats saisonniers de pétunias, d’impatiens et de calibrachoas dans des paniers suspendus et des jardinières. Mais j’ai toujours regretté cette décision lorsque la saison intermédiaire entre l’été et l’automne s’est glissée. Cette année, les impatiens Beacon annuels, les verveines Superbena et les zinnias Queen Lime que j’ai plantés au printemps portent le jardin de fin de saison.

VRAIES ANNUELLES OU VIVACES TENDRES

Les vraies annuelles, comme les zinnias et les soucis, sont des plantes qui complètent tout leur cycle de vie, de la graine à la sénescence – ou à la mort – en un an. Ils existent pour se reproduire, parfois en s’auto-ensemençant ou en laissant tomber des graines sur le sol qui germeront l’année suivante. Mais ces plantes de deuxième année sont une progéniture et non une réémergence des plantes annuelles de la saison dernière.

La plupart des plantes considérées comme annuelles dans les régions à quatre saisons sont en fait des plantes vivaces tendres provenant des tropiques qui ne supportent pas les gelées et les gels. Les plantes vivaces tendres populaires cultivées comme annuelles comprennent le browallia, la célosie, l’impatiens, le lantana, la pervenche de Madagascar, le muflier et le pélargonium, l’annuelle communément appelée « géranium » (à ne pas confondre avec le géranium vivace communément appelé « géranium »).

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES ANNUELLES

Au cours des dernières années, j’ai appris à apprécier les annuelles et les plantes vivaces tendres comme les bêtes de somme du jardin qu’elles sont. Aucune de ces choses croissantes et décroissantes – la plupart fleurissent sans arrêt du printemps jusqu’au gel, maintenant sans relâche le fort pendant que leurs compagnons de lit éternels se reposent par intermittence.

Bien sûr, il y a des inconvénients. Certaines plantes annuelles nécessitent un enlèvement régulier des fleurs fanées, pour empêcher la production de graines qui détourneraient leur énergie de la floraison. Mais ces dernières années, les sélectionneurs ont développé des variétés « autonettoyantes » qui éliminent le besoin de cette corvée, et celles-ci valent la peine d’être recherchées.

Bien qu’elles soient moins chères que les plantes vivaces, les plantes annuelles doivent être achetées chaque année. Ce coût peut devenir prohibitif, surtout pour ceux qui jardinent sur de grandes propriétés.

Mais une fois que les plantes vivaces commencent à diminuer, comme c’est le cas actuellement dans mon propre jardin, les deux types de plantes annuelles resteront fidèles jusqu’à ce qu’elles expirent leur dernier souffle glacial, probablement en novembre. Et c’est le genre d’ami que chaque jardin peut utiliser.

Jessica Damiano, Associated Press