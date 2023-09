« Il est temps d’atteindre les ODD », déclare Mohammed au Global Citizen Festival — Global Issues

« Qu’il pleuve ou qu’il vente, nous sommes ici parce que nous nous engageons envers notre planète », a déclaré Amina Mohammed, s’adressant au Global Citizen Festival, dans le contexte de l’Assemblée générale des Nations Unies. Semaine de haut niveauqui se déroule sur la route.

Tout est joué à la mi-temps

Elle a souligné la course pour atteindre le 17 Objectifs de développement durable (ODD), mettre fin à la crise climatique et promouvoir une véritable égalité des sexes.

« Ce qui se passe aujourd’hui est le reflet des dirigeants qui se sont réunis toute la semaine, des promesses faites il y a sept ans, et aujourd’hui nous nous engageons à nouveau à suivre ce que le grand Al Pacino a dit, dites les choses telles qu’elles sont : c’est la mi-temps et nous sommes en baisse… mais nous nous ne sommes pas sortis ! »

Elle a demandé à la foule rassemblée dans le cœur vert de Manhattan si elle avait le sentiment de changer le monde : « Eh bien, aux Nations Unies, nous vous rejoignons, nous mobilisons les gens du monde entier. »

La mission principale de Global Citizen est de mettre fin à l’extrême pauvreté, à travers des objectifs qui s’alignent pleinement sur les Nations Unies et les ODD.

Lors du Festival, les dirigeants mondiaux ont promis 240 millions de dollars pour le Fonds international de développement agricole (FIDA), a promis de protéger 900 000 hectares supplémentaires de terres dans la forêt amazonienne brésilienne et a obtenu la promesse de neuf membres du Congrès américain et du chef du parti travailliste britannique, Kier Starmer, de donner suite aux engagements nationaux en matière de climat.

Du mal à tenir ses promesses

Le Vice-Secrétaire général a reconnu que de nombreuses personnes dans le monde souffrent « mentalement et physiquement », à cause des guerres qui font rage et de la planète non seulement en train de se réchauffer, mais aussi en ébullition.

« Les dirigeants ont vraiment du mal à utiliser leur pouvoir pour tenir les promesses des objectifs mondiaux et ils risquent de rompre cette promesse faite à des milliards de personnes », a-t-elle déclaré.

La bonne nouvelle est qu’à sept ans de la fin de 2030, la partie peut encore être gagnée en seconde période, mais « nous ne pouvons gagner que si nous empêchons notre monde de se réchauffer.

Combler le fossé

« Nous avons besoin de dirigeants pour réduire la fracture numérique, car nous ne pouvons pas gagner si des milliards de personnes, en particulier les filles, sont laissées pour compte. »

Selon elle, si les femmes et les filles sont laissées en marge de l’effort collectif, cela signifie que la moitié de l’équipe n’est même pas sur le terrain.

« Alors les New-Yorkais, c’est le moment critique. Mais le moment crucial est celui où les champions se forment », a-t-elle déclaré.

« Unissons-nous et luttons ensemble – petit à petit – pour tenir la promesse d’atteindre les objectifs mondiaux d’ici 2030. »