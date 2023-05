Il est temps d’arrêter d’attendre le prochain moment iPhone d’Apple

Lorsque l’iPhone d’origine est arrivé en 2007, peu de gens savaient qu’il jetterait les bases des appareils que nous transportons chaque jour dans nos poches. À l’approche de la date du 5 juin de la conférence mondiale des développeurs d’Apple, tous les regards seront tournés vers la question de savoir si le géant de la technologie peut recréer cet impact avec son premier produit entièrement nouveau en près d’une décennie : un ordinateur monté sur la tête.

L’iPhone n’était pas le premier smartphone, ni le premier appareil mobile à atteindre une pertinence culturelle en tant que un symbole de statut. Mais il est arrivé au bon moment, et il n’y a sans doute pas eu de lancement de produit technologique aussi parfaitement chronométré depuis. Recréer ce moment sera un défi, même pour Apple.

L’industrie de la technologie a beaucoup évolué depuis 2007, tout comme notre relation avec la technologie. Des appareils comme l’iPhone et le BlackBerry ont révolutionné la façon dont nous accédons à l’information et communiquons, à une époque où l’idée d’une connectivité Internet constante était relativement nouvelle.

Mais les plus grands nouveaux gadgets depuis lors (pensez aux montres intelligentes, aux écouteurs sans fil) étaient initialement utiles car ils nous ont détachés de ces téléphones, nous aidant à mieux naviguer dans l’afflux d’alertes qui en découlent. Il a fallu des années à l’Apple Watch pour établir sa direction en tant qu’appareil de santé et de bien-être, et je soupçonne qu’il faudra également du temps pour que le casque trouve sa place.

L’arrivée d’un tout nouveau produit, qu’il s’agisse d’une smartwatch ou d’un casque, n’a plus la même sensation qu’il y a 16 ans. Il ne devrait pas non plus.

Pour l’iPhone, le timing était primordial

L’iPhone a fait ses débuts à une époque formatrice pour la technologie personnelle. Au fur et à mesure qu’Internet devenait une partie intégrante de nos vies, le besoin de l’emporter avec nous augmentait également.

L’iPod, les téléphones BlackBerry et autres assistants numériques personnels (mieux connus sous le nom de PDA) a fourni un moyen de nous garder connectés lors de nos déplacements, car les gens ont reconnu la nécessité d’écouter de la musique, d’envoyer des e-mails et de gérer des calendriers loin de chez eux. Les livraisons d’ordinateurs portables de marques telles que BlackBerry et Palm ont augmenté de 18,4 % en 2006, selon les données de Gartner signalé par l’Associated Press au début de 2007, soulignant la demande d’accès mobile aux e-mails et autres communications.

BlackBerry Curve 8350i de Research in Motion, à partir de 2008. Le BlackBerry est apparu pour la première fois en 2002. Corinne Schulze/Réseaux CNET

Puis l’iPhone est arrivé en 2007 et a tout changé. Steve Jobs a présenté le premier iPhone comme un téléphone, un iPod et un communicateur Internet dans un seul appareil. Ce qui a rendu l’iPhone si percutant, c’est que ces trois choses étaient déjà des nécessités dans la vie des gens, comme l’ont montré le succès des téléphones portables, de l’iPod et des ordinateurs personnels.

En 2000, 51 % des foyers américains possédaient un ou plusieurs ordinateurs et plus de 40 % des foyers étaient connectés à Internet, selon un New York Times de 2001. rapport couvrant les données du Census Bureau. Les États-Unis ont ajouté un record de 25,7 millions de nouveaux utilisateurs de téléphones mobiles en 2005, signalé InfoWorld en 2006, citant des données de la Cellular Telecommunications & Internet Association. Et les ventes de lecteurs MP3 ont explosé au début des années 2000, comme l’a rapporté l’étude de marché IDC en 2002.

De toute évidence, Internet, les lecteurs MP3 et les téléphones portables imprégnaient la vie quotidienne bien avant que l’iPhone ne fasse ses débuts au Macworld conférence en 2007. L’iPhone était le point culminant de ces tendances, montrant comment le matériel rattrapait la façon dont les gens utilisaient déjà les produits technologiques dans leur vie quotidienne. Bien que les PDA et les premiers téléphones « intelligents » comme le IBMSimon constituaient un début prometteur, ils étaient en grande partie conçus pour être des ordinateurs de poche avec des fonctionnalités de téléphone portable.

L’iPhone et d’autres smartphones modernes ont poussé cette idée un peu plus loin. Lorsque l’App Store d’Apple est arrivé plus tard en 2008, les applications ont transformé l’iPhone et d’autres appareils portables en couteaux suisses, étendant leurs fonctionnalités au-delà des PDA axés sur les affaires des années passées. Aujourd’hui, les appareils mobiles peuvent servir de téléphones, de portails Internet et de messagerie, de lecteurs de musique, de mini-téléviseurs, de lampes de poche, de portefeuilles, de clés et bien plus encore, en grande partie grâce à la prolifération des applications.

L’App Store a transformé l’iPhone en bien plus qu’un téléphone, un iPod et un communicateur Internet. Angela Lang/Crumpe

Mais il est important de se rappeler que même l’iPhone n’a pas été un succès du jour au lendemain. Le prix du modèle d’origine et l’exclusivité initiale accordée à AT&T, combinés à l’idée qu’Apple était un nouveau venu dans le secteur de la téléphonie mobile, ont certainement suscité un certain scepticisme quant à l’avenir de l’iPhone. N’oublions pas que le premier modèle présentait également de nombreuses lacunes, comme l’a souligné l’ancien rédacteur en chef principal de CNET, Kent German, dans sa critique.

Pourtant, l’iPhone a eu un impact à long terme car il a répondu à un besoin au bon moment, même s’il n’était pas immédiatement accessible à tout le monde. Considérez les technologies qui sont venues avant leur temps. La plateforme SPOT de Microsoft a cherché à transformer des objets du quotidien comme les montres et les appareils électroménagers en gadgets intelligents – précédant les montres intelligentes d’aujourd’hui et le soi-disant boom de l’Internet des objets. Les montres SPOT n’ont jamais fait leur chemin, en partie grâce à leur conception volumineuse et aux frais d’abonnement requis pour accéder au service MSN Direct de Microsoft, comme l’écrivait mon collègue David Carnoy en 2008, marquant la fin des efforts de Microsoft dans ce domaine à l’époque.

Un casque Apple a beaucoup plus de concurrence pour notre attention

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et le monde de la technologie est en effervescence à propos de ce qui devrait être un moment similaire dans l’histoire d’Apple. La société présenterait son premier casque de réalité mixte le 5 juin, que Bloomberg dit aura des applications et des fonctionnalités logicielles qui couvrent les jeux, la communication, la forme physique et plus encore. Apple a la réputation de populariser des appareils comme le smartphone, la tablette et la smartwatch, on s’attend donc à ce qu’il le fasse à nouveau pour les casques.

Cela peut très bien être vrai. Mais rendre les ordinateurs montés sur la tête aussi omniprésents que l’iPhone est une tâche difficile, même pour Apple. Encore une fois, tout dépendra du timing. Des montres intelligentes aux écouteurs, des tablettes aux haut-parleurs intelligents, il existe de nombreux gadgets dans nos vies conçus pour répondre à différents besoins – bien plus que lors du lancement du premier iPhone.

Des appareils comme l’Apple Watch peuvent nous aider à gérer l’afflux de notifications provenant de nos téléphones. Lexy Savvides / Crumpe

Les ménages américains possédaient en moyenne 16 appareils connectés en 2022, selon cabinet de recherche Parks Associates. Une recherche de banc enquête à partir de 2021 a révélé que 31% des adultes américains ont déclaré être constamment en ligne. A Avis.org enquêtedont les résultats ont été publiés ce mois-ci, ont révélé que 56,9 % des Américains se disaient accros à leur smartphone.

Un gadget comme le casque de réalité virtuelle d’Apple, qui coûtera environ 3 000 $ selon Bloomberg, devra être très convaincant pour attirer l’attention dans un monde déjà sursaturé d’écrans et de capteurs.

L’iPhone a peut-être révolutionné la façon dont nous communiquons et utilisons Internet. Mais nous sommes maintenant à une époque où les gens cherchent à se déconnecter plus facilement de leur téléphone, et cela se voit dans les nouveaux produits technologiques de la dernière décennie.

Qu’est-ce que les montres connectées, les écouteurs sans fil et les haut-parleurs intelligents ont en commun ? Ils nous permettent tous d’accéder à Internet sans atteindre nos téléphones, qu’il s’agisse de passer à la piste suivante de votre liste de lecture Spotify, de demander à un assistant virtuel les prévisions météo du jour ou de recevoir un SMS sur votre poignet. Un casque de réalité mixte ferait apparemment le contraire en vous plongeant davantage dans le contenu que vous rencontrez en ce moment.

Même les développements de l’intelligence artificielle générative, ou IA, qui peuvent créer du contenu basé sur des invites, sont conçus pour nous aider à passer moins de temps enfouis dans les écrans. Google, par exemple, a récemment présenté une nouvelle fonctionnalité Gmail appelée Help Me Write qui peut rédiger des messages pour vous en fonction d’une invite rapide. Des outils comme ceux-ci pourraient raccourcir le temps que nous passons à répondre aux e-mails et autres communications, et pourraient sans doute avoir plus d’impact que le nouveau matériel. (En fait, si vous avez suivi les gros titres de la technologie en 2023, l’IA est apparemment dans le milieu de son posséder « iPhone moment. »)

L’effet de combustion lente

Ces dernières années, les nouveaux gadgets Apple ont mis plus de temps à jouer un rôle dans nos vies, et l’Apple Watch en est le meilleur exemple. Lors de son introduction en 2014, Apple l’a initialement positionnée comme une montre personnelle en soulignant son design élégant et sa précision de lecture de l’heure, avant de mentionner la santé et la forme physique.

Mais à mesure que le gadget mûrissait et devenait plus populaire, Apple s’est davantage penché sur la santé. Il a ajouté la fonctionnalité ECG en 2018 avec le modèle de la série 4, permettant à la montre de fournir plus de données sur la santé cardiaque et signalant un tournant pour l’appareil. En 2019, le PDG d’Apple, Tim Cook dit CNBC que la « plus grande contribution d’Apple à l’humanité » concernera la santé. Environ trois ans après l’arrivée de la première Apple Watch, il est devenu clair que le suivi de la santé, de la forme physique et du bien-être serait son objectif le plus important. L’iPhone n’était peut-être pas dans toutes les poches tout de suite, mais son rôle d’ordinateur de poche, de lecteur MP3 et de téléphone était évident dès le départ.

L’Apple Watch Series 4 a été la première à prendre en charge l’ECG. Sarah Tew / Crumpe

Est-ce le bon moment pour le casque rumeur d’Apple ? Je n’ai pas la réponse, et je ne sais pas si Apple en a non plus. Mais une chose est sûre : si le casque est un succès, son succès sera très différent de celui du premier iPhone. Nous ne comprendrons peut-être pas le rôle du casque dans nos vies avant des années après sa sortie, si la trajectoire de l’Apple Watch est une indication. Cela ne serait pas considéré comme un échec, c’est juste un signe des temps.

Le soi-disant « moment iPhone » est peut-être derrière nous pour de bon. Ou peut-être qu’il a juste changé.